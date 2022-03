3 Top-Aktien zum Kaufen und Halten bis zum Ruhestand

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Unabhängig davon, ob du die Zeit bis zum Ruhestand in Jahrzehnten oder Jahren misst, sollte ein Portfolio voller hervorragender Unternehmen eine Priorität sein. Schließlich hängen deine Anlagerenditen vom Erfolg dieser wettbewerbsfähigen Unternehmen ab, bei denen Umsatz- und Gewinnwachstum die wichtigsten Faktoren für den finanziellen Erfolg sind.

Wenn es drei Aktien gibt, die du zwischen jetzt und dem Tag, an dem du aus dem Berufsleben ausscheidest, kaufen und halten solltest, dann sind das Home Depot (WKN: 866953, 1,30 %), Nike (WKN: 886993, 3,01 %) und Starbucks (WKN: 884437, 2,21 %). Hier ist der Grund dafür.

Erfolgreiche Erfolgsbilanz

Wenn du mit einem langen Zeithorizont denkst, lohnt es sich, einen Blick auf die Geschichte dieser Unternehmen zu werfen. Eine lange und erfolgreiche Erfolgsbilanz könnte auf eine Zukunft hindeuten, die der Vergangenheit ähnelt.

Seit dem Börsengang im Jahr 1981 haben die Aktien von Home Depot eine monströse Rendite von 1.600.000 % erzielt. Das Unternehmen hat die Produktivität seiner Filialen im Laufe der Jahre enorm gesteigert – auf heute 572 US-Dollar Umsatz pro Quadratmeter – um seine Heimwerker- und Profikunden besser bedienen zu können. Allein in den letzten zehn Jahren hat Home Depot seinen Umsatz um 115 % und seinen Gewinn um 321 % gesteigert.

Nike-Aktien haben seit dem Börsengang 1980 eine Gesamtrendite von 70.000 % erzielt. Das Unternehmen ist eine globale Ikone in der Bekleidungsindustrie, die mit einigen der größten Namen im Sport zusammenarbeitet und einen unbestreitbaren Einfluss auf Kultur und Mode hat. Zwischen dem Geschäftsjahr 2011 und dem Geschäftsjahr 2021 hat sich der Jahresumsatz von Nike mehr als verdoppelt.

Starbucks hat Pionierarbeit in der Kategorie der Premium-Kaffeeläden geleistet und ein wachsendes Geschäft geschaffen, das die Menschen dazu ermutigt, für ihre koffeinhaltigen Lieblingsgetränke zu zahlen. Am 2. Januar zählte die Kette weltweit 34.317 Filialen, eine Zahl, die nach Einschätzung des Managementteams bis 2030 auf 55.000 steigen kann. Auch die Aktien sind seit dem Börsengang von Starbucks im Jahr 1992 um 26.000 % gestiegen.

Relevanz für die Verbraucher

Unternehmen zu besitzen, die in den Köpfen der Kunden relevant bleiben, ist absolut entscheidend, wenn du Aktien mit einem Buy-and-Hold-Ansatz betrachtest. Du willst Top-Marken in der jeweiligen Branche, die auch in Jahrzehnten noch in dieser Position bleiben, weil sie begehrenswerte Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Home Depot ist die erste Adresse, wenn es um die richtigen Werkzeuge und Materialien für Renovierungsprojekte geht. Diese Verlässlichkeit hat es der führenden Baumarktkette ermöglicht, sich in einem wettbewerbsintensiven Einzelhandelsumfeld zu behaupten. Unglaubliche 90 % der US-Bevölkerung leben in einem Umkreis von 10 Meilen um ein Home Depot, und diese Erreichbarkeit des Kundenstamms wird das Unternehmen weiterwachsen lassen.

Nike und Starbucks sind Premiummarken, und das schon seit geraumer Zeit. Diese zyklischen Konsumgüteraktien verkaufen Waren, mit denen sich die Käufer identifizieren, und das ist eine starke Position, in der sie sich befinden. Die Bruttomargen von Nike und Starbucks lagen in den letzten zwölf Monaten bei 46 bzw. 29 %. Dies zeigt, dass die Verbraucher bereit sind, für Produkte, die sie für differenziert halten, mehr zu bezahlen.

Außerdem haben sich beide Unternehmen stark auf Technologie gestützt, um eine engere Verbindung zu ihren Kunden aufzubauen. Zum 30. November hatte Nike 79 Millionen Mitglieder im digitalen Ökosystem. Und das erstklassige Rewards-Programm von Starbucks zählte am Ende des letzten Geschäftsquartals (2. Januar) 26,4 Millionen 90 Tage aktive Reward-Mitglieder in den USA. Die Förderung von Treue und Wiederholungskäufen wird Nike und Starbucks helfen, die Relevanz der Marken auch in Zukunft zu erhalten.

Minimale technologische Unterbrechung

Der Kauf von Aktien von Unternehmen, die in sich schnell entwickelnden Branchen tätig und erheblichen technologischen Umwälzungen ausgesetzt sind, wird wahrscheinlich am besten vermieden, wenn wir über Investitionen für den Ruhestand mit einem Buy-and-Hold-Ansatz nachdenken. Diese Strategie kann zwar zu Gewinnern in deinem Portfolio führen, aber die sich ständig verändernde Wettbewerbslandschaft bedeutet, dass viel mehr schiefgehen kann als richtig. Das Streben nach Sicherheit und Stabilität ist wichtig.

Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass sich Home Depot, Nike und Starbucks gut für die Altersvorsorge eignen. Keines dieser Unternehmen unterliegt großen technologischen Veränderungen, und das ist ein Vorteil für uns. Wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Menschen noch weit in der Zukunft in Häusern leben werden, was dazu führt, dass sie Renovierungsprojekte durchführen und in Home-Depot-Filialen einkaufen müssen.

Außerdem werden die Kunden auch in Jahrzehnten noch hochwertige Markenbekleidung und Turnschuhe kaufen, vor allem solche, die mit gutem Stil und berühmten Sportlern in Verbindung gebracht werden, was die langfristigen Aussichten von Nike unterstützt.

Und schließlich steht vielleicht kein anderes Konsumgut so sehr für Langlebigkeit, Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit wie Kaffee. Es ist wahrscheinlich eine sichere Wette, dass auch in 50 Jahren noch Menschen auf der ganzen Welt auf Koffein zurückgreifen werden, um sich durch den Tag zu bringen. Und Starbucks wird da sein, um sie zu bedienen.

Wenn du für den Ruhestand investierst, solltest du nicht zu viel darüber nachdenken. Sieh Home Depot, Nike und Starbucks als sinnvolle Ergänzungen deines Portfolios an.

Der Artikel 3 Top-Aktien zum Kaufen und Halten bis zum Ruhestand ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 19.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Neil Patel besitzt Starbucks. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Home Depot, Nike und Starbucks. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Short April 2022 $100 Calls auf Starbucks.

Motley Fool Deutschland 2022