3 Top-Ankündigungen von der Entwicklerkonferenz von Apple

Wie erwartet, enthielt Apples (WKN:865985) jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) keine Hardware-Ankündigungen. Aber es gab viele Updates, wenn es um die Software ging. In erster Linie gab das Unternehmen der Welt einen Einblick in iOS 12, MacOS Mojave, WatchOS 5 und die neueste Version von tvOS. Aber es gab noch einige andere bemerkenswerte Ankündigungen, darunter verbesserte mobile Benachrichtigungen, einen Dunkel-Modus für den Mac und mehr.

Wenn du dir Apples Live-Stream von WWDC18 nicht angeschaut hast, findest du hier die drei Top-Ankündigungen, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Eine wichtige Neuerung für das neueste Mac-Betriebssystem, MacOS Mojave, war der Dark Mode. Diese Funktion gibt den Mac-Nutzern ein abgedunkeltes Farbschema an die Hand, mit dessen Hilfe man sich auf den Inhalt konzentrieren könnte. Über das Betriebssystem und die integrierten Mac-Anwendungen hinaus hat Apple eine Programmierschnittstelle (API) für Entwickler entwickelt, die es ihnen ermöglicht, den dunklen Modus in ihren Anwendungen zu implementieren.

Apple hat ebenfalls eine Funktion namens Dynamic Desktop entwickelt, die das Desktop-Bild automatisch an die Tageszeit anpasst.

Mit iOS 12 wollte Apple den Nutzern mehr Kontrolle darüber geben, wie sie mit ihrem Handy interagieren, sowie Tools, die ihnen helfen, die Bildschirmzeit zu verwalten.

Im Mittelpunkt dieser neuen Funktionen stehen weitere Optionen zur Steuerung der Zustellung von Benachrichtigungen. iOS 12 ermöglicht es den Nutzern, Benachrichtigungen sofort zu verwalten, indem sie diese entweder deaktivieren oder direkt an das Benachrichtigungscenter senden. Darüber hinaus macht Siri Vorschläge für die Verwaltung von Benachrichtigungen, basierend auf der Verwendung eines Telefons. Darüber hinaus hat Apple auch eine Möglichkeit eingeführt, Benachrichtigungen zu gruppieren, „in dem es einfacher gemacht wird, mehrere Benachrichtigungen gleichzeitig anzuzeigen und zu verwalten“.

Apple kündigte auch eine neue App namens Screen Time an, die den Nutzern „Einblick und Kontrolle“ darüber gibt, wie sie ihre Zeit auf Apples mobilen Geräten verbringen, erklärte Apples Senior Vice President of Software Engineering Craig Federighi. Mit detaillierten Berichten über die Bemühungen der Nutzer können die Kunden Informationen über die Anwendungen und Websites, auf denen sie ihre Zeit verbringen, wie oft sie ihre mobilen Geräte abholen, wie Benachrichtigungen empfangen werden und vieles mehr einsehen.

Vor über einem Jahr versuchte Apple, das Ansehen von Inhalten verschiedener Anbieter auf Apple TV zu vereinfachen, indem das Unternehmen eine TV-App startete, eine App, von der Apple behauptete, dass sie alle digitalen Inhalte aus verschiedenen Apple TV-Anwendungen an einen Ort bringen wird. Allerdings gibt es bei den TV-Anbietern noch einige Reibungsverluste beim Einloggen.

Mit der neuesten Version von tvOS, sagte Apple, dass das Unternehmen diese Reibung mit einem Prozess namens „zero sign-on“ löst.

„Apple TV erkennt einfach das Breitbandnetzwerk der Nutzer und meldet sie automatisch bei allen unterstützten Anwendungen an, die sie über ihr Abonnement erhalten – es ist keine Eingabe erforderlich“, erklärte Apple in der Pressemitteilung über die neue Funktion.

Aber Apple TV-Kunden sollten sich noch nicht zu sehr über einen vereinfachten Anmeldevorgang freuen. Die Zero-Sign-On-Funktion von Apple wird zunächst nur bei Charter im Laufe dieses Jahres verfügbar sein, und „im Laufe der Zeit“ allen anderen zugänglich werden, sagte Apple.

Andere bemerkenswerte Features, die Apple am Montag vorgestellt hat, sind ein neu gestalteter App-Store für den Mac und der Start von Apples News, Stocks, Voice Memos und Home Apps – alle Apps, die bisher nur für iOS und WatchOS verfügbar waren.

