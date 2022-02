3 Top-Aktien, die man auf lange Sicht kaufen sollte

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Die wichtigsten Punkte

Apple war das erste Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar erreicht hat.

Der Umsatz von Coca-Cola ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 16 % gestiegen.

American Express hat gerade sein erstes Girokonto eingeführt.

Wenn du investierst, solltest du versuchen, dich auf die Langfristigkeit und deine zukünftigen finanziellen Pläne sowie Ziele zu konzentrieren. Beim Investieren gibt es zwar keine Garantien, aber du kannst darauf achten, dass du in Blue-Chip-Aktien investierst. Blue-Chip-Aktien sind etablierte Unternehmen mit einer langen Erfolgsgeschichte, die auch in unsicheren Marktphasen erfolgreich sind.

Hier sind drei Blue-Chip-Aktien, die du auf lange Sicht kaufen solltest.

Apple

Apple (WKN: 865985) ist seit Jahrzehnten ein Gigant in der Technologiebranche und seit einiger Zeit ein sicherer Wert für Investoren. Es ist das größte Unternehmen der Welt – und wird im Januar 2022 als erstes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar erreichen – und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es in absehbarer Zeit langsamer wird.

Während seine Hardware-Produkte wie das iPhone, der Mac, das iPad, die Apple Watch und die AirPods hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass das Unternehmen eine kultähnliche Fangemeinde hat, hat Apple es auf beeindruckende Weise geschafft, eine Reihe von Dienstleistungen anzubieten, die wiederkehrende Einnahmen bringen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 123,9 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 11 % im Vergleich zum Vorjahr und ein Rekord für das Unternehmen.

Mit einem Kassenbestand von über 37 Mrd. US-Dollar gibt es viel Potenzial für weiteres Wachstum, sei es durch interne Innovationen oder durch Übernahmen. Ein Beispiel dafür ist die jüngste Übernahme von AI Music. Solche