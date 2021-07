3 Top-E-Commerce-Aktien, die jetzt ein Kauf sind

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Die Pandemie hat den Triumphzug des E-Commerce nur noch beschleunigt. Allerdings hat sie in vielerlei Hinsicht auch dazu beigetragen, kleine Einzelhandelsgeschäfte vor Amazon (WKN:906866) und anderen Riesen zu retten. Denn inzwischen gibt es eine Vielzahl von Tools, die Unternehmen jeder Größe dabei helfen, über das Internet zu verkaufen. Drei solcher Plattformen sind Wix.com (WKN: A1W7AU), Etsy (WKN: A14P98) und Facebook (WKN: A1JWVX). Doch warum genau sehen alle drei derzeit nach schlauen Käufen aus?

Wix: Demokratisierung der Webentwicklung

E-Commerce wird schnell zu einem mehrdimensionalen Begriff. Die Branche hat sich von der einfachen Bestellung von Waren auf Websites weit entfernt. Zu den gängigen Onlinefunktionen gehören die Bestellung von Lebensmitteln zur Lieferung, die Beratung durch einen professionellen Service per Chat oder Video, der Kauf und Konsum von Unterhaltung sowie die Suche und Entdeckung neuer Produkte. Wix hilft dabei, solche Möglichkeiten für kleine Unternehmen auf der ganzen Welt zu erschließen.

Das No-Code-Website-Building-Geschäft von Wix hatte bisher ein ereignisreiches Jahr 2021. Anfang des Jahres gab man bekannt, die Zahl von 200 Millionen registrierte Benutzer überschritten zu haben, eine Zahl, die stetig weiter wächst. Allerdings konzentriert sich Wix jetzt auf Premiumfunktionen, sein am schnellsten wachsendes Segment, das es als „Business Solutions“ ausweist. Der Umsatz in diesem Bereich macht nur etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes aus, aber der Umsatz ist in den ersten Monaten des Jahres um 97 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Eine Reihe von neuen Funktionen wurde eingeführt, um diesen Teil der Wix-Plattform weiter zu stärken. Das Unternehmen erwarb eine kleine Geschenkkarten- und Kundenbindungsfirma sowie einen Lieferantenmarktplatz und eine Dropshipping-Firma, um sein Angebot für den Onlineverkauf und die Auftragsabwicklung abzurunden. Außerdem wurde ein neues Point-of-Sale-System (POS) vorgestellt, mit dem Wix-Benutzer Zahlungen persönlich entgegennehmen können. Und eine neue mobile App hilft Restaurants dabei, ihre eigenen Websites zu erstellen, sodass Gäste von unterwegs aus Speisekarten durchstöbern und Bestellungen aufgeben können.

Dies ist bei Weitem kein Pandemie-Hype. Wix erwartet, dass sein Gesamtumsatz in diesem Jahr um weitere 30 % wachsen wird, selbst wenn die Auswirkungen von COVID-19 in einigen Märkten nachlassen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Unternehmenswert von Wix bei nur 16 Mrd. US-Dollar. Es handelt sich also immer noch um ein vielversprechendes Technologieunternehmen mit einem enormen langfristigen Potenzial, das sich aus den Hunderten von Millionen Nutzern in kleinen Unternehmen ergibt.

Etsy: Multi-Site-Marktplatz für Kunsthandwerk

Etsy ist ein weiteres Unternehmen, das dabei hilft, den Handel für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu demokratisieren. Der einstige Nischenmarktplatz hat sich in den letzten Jahren zum Mainstream entwickelt. Über 90,6 Millionen Käufer entdecken hier Unikate.

