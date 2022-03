3 Top-Aktien, die meinem Sohn bis zur Rente noch eine starke Dividende zahlen sollten

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Top-Aktien, die meinem Sohn noch eine starke Dividende zur Rente zahlen sollten: Bis dahin vergehen wohl noch 67 Jahre. Zumindest nach derzeitigem Stand. Allerdings gibt es defensive Aktien, die dieses Gesamtpaket ermöglichen sollten.

Riskieren wir einen Blick darauf, welche Top-Aktien ich dazu ausgewählt habe. Kleiner Hinweis: Stabilität und ein starkes Geschäftsmodell sind das, worauf ich bei dieser Aktienauswahl besonderen Wert lege.

Top-Aktie Coca-Cola: Sollte machbar sein

Eine erste Top-Aktie, die ich zu diesem Kreis zähle, ist die von Coca-Cola (WKN: 850663). Zunächst zur Historie: Mit sechs Jahrzehnten starker, zuverlässiger und sogar wachsender Dividende und einem Jahrhundert beständiger Zahlungen sehe ich die Basis als gegeben an. Auch das Geschäftsmodell, das auf starke Marken in der Getränkeindustrie setzt, ist für mich eines, das immer eine Zukunft hat. Auch wenn mein Sohn in Rente geht, sollte diese Aktie noch eine Dividende zahlen.

Die Magie ist das, was in der Zwischenzeit passiert: Coca-Cola sollte im Idealfall in den kommenden 67 Jahren noch konsequent und im Zweifel selbst moderat die eigene Dividende erhöhen. Das wäre eine Basis, die aus dieser Investition ein starkes passives Einkommen generieren kann. Warren Buffett hat zum Beispiel in der Vergangenheit mithilfe des Getränkekonzerns eine Dividendenrendite von über 50 % aufgebaut. Ob es erneut dazu kommt? 67 Jahre sind jedenfalls ein langer Zeitraum.

Preissetzungsmacht und die starken Marken führen jedenfalls zu einem Fundament, das das ermöglichen kann. Deshalb ist Coca-Cola für mich ein zeitloses Investment. Oder eben eine Top-Aktie, die meinem Sohn noch eine starke Dividende zur Rente zahlen kann.

Realty Income: Viel möglich bis dahin!

Bei Realty Income (WKN: 899744) ist ebenfalls eine Menge möglich. Der Real Estate Investment Trust besitzt bereits eine Historie von über 51 Jahren mit stabilen Ausschüttungen. Ob die nächsten 67 Jahre ebenfalls mit einer solchen sogar wachsenden Historie glänzen, das hängt von den Investitionen des Managements ab.

Für mich steht jedenfalls fest: Diese Top-Aktie, die meinem Sohn bis zu seiner Rente eine Dividende zahlt, dürfte dann bedeutend anders aussehen. Aus den derzeitigen ca. 11.000 Immobilien dürften eine Menge mehr werden. Idealerweise werden weitere Zukunftsmärkte zum zeitlosen defensiven Portfolio hinzugefügt. Mit Sicherheit gibt es auch so manchen Wandel in der Wirtschaft und selbst in der Immobilienwelt.

Trotzdem ist Realty Income für mich schon heute so stark positioniert, dass Wandel neue Chancen offenbaren. Entscheidend ist, dass das Management dieser Top-Aktie diesen Wandel erkennt und darauf aufbaut. Dann ist eine Dividende möglich, vielleicht sogar eine weiterhin konsequent wachsende Dividende, die meinem Sohn seine Rente noch versüßt.

Fresenius: Auch eine Top-Aktie, die meinem Sohn die Rente zahlt …?

Zu guter Letzt besitzt Fresenius (WKN: 578560) die Chance, eine solche Top-Aktie zu sein, die meinem Sohn einen Teil seiner Rente bezahlt. Die Historie mit 27 Jahren konsequenter Dividendenerhöhungen ist stark. Auch das qualitative Wachstum im zuletzt mittleren einstelligen Prozentbereich stimmt. Ein Ausschüttungsverhältnis von gerade einmal 28 % bietet viel Raum zum Wachsen. Oder eben Stabilität.

Unternehmensorientiert gibt es mit Krankenhäusern, medizinischen Produkten und medizinischen Lebensmitteln ein stabiles Fundament. Selbst Dialyse sollte ein Geschäftsbereich bleiben, der in der Zukunft relevant ist. Der Gesundheitskonzern wird mit Sicherheit auch so manchen Wandel mitmachen. Aber Krankenhäuser und nichtzyklische Produkte können ein defensives Fundament bleiben.

Fresenius kann langfristig noch eine Menge mehr. Derzeit ist die Bewertung mit einer Dividendenrendite von über 3 % vergleichsweise preiswert. Vielleicht lauert hier sogar eine Aktie, die ein hohes passives Einkommen in den nächsten 67 Jahren aufbaut.

