3 Top-Dividendenaktien für März

Dividendenaktien können ausgezeichnete langfristige Investitionen sein. Sie ermöglichen es Anlegern, passives Einkommen zu erzielen und gleichzeitig von einem steigenden Aktienkurs zu profitieren. Diese Kombination hat in der Vergangenheit zu starken Gesamtrenditen für Dividendenaktien geführt.

Es gibt eine Menge toller Dividendenaktien. Drei, die sich in diesem März als Topkäufe herauskristallisiert haben, sind der Wasserversorger American Water Works (WKN: A0NJ38), der Vermögensverwalter Brookfield Asset Management (WKN: A0HNRY) und der Büro-REIT SL Green Realty (WKN: A2QQJW).

Schnell steigende Zahlungen

American Water Works mag Anleger vielleicht nicht mit seiner Dividendenrendite begeistern. Mit etwa 1,7 % liegt sie nur geringfügig höher als der Durchschnitt der Aktien im S&P 500 mit 1,5 %. Was diesen Wasserversorger jedoch zu einer hervorragenden Option für Dividendenanleger macht, ist sein langfristiges Wachstumspotenzial.

Das Unternehmen erwartet, dass der Gewinn pro Aktie bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7 bis 10 % gegenüber dem Vorjahr wachsen wird. Dieser Ausblick basiert auf dem Plan, in den nächsten vier Jahren 10,3 bis 10,5 Mrd. US-Dollar in den Ausbau des Unternehmens zu investieren. Der größte Teil dieser Ausgaben wird in Projekte zur Erneuerung der Infrastruktur fließen. Das Unternehmen plant jedoch auch, Kapital in die organische und akquisitorische Erweiterung der Systeme sowie in die Verbesserung der Wasserqualität und der Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur zu investieren.

Ein ausgezeichnetes Finanzprofil samt erstklassigem Kreditrating und konservativer Dividendenausschüttungsquote sollte helfen, dieses Wachstum zu finanzieren. American Water Works schätzt, dass es seine Expansion finanzieren und seine Dividende langfristig am oberen Ende der Gewinnwachstumsspanne erhöhen kann. Damit kann das Unternehmen in den kommenden Jahren potenziell marktübertreffende Renditen erzielen.

Der Gelddrucker

Brookfield Asset Management zahlt eine unterdurchschnittliche Dividende, die derzeit etwa 1,2 % beträgt. Allerdings hat das Unternehmen die Dividende über die Jahre hinweg stetig erhöht und bietet den Anlegern für 2021 eine Erhöhung um 8 %. Dieses Wachstum scheint sich fortsetzen zu können.

Brookfield erwartet, dass seine Geschäftsbereiche bis 2025 einen kumulativen freien Cashflow von 23 Mrd. US-Dollar und in den nächsten zehn Jahren von 72 Mrd. US-Dollar generieren könnten. Da die derzeitige Dividende weniger als 1 Mrd. US-Dollar pro Jahr beträgt, kann Brookfield die Ausschüttung in den kommenden Jahren weiter erhöhen.

Das Unternehmen plant außerdem, das Geld, das es nicht über die Dividende ausschüttet, einzubehalten. So soll der Wert für die Aktionäre weiter gesteigert werden. Man kann neue Investitionsstrategien aufsetzen, opportunistische und strategische Transaktionen finanzieren und zusätzliches Kapital durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgeben. Dies könnte in den kommenden Jahren zu einer noch höheren Cash-Generierung führen. Auch Brookfields Dividendenerhöhungen sollten sich beschleunigen.

Nur bergauf

Der Büro-REIT SL Green Realty ist eine großartige Dividendenaktie, die ihre Ausschüttung in den letzten zehn Jahren jedes Jahr erhöht hat. Vergangenes Jahr schüttete das Unternehmen zudem eine einmalige Sonderdividende aus, nachdem es von einem größeren Immobilienverkauf profitiert hatte. Ein monatlicher Ausschüttungsplan macht die Dividende von SL Green, die derzeit eine Rendite von 5 % aufweist, noch attraktiver.

Diese Ausschüttung steht auf felsenfestem Boden, trotz der aktuellen Probleme in New York City, wo SL Green der größte Bürovermieter ist. Das Unternehmen hat das vergangene Jahr damit verbracht, seine Bilanz durch den Verkauf von Vermögenswerten zu stützen. Das hat ihm die Flexibilität gegeben, Aktien zurückzukaufen und Entwicklungsprojekte zu finanzieren. SL Green sollte in der Lage sein, seine Dividende in der Zukunft weiter zu erhöhen. Dann nämlich hat sich die erwartete Erholung des Büromarktes in Manhattan entfaltet. Neue Projekte werden Fahrt aufnehmen.

Erstklassige Dividendenaktien

American Water Works, Brookfield Asset Management und SL Green Realty zahlen alle eine steigende Dividende. Diese Unternehmen bieten Investoren nicht nur solide passive Einkommen, sondern auch Chancen für Wachstum. Diese überzeugende Kombination macht sie zu großartigen Dividendenaktien, die man im März auf dem Zettel haben sollte.

