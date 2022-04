3 Top-Dividendenkönige, die langfristigen starke Käufe sind

Weitere Suchergebnisse zu "Abbott Laboratories":

In 3 Sätzen

J&J wird auch nach der Ausgliederung seiner Konsumgütersparte stark bleiben.

COVID-19-Tests haben Abbott geholfen, aber das Unternehmen hat noch mehr zu bieten.

Die jüngste Akquisition von AbbVie hat Blockbuster-Produkte im Portfolio.

Wenn es darum geht, Dividendenaktien zu finden, ist es für Anleger wichtig, sich auf Unternehmen mit starken Geschäftsgrundlagen zu konzentrieren. Dies trägt dazu bei, dass die Dividende auch in den kommenden Jahren Bestand haben wird. Eine gute Anlaufstelle für die Suche nach Dividendenaktien ist die Liste der Dividendenkönige. Dieser Titel wird jedem Unternehmen verliehen, das seine Dividende in mindestens 50 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht hat.

Anfang 2022 gab es nur 39 Aktien, die sich als Dividendenkönige qualifizierten. Darunter befinden sich drei Unternehmen, die meiner Meinung nach auf lange Sicht großartige Investitionen darstellen. Johnson & Johnson (WKN: 853260) hat seine Dividende in 59 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht, während Abbott Labs (WKN: 850103) und AbbVie (WKN: A1J84E) dies in 50 Jahren getan haben. Ihre langjährigen Dividenden sind jedoch nicht der einzige Grund, um diese Aktien in dein Portfolio aufzunehmen.

1. Johnson und Johnson

Johnson & Johnson (J&J) ist eines der ältesten Unternehmen im Gesundheitswesen und wurde 1887 gegründet. Das Unternehmen ist derzeit in drei Segmenten tätig und plant, sein Consumer-Health-Geschäft in ein eigenes börsennotiertes Unternehmen auszugliedern, wobei die Segmente Pharmazeutika und medizinische Geräte beim ursprünglichen Unternehmen verbleiben. Auf diese verbleibenden Segmente entfielen im Jahr 2021 etwa 84 % der Gesamteinnahmen, sodass der Großteil des Umsatzes von J&J im Unternehmen verbleibt.

Im Jahr 2021 steigerte J&J seinen Umsatz um 14 % und seinen Nettogewinn um 42 % im Vergleich zu 2020. Der Großteil des Umsatzes stammt aus der Pharmasparte, die mehrere Medikamente zur Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten auf dem Markt hat. Das Segment Medizinprodukte verzeichnete jedoch das höchste Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, was auf den Anstieg medizinischer Eingriffe nach dem Lockdown zurückzuführen ist.

Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass das Pharmageschäft in den nächsten Jahren weiterwachsen wird, und strebt bis 2025 einen Umsatz von 60 Mrd. US-Dollar an, was einer Steigerung von 15 % gegenüber dem Umsatz von 2021 entsprechen würde.

Das Unternehmen erwirtschaftet 20 Mrd. US-Dollar an freiem Cashflow im Jahr 2021 und verfügt damit über genügend Barmittel, um seine Dividende zu decken und sie erneut zu erhöhen, um ein Dividendenkönig zu bleiben. J&J ist eine dieser stabilen, fundamentalen Aktien, die jedes Portfolio verankern können, während die Dividende eine Rendite von 2,4 % aufweist.

2. Abbott Labs

Abbott Labs wurde im Jahr 1900 gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Arzneimitteln, Diagnoseprodukten, Nahrungsmitteln und medizinischen Geräten. Abbott stand in letzter Zeit im Rampenlicht, weil es ein Anbieter von COVID-19-Schnelltests ist, aber das Unternehmen stellt auch viele bekannte Verbraucherprodukte wie Similac-Babynahrung und Ensure-Eiweißgetränke her.

Im Jahr 2021 erzielte Abbott mit einem Umsatzanstieg von 25 % im Vergleich zu 2020 ein starkes Ergebnis. Dieses Wachstum wurde maßgeblich vom Diagnostik-Segment getragen, das im Vergleich zum Vorjahr um 45 % wuchs und die COVID-Tests einschließt. Während das Unternehmen davon ausgeht, dass diese COVID-bezogenen Umsätze in naher Zukunft stark bleiben werden, ist es wichtig zu erwähnen, dass das Diagnostiksegment ohne COVID-bezogene Umsätze im Jahr 2021 immer noch ein Umsatzwachstum von 13 % verzeichnete.

Mit einer Dividendenrendite von 1,5 % übertrifft Abbott die Rendite des S&P 500 von 1,4 % leicht. Was für potenzielle Anleger vielleicht noch wichtiger ist: Abbott wird derzeit zum fünffachen Umsatz gehandelt und liegt damit in der Nähe seines Multiplikators von Mitte 2020. Dies bietet einen attraktiven Einstiegspunkt für potenzielle Anleger.

3. AbbVie

AbbVie kann seinen Status als Dividendenkönig aufgrund seiner Geschichte als Teil von Abbott Labs beanspruchen. Seit der Abspaltung von Abbott im Jahr 2013 hat das Unternehmen seine Dividende jährlich angehoben. Mit den Schwerpunkten Immunologie, hämatologische Onkologie, Neurowissenschaften, Ästhetik und Augenheilkunde war AbbVie als börsennotiertes Unternehmen erfolgreich und übertraf Abbott seit der Abspaltung um rund 67 %.

Im Jahr 2021 steigerte AbbVie seinen Umsatz um 23 % und den bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) um 20 %. Dies ist auf das Blockbuster-Medikament Humira von AbbVie zurückzuführen, das im Jahr 2021 einen Umsatz von über 20 Mrd. US-Dollar einbrachte. Leider wird AbbVie mit Humira konkurrieren müssen, da es 2023 seine Patentexklusivität verliert. Glücklicherweise bringt die jüngste Übernahme von Allergan Botox in den Markt ein. Der Umsatz mit Botox für kosmetische Zwecke stieg 2021 um 98 %, der Umsatz mit Botox für therapeutische Zwecke um 75 %.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von AbbVie liegt bei 5 und ist damit ähnlich hoch wie das von Johnson & Johnson und Abbott Labs. Im Gegensatz zu diesen beiden hat es jedoch einen Aufwärtstrend und ist nun so hoch wie seit Mitte 2018 nicht mehr. Andererseits hat AbbVie in den letzten drei Jahren die höchsten Umsatzzuwächse der drei Unternehmen verzeichnet, was die aktuelle Bewertung eher als Schnäppchen denn als besorgniserregend erscheinen lässt.

Der Artikel 3 Top-Dividendenkönige, die langfristigen starke Käufe sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Jeff Santoro besitzt Aktien von Johnson & Johnson. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Johnson & Johnson. Dieser Artikel erschien am 15.4.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022