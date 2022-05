3 Top-Dividendenaktien für passives Einkommen, die einen ruhig schlafen lassen

Wichtige Punkte

Medical Properties Trust bietet Sicherheit, eine attraktive Dividende und solides Wachstum.

Brookfield Renewable hat enorme Wachstumsaussichten und eine stetig steigende Dividende.

Verizon hat eine saftige Dividendenrendite und eine große Chance durch die zunehmende Verbreitung von 5G.

Passives Einkommen bedeutet nicht unbedingt ein beruhigendes Einkommen. Mit anderen Worten: Einige Investitionen, die das Potenzial haben, Einkommen zu generieren, sind diejenigen, die dich nachts wach halten und dir Sorgen bereiten.

Die gute Nachricht ist, dass das nicht immer der Fall ist. Hier sind drei Top-Dividendenaktien für passives Einkommen, mit denen du ruhig schlafen kannst.

1. Medical Properties Trust

Auch wenn sich die Gesundheitsversorgung verbessert hat, ist es eine sichere Sache, dass Menschen weiterhin krank werden und ins Krankenhaus gehen müssen. Wir werden nicht erleben, dass Krankenhäuser zu unseren Lebzeiten oder sogar noch zu Lebzeiten unserer Urenkel aussterben. Als einer der weltweit größten Eigentümer von Krankenhäusern ist Medical Properties Trust (WKN: A0ETK5, -1,17 %) eine Aktie, um die man sich keine Sorgen machen muss.

Medical Properties Trust besitzt derzeit rund 440 Krankenhäuser in zehn Ländern. Das Unternehmen betreibt diese Einrichtungen jedoch nicht selbst. Stattdessen ist es ein Real Estate Investment Trust (REIT), der Einrichtungen an 53 Krankenhausbetreiber verpachtet.

Als REIT muss Medical Properties Trust mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Das Unternehmen hat seine Dividendenausschüttung in zehn aufeinanderfolgenden Jahren erhöht. Seine Rendite liegt bei über 6,1 %.

Du musst auch nicht auf Wachstumschancen verzichten, wenn du das solide Einkommen von Medical Properties Trust nutzen willst. In den letzten zehn Jahren war die Gesamtrendite der Aktie höher als die des S&P 500.

2. Brookfield Renewable

Man muss kein Nostradamus sein, um vorherzusagen, dass die Nachfrage nach erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren deutlich steigen wird. Länder und große Unternehmen auf der ganzen Welt haben sich dazu verpflichtet, ihre Kohlenstoffemissionen zu senken. Wind- und Solarenergie sind heute billigere Alternativen für die Energieerzeugung als fossile Brennstoffe. Ich denke, all das macht Brookfield Renewable (WKN: A2P90A, -2,20 %) zu einer fantastischen Aktie, die du kaufen kannst, um ein passives Einkommen zu erzielen.

Brookfield Renewable besitzt Wasserkraft-, Windkraft-, Solar- und Speicheranlagen auf vier Kontinenten. Die aktuelle Kapazität des Unternehmens beläuft sich auf mehr als 21 Gigawatt. Die Entwicklungspipeline von Brookfield Renewable hat das Potenzial, die Kapazität fast zu vervierfachen.

Die Ausschüttung des Unternehmens ist seit 2011 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 % gestiegen. Die Ausschüttungsrendite liegt derzeit bei knapp 3,6 %.

Brookfield Renewable hat in den letzten zehn Jahren eine Gesamtrendite von mehr als 360 % erzielt und damit den S&P 500 übertroffen. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Gesamtrendite von etwa 15 % ist Brookfield Renewable ein sicherer Dividendenwert, der dein Geld in weniger als fünf Jahren verdoppeln kann.

3. Verizon Communications

Die Nachfrage nach schnellem Internetzugang überall und zu jeder Zeit ist ungebrochen. Im Gegenteil, mit dem Aufkommen des Internets der Dinge wird die Nachfrage wahrscheinlich sogar noch weiter steigen. Verizon Communications (WKN: 868402, 0,31 %) ist bereit, die Früchte zu ernten.

Verizon ist einer der größten Mobilfunkanbieter der Welt. Das Marktforschungsunternehmen RootMetrics bezeichnete das 5G-Netz des Unternehmens als das zuverlässigste in den USA. Verizon geht davon aus, dass es bis Ende 2022 mehr als 175 Millionen Menschen mit seinem 5G-Ultrabreitband-Netz, seinem schnellsten Angebot, versorgen wird.

Einkommensorientierte Anleger werden schon seit Langem von Verizon angezogen. Das Unternehmen hat seine Dividende in 15 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei über 5,4 %.

Zugegeben, Verizon war in den letzten Jahren nicht gerade eine Wachstumsmaschine. Seine Gesamtrendite ist deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben. Aber die hohe Dividende und die Chancen, die Verizon im Bereich 5G hat, machen das Unternehmen zu einer der besten Telekom-Aktien überhaupt.

