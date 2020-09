3 Top-Dividenden-Aktien für den gelungenen Ruhestand

Weitere Suchergebnisse zu "Prologis":

Im Ruhestand will man idealerweise verlässliche Einnahmen, die mit den Ausgaben wachsen. Festverzinsliche Optionen wie Anleihen können zwar die gewünschte Zuverlässigkeit bieten, haben sonst aber keine Vorteile. Auf der anderen Seite können Dividendenaktien Rentnern einen stetig steigenden Einkommensstrom bieten.

Drei Unternehmen, die auch zukünftig langfristig wachsen sollten, sind NextEra Energy (WKN: A1CZ4H), American Water Works (WKN: A0NJ38) und Prologis (WKN: A1JBD1). Damit sind sie ideale Aktien für Anleger, die jetzt den Ruhestand planen.

Leistungsstarkes Dividendenwachstum

Der Stromversorger NextEra Energy hat sich über die Jahre als hervorragender Dividendenwert erwiesen. Seit 2004 hat das Unternehmen seine Ausschüttung mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 9,4 % erhöht. Unter anderem dank dieses starken Wachstums liegt die Rendite derzeit bei etwas mehr als 2 % und damit etwas besser als der Durchschnitt des S&P 500 von 1,7 %.

Weiteres Wachstum scheint wahrscheinlich, da NextEra derzeit seine Dividende bis mindestens 2022 jährlich um etwa 10 % erhöhen will. Ausschlaggebend für diese Prognose sind die relativ niedrige Dividendenausschüttungsquote (60 % Ende 2019 gegenüber 65 % bei den Konkurrenten) und die Erwartung, dass die Gewinne in diesem Zeitraum um 6 bis 8 % pro Jahr steigen werden. Das Unternehmen rechnet mit einem Wachstum am oberen Ende dieser Spanne. Ausschlaggebend dafür sind die Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, den es mit einbehaltenen Barmitteln und seiner mit A bewerteten Bilanz finanzieren kann. Das könnte das Unternehmen in die Lage versetzen, seine Auszahlungen in den kommenden Jahren weiter zu erhöhen.

Ein stetig wachsender Einkommensstrom

Der Wasserversorger American Water Works bietet Investoren derzeit eine unterdurchschnittliche Rendite von 1,6 %. Was an Größe fehlt, macht das Unternehmen an Zuverlässigkeit und Wachstumspotenzial mehr als wett. Ein Grund für die niedrigere Rendite liegt darin, dass American Water Works einen konservativen Betrag seiner Einnahmen, in der Regel 50 bis 60 % pro Jahr, ausbezahlt. Dadurch kann das Unternehmen mehr Geld für die Erweiterung seiner Geschäftstätigkeit einbehalten.

Dieses starke Finanzprofil gibt American Water Works die Flexibilität, weiter zu expandieren. Derzeit plant das Unternehmen, in den nächsten zehn Jahren 20 bis 22 Milliarden USD zu investieren. Das Versorgungsunternehmen rechnet bis 2024 mit 8,9 bis 9,4 Milliarden USD. Dies dürfte bis dahin Dividendenerhöhungen von 7 bis 10 % pro Jahr ermöglichen, auch wenn das Unternehmen ein Wachstum in Richtung des oberen Bereichs dieser Spanne erwartet.

Stetiger Aufbau einer wachsenden Dividende

Der REIT Prologis weist derzeit eine überdurchschnittlich hohe Rendite von 2,3 % auf. Das ist trotz aller Turbulenzen im Immobiliensektor in diesem Jahr eine solide Ausschüttung. Während einige Immobilien-Teilsektoren aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs unter Druck stehen, sind Logistikimmobilien nach wie vor sehr gefragt, da sie das rasante Wachstum des E-Commerce unterstützen. Infolgedessen hat Prologis vor Kurzem seine Gewinnprognose für dieses Jahr erhöht, die es nach Zahlung der Dividende auf 1 Milliarde USD in freier Liquidität bringt.

In Kombination mit der erstklassigen Kreditwürdigkeit gibt dieser Liquiditätsüberschuss Prologis die finanzielle Flexibilität, sein Portfolio weiter auszubauen. Das Unternehmen rechnet damit, in diesem Jahr zwischen 800 Millionen bis 1,2 Milliarden USD an neuen Logistikprojekten zu beginnen und 500 bis 600 Millionen USD für Akquisitionen auszugeben. Diese Investitionen sollten das Unternehmen in die Lage versetzen, den Cashflow weiter zu steigern. Das sollte ihm erlauben, seine Dividende weiterhin überdurchschnittlich zu erhöhen. Dies war in den letzten fünf Jahren der Fall, da der REIT seine Dividende mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10 % erhöht hat. Das liegt über der Wachstumsrate des S&P 500 von 9 %.

Dividendenaktien für den gelungenen Ruhestand

Die Investition in Dividendenaktien kann eine großartige Möglichkeit sein, im Ruhestand regelmäßige Einnahmen zu haben. Drei ausgezeichnete davon sind NextEra Energy, American Water Works und Prologis. Deren Ausschüttungen sollten nicht nur die unvermeidlichen Abschwünge der Wirtschaft wettmachen, sondern auch in den kommenden Jahren weiter steigen. Einem Ruheständler sollte dies das Leben leichter machen.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von Nextera Energy. Matthew DiLallo besitzt Aktien von Nextera Energy. Dieser Artikel erschien am 30.8.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

