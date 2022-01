3 Top-Aktien von Cathie Wood, die ich mir 2022 kaufen werde

Top-Aktien von Cathie Wood, die ich 2022 kaufen werde? Grundsätzlich ticken die Starinvestorin und ich ähnlich, was das Auswählen von Wachstumsaktien angeht. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass ihre Aktien im Bereich des Streaming oder der Telemedizin sich mit meinen Top-Holdings decken. Auch wenn die Volatilität unserer Portfolios nicht gerade unser Freund gewesen ist.

Wie auch immer: Cathie Wood investiert unternehmensorientiert und langfristig und auch das ist eine Gemeinsamkeit zwischen ihrem und meinem Ansatz. Auch deshalb kann ich sagen: Die folgenden drei Top-Aktien aus dem Depot der Starinvestorin befinden sich auch auf meiner Watchlist und dürften im Jahr 2022 in meinem Depot landen.

Top-Aktie von Cathie Wood: Spotify

Vielleicht ist dir der Name dieser Top-Aktie in den Reihen des Ark Innovation ETF von Cathie Wood bereits aufgefallen: Spotify (WKN: A2JEGN). Der bekannte Musik-Streaming-Dienst ist mit einem relativen Gewicht von derzeit 4,2 % jedenfalls reichlich prominent vertreten. Ja, sogar im Moment die siebtgrößte Beteiligung der Starinvestorin.

Mir gefällt an Spotify, dass es schon heute eine starke, bekannte Marke für das Musik-Streaming gibt. Ich glaube, sogar die bekannteste Marke. Aber auch, dass noch reichlich Potenzial bei der Monetarisierung vorhanden ist. Per Ende des dritten Quartals gab es insgesamt 381 Mio. Nutzer, aber davon nur 172 Mio. in einer Premium-Mitgliedschaft. Die wiederum jedoch für über 2,1 Mrd. Euro des Gesamtumsatzes von 2,5 Mrd. Euro im letzten Quartal einstanden.

Diese Top-Aktie von Cathie Wood kann daher bei der Monetarisierung noch viel Raum gewinnen. Entweder was das Gewinnen neuer Nutzer für die Premium-Mitgliedschaft angeht oder aber das effizientere Monetarisieren über Werbezwecke. Musik-Streaming dürfte sich langfristig orientiert weiterhin durchsetzen, deshalb ist diese Aktie für mich ebenfalls vom Trend und Geschäftsmodell her attraktiv.

Unity Software: Der Ausflug in das Metaversum

Unity Software (WKN: A2QCFX) ist wiederum eine Top-Aktie von Cathie Wood, die schon jetzt mit einer exorbitant hohen Qualität aufwarten kann. Im Endeffekt handelt es sich um einen von zwei führenden Anbietern sogenannter Engines, die für die Videospieleentwicklung wichtig sind. Konzentration eines hohen Marktanteils kann ein wichtiges Merkmal für Foolishe Investoren sein.

Allerdings geht es bei dieser Investition um mehr. Ja, sogar um eine neue Dimension oder ein neues Universum: das Metaversum. Da diese neue Realität in vielerlei Hinsicht wie ein Spiel gestaltet werden muss, dürften die Lösungen von Unity Software vor einem großartigen Wachstumsschub durch das Metaversum stehen. Ich kenne die Beweggründe von Cathie Wood zwar nicht, glaube jedoch, dass das ihre Investitionsthese sein dürfte. Meine ist das langfristig orientiert jedenfalls, weshalb die Aktie voraussichtlich 2022 in meinem Depot landet.

Teladoc Health: Schon eine Top-Aktie von mir und Cathie Wood

Zu guter Letzt ist außerdem Teladoc Health (WKN: A14VPK) eine Top-Aktie von Cathie Wood, aber auch bereits bei mir im Depot. Hier zeigt sich im Kern, dass die Starinvestorin von der Telemedizin überzeugt ist. Mit einem relativen Anteil von 5,8 % und weiterhin fast einer Milliarde US-Dollar in den Anteilsscheinen hat Wood wohl in den vergangenen Wochen und Monaten auch weiterhin in den Abverkauf hineininvestiert. Warum auch nicht: Die Ausgangslage hat sich operativ weiter verbessert.

Das Management von Teladoc Health spricht inzwischen schließlich von einem adressierbaren US-Markt von über 260 Mrd. US-Dollar. Die jetzt voraussichtlich erreichten 2 Mrd. US-Dollar Umsatz in 2021 sind offensichtlich erst ein kleiner Anfang in diesem großen Megatrend-Markt.

Ich verstehe immer mehr, warum Cathie Wood Teladoc Health als eine ihrer Top-Aktien ausgewählt hat. Zumal das Management mittelfristig von einem weiteren Wachstum in Höhe von 25 bis 30 % und einem Umsatz von 4 Mrd. US-Dollar bis 2024 spricht. Definitiv eine interessante Perspektive, die ich ebenfalls mit weiteren Mitteln in meinem Depot würdigen werde.

Der Artikel 3 Top-Aktien von Cathie Wood, die ich mir 2022 kaufen werde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Spotify und Teladoc Health und empfhihelt Unity Software.

Motley Fool Deutschland 2022