Aufbauend auf seinem Erfolg als Partner für kleine Unternehmen und Selbstständige hat Etsy vor ein paar Jahren die Musikgeräte-Wiederverkaufsseite Reverb übernommen. Die Einbindung von Reverb hat viel Profitabilität freigesetzt – der Bruttogewinn aus den von Reverb erbrachten Dienstleistungen stieg von 33 % im dritten Quartal 2019 auf 53 % im ersten Quartal 2021. Etsy wird versuchen, diesen Erfolg bei der kürzlich erfolgten 1,63 Mrd. US-Dollar teuren Übernahme von Depop zu wiederholen.

Depop ist bei der jüngsten Generation von Käufern (der Gen Z) beliebt, was dazu beitragen könnte, das Profil von Etsy in den kommenden Jahren noch weiter zu schärfen. Und kurz nach dem Depop-Deal gab das Unternehmen auch seinen Eintritt in Lateinamerika mit der Übernahme von Elo7, dem „Etsy Brasiliens“, bekannt. Mit nun drei neuen Plattformen etabliert sich Etsy zu einem großen Überkonzern, der verschiedene Nischen im E-Commerce beherrscht.

Wie Wix ist auch Etsy trotz seiner zig Millionen Käufer und Händler ein kleiner Akteur in diesem Bereich. Das Unternehmen wird derzeit mit einem Unternehmenswert von knapp 23 Mrd. US-Dollar bewertet. Als schnell wachsendes und hochprofitables Unternehmen ist die Etsy-Aktie im Moment ein Top-Kauf.

Facebook: 3,45 Milliarden Nutzer wollen monetarisiert werden

Facebook monetarisiert sein riesiges Social-Media-Imperium mit Werbung. Das wird sich so schnell nicht ändern. Während das Unternehmen jedoch Schritte unternimmt, um ein nutzerdatenfreundlicheres Unternehmen zu werden, sind Anzeigen ein wichtiger Bestandteil des E-Commerce. Facebook hat hier durchaus Ambitionen und will seine 3,45 Milliarden monatlichen Nutzer (verteilt auf Facebook, Instagram und WhatsApp im ersten Quartal 2021) in eine Plattform verwandeln, die Transaktionen für kleine Unternehmen ermöglicht.

Letztes Jahr hat das Unternehmen Facebook Shops ins Leben gerufen, um kleinen Unternehmen zu helfen, entdeckt zu werden, und ist in diesem Zusammenhang eine Partnerschaft mit dem Digital-Commerce-Software-Riesen Shopify eingegangen. Instagram hat sich ebenfalls zu einer Top-App entwickelt, in der Verbraucher neue und einzigartige Artikel entdecken und teilen. Und obwohl WhatsApp hier in den USA nicht gerade die erste Adresse ist, um mit Unternehmen zu interagieren, ist es das ganz sicher für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. WhatsApp baut daher neue Chat-Tools und Shops für kleine Händler auf, um die Beziehungen mit Kunden zu verwalten.

All diese Elemente fließen in erster Linie in das Werbegeschäft von Facebook ein. Doch das Unternehmen hat noch andere Pläne in Arbeit, um sein gigantisches globales Netzwerk zu monetarisieren. Digitale Zahlungen wurden bereits auf WhatsApp in Indien und Brasilien eingeführt, und es ist sicher anzunehmen, dass es nicht bei diesen beiden Ländern bleiben wird. Facebook arbeitet auch immer noch an seinem Kryptowährungsprojekt Diem, von dem es hofft, dass es seine digitalen Zahlungsbestrebungen antreiben wird, wenn es die behördliche Genehmigung erhält.

Zusammen mit seinen Milliarden von Nutzern und seiner Reihe an E-Commerce-Projekten hat Facebook 64,2 Mrd. US-Dollar an Bargeld und Äquivalenten sowie null Schulden. Der Social-Media-Titan mag umstritten sein, aber man sollte nicht die Fähigkeit unterschätzen, kleinen Unternehmen zu helfen. Die Aktien werden derzeit zum 29-Fachen der Gewinne der vergangenen zwölf Monate gehandelt. Das ist vernünftig, wenn man bedenkt, mit welcher Geschwindigkeit Facebook immer noch wächst.

