3 Top-Basiskonsumgüteraktien, die du jetzt kaufen kannst

Weitere Suchergebnisse zu "Kroger Company":

Investoren haben gute Gründe, gerade jetzt in den Sektor der Basiskonsumgüter zu investieren. Diese Attraktivität wurde durch die steigende Nachfrage während der COVID-19-Pandemie noch verstärkt. Unternehmen, die wichtige Produkte wie Taschentücher, Windeln und Reinigungsmittel herstellen oder verkaufen, sind in der Regel resistent gegen Rezessionen. Aus diesem Grund stellen sie in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten wie diesen eine attraktive Wahl dar. Die meisten Giganten des Basiskonsums zahlen auch großzügige Dividenden, die im jetzigen Umfeld mit extrem niedrigen Zinssätzen sogar noch besser aussehen.

Mit diesen Vorteilen im Hinterkopf schauen wir uns einige der wenige Aktien an, die diese Grundlagen abdecken und dennoch langfristig attraktiv sind.

1. General Mills

Das schleppende Wachstum hielt viele Investoren im Jahr vor der Pandemie von General Mills (WKN: 853862) fern. Das organische Umsatzwachstum des Getreide- und Snackspezialisten stagnierte in den neun Monaten vor dem Ausbruch des Coronavirus. Doch die steigende Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln für die Speisekammer ließ diese Zahl bis Ende Mai auf 16 % ansteigen.

Sicher, dieser Anstieg wird sich unweigerlich wieder beruhigen, wenn die COVID-19-Bedrohung nachlässt und die Verbraucher wieder zu normaleren Gewohnheiten wie Pendeln und Auswärtsessen zurückkehren. Aber General Mills hatte bereits vor der Pandemie dank aggressiver Kostensenkungen und Innovationen in seinen Kernbereichen eine verbesserte Rentabilität verzeichnet. Der große Vorstoß des Unternehmens in den Bereich Haustierfutter mit dem Kauf der Marke Blue Buffalo dürfte das Wachstum bis 2021 und darüber hinaus weiter unterstützen.

Es wird einige Quartale dauern, bis sich die Branche wieder normalisiert hat. Dann werden wir wissen, ob General Mills wirklich ein neues Niveau bezüglich Marktanteilen und Ertragskraft erreicht hat. Aber das Unternehmen hat gute Fortschritte gemacht, bevor die Störung eintrat, und jetzt besteht eine solide Chance, dass es viele seiner neuesten Kunden davon überzeugen kann, seinen Lebensmittelmarken in der Welt nach der Pandemie treu zu bleiben.

2. Kroger

Die Wall Street ist momentan mehr an seinem Hauptkonkurrenten Walmart interessiert, aber Kroger (WKN: 851544) bringt seine eigenen attraktiven Eigenschaften mit auf den Tisch. Die Supermarktkette hat sich in der Frühphase der Pandemie als eine wichtige Anlaufstelle des Einzelhandels für Millionen von Verbrauchern erwiesen. Die Umsatzzuwächse des Unternehmens waren im ersten Quartal etwa doppelt so hoch wie die von Walmart.

Es ist noch nicht klar, ob Kroger zu seiner früheren Erfolgsgeschichte mit stetigen Marktanteilsgewinnen zurückgekehrt ist. Doch Investoren können sehen, dass alle Voraussetzungen für eine starke Wachstumsphase gegeben sind. Dazu gehören ein robuster Kundenverkehr, beliebte Eigenmarken wie Simple Truth und eine expandierende Mehrkanal-Vertriebsstrategie.

Unterdessen wird die Aktie von Kroger mit einem erheblichen Abschlag gegenüber Konkurrenten wie Walmart, Target und Costco gehandelt. Diese Lücke bietet Investoren einen soliden Einstiegspunkt in einen der größten Einzelhändler der Branche.

3. Procter & Gamble

Procter & Gamble (WKN: 852062) hatte vor der Pandemie dank jahrelanger Bemühungen, das Unternehmen auf die nächste Expansionsphase vorzubereiten, ein nahezu rekordverdächtiges Wachstum verzeichnet. Diese Zuwächse erreichten ein neues Niveau während des COVID-19-Lockdowns. Dies trug dazu bei, den organischen Umsatz bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 um 6 % zu steigern.

Das künftige Geschäftsumfeld wird von potenziellen Herausforderungen geprägt sein. Dazu gehören Rezessionen, sich schnell ändernde Trends in der Verbrauchernachfrage und zunehmender Wettbewerb. Aber P&G ist als Branchenführer in Bezug auf Betriebsgewinnmarge, Marktanteile und Produktionseffizienz für diese Situation gut geeignet.

Natürlich könnte ein Investor den Rivalen Kimberly-Clark für einen relativen Abschlag kaufen und gleichzeitig eine etwas höhere Dividendenrendite erzielen. Aber Procter & Gamble hat bereits vor der Pandemie seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Nische der Basiskonsumgüter zu dominieren. Und seither sind die Argumente, als Investor einen Teil dieses attraktiven Geschäfts zu besitzen, nur stärker geworden.

The post 3 Top-Basiskonsumgüteraktien, die du jetzt kaufen kannst appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Demitrios Kalogeropoulos besitzt Aktien von Costco Wholesale. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Costco Wholesale.

Dieser Artikel wurde von Demitri Kalogeropoulos auf Englisch verfasst und wurde am 10.09.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020