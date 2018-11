3 Top-Dividendenaktien mit Renditen über 5 %

Es ist nicht schwer, Aktien mit Renditen über 5 % zu finden. Schwieriger wird es schon, wenn man Aktien mit diesen Renditen finden will, die man auch tatsächlich im Portfolio haben will. Trotzdem lassen sich solche Rohdiamanten durchaus aufspüren. Drei, die im Moment dafür in Frage kommen, sind der Holzpellethersteller Enviva Partners (WKN:A14SDE) und die Investmentgesellschaften Ventas (WKN:878380) sowie Welltower Inc. (WKN:A1409D). Hier mal ein Überblick darüber, was man alles über diese Unternehmen und ihre Aktien wissen muss.

Holzpellets? Klingt gar nicht so verkehrt

Brian Stoffel (Enviva Partners): Ich bin definitiv nicht die Art von Investor, die nur Aktien mit hohen Dividenden sucht. Oftmals ist eine hohe Dividende ein Zeichen dafür, dass Investoren nicht unbedingt von den Aussichten eines Unternehmens überzeugt sind – was den Aktienpreis nach unten und damit die Dividende nach oben treibt. Trotzdem befindet sich ein echter High-Yielder in meinem Portfolio: der Holzpellethersteller Enviva Partners.

Der Wert des Unternehmens kommt daher, dass europäische und japanische Energieunternehmen die Anweisung haben, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Natürlich werden in Zukunft eher Wind und Sonne die Hauptenergiequellen sein, dennoch bieten Holzpellets eine sinnvolle kurzfristige Alternative. Die geschlossenen Verträge dauern lang, die durchschnittliche Laufzeit beträgt 8,5 Jahre. Und das bietet Investoren erst einmal Sicherheit, sollten Wind und Sonne die Pellets dann am Ende ersetzen.

Enviva will in diesem Jahr 2,53 USD pro Aktie auszahlen – das ist eine Dividende von 7,9 % beim derzeitigen Preisstand. Einige Anleger waren besorgt, weil es diesen Sommer einen Brand in einem der Terminals gab. Die Frage stand im Raum: Würde das Unternehmen weiter seine hohe Dividende bedienen können? Anleger, die hier den Kauf in Betracht ziehen, sollten sich den Deckungsgrad anschauen: alles über 1,0 bedeutet, dass der Cashflow größer ist als die Ausschüttung. So kann man beurteilen, wie nachhaltig die Dividende in Zukunft sein wird.

Demographische Veränderung als Lösung

Reuben Gregg Brewer (Ventas Inc.): Die Generation der Babyboomer geht nun rapide in den Ruhestand; die Altersgruppe der Menschen, die 65 und älter sind, wird in den kommenden Jahren immer größer. Für diese Gruppe wird die medizinische Versorgung immer wichtiger. Deshalb ist es so verlockend, einen Investmentfonds für Immobilien für medizinische Einrichtungen oder REIT wie Ventas zu halten. Ventas zahlt eine Dividende von 5,5 %.

Das Portfolio von Ventas besteht aus Seniorenwohnungen (rund 55 % des Nettobetriebsergebnisses), Arztpraxen (19 %), medizinischer Forschung (7 %), Akutversorgung und Rehabilitation (7 %), Krankenhäusern (6 %) und „Sonstigem“, darunter Pflegeheime und Darlehen. Seniorenwohnungen sind eindeutig der Kern des REIT-Geschäfts, das in letzter Zeit aufgrund von Überangebot negativ war. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, denn die Nachfrage der älter werdenden Gesellschaft wird am Ende das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage lösen.







Ventas investiert in Praxis- und Forschungsräume, wo derzeit eine steigende Nachfrage zu sehen ist. Dies ist die wichtigste Priorität des REITs, es gibt drei neue Immobilien, die entweder geleast oder in den nächsten Jahren eröffnet werden sollen. Ventas baut jedoch nicht nur um des Baus willen, sondern arbeitet auch mit großen Hochschulen und Unternehmen zusammen. Und die drei neuen Gebäude in der Pipeline haben bereits eine signifikante Vorvermietung, so dass die Miete sofort reinkommen wird.

Dieser Health-REIT hat kurzfristigen Gegenwind aus dem Seniorenwohnungsbau bekommen. Aber er wächst immer noch. Er ist jetzt eine renditestarke Chance für alle, die langfristig denken.

Reif und gut

Keith Speights (Welltower Inc.): Ich bin da völlig bei Gregg: Wer Aktien mit hohen Dividenden und ausgezeichneten langfristigen Wachstumsaussichten sucht, hat bei REITs mit Fokus auf Gesundheit einen idealen Ausgangspunkt. Und Welltower ist eine großartige Aktie, die man sich auf die Liste setzen kann.

Welltower ist der größte Healthcare-REIT der USA. Die Dividende beträgt derzeit 5,2 %. Welltower ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr einen Umsatz von rund 4,5 Milliarden USD zu erzielen und liefert genügend Cashflow zur Deckung der Dividende.

Ich denke, dass Welltower die ideale Aktie für Rentner ist. Die Dividende des Unternehmens ist hoch, aber genauso stark ist die langfristige Aussicht. Welltower konzentriert sich in erster Linie auf Seniorenwohnungen, besitzt aber auch LTPAC-Liegenschaften (Long Term/Post-Acute Care) sowie ambulante medizinische Einrichtungen. Jeder dieser Bereiche wird von einem deutlichen Wachstum der alternden US-Bevölkerung in den nächsten beiden Jahrzehnten profitieren, insbesondere vom wachsenden Anteil der über 85-Jährigen.

Welltower hat in stark wachsenden urbanen Märkten in erster Linie auf Einrichtungen für Privatzahler gesetzt. Das Unternehmen erzielt nun 95 % seines Umsatzes mit Privatpersonen, im Jahr 2010 war deren Anteil lediglich bei 69 %. Diese Maßnahmen haben das Unternehmen profitabler gemacht und für die Zukunft gut aufgestellt.

The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Brian Stoffel besitzt Aktien von Enviva Partners, Reuben Gregg Brewer von Ventas und Keith Speights keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel erschien am 28.10.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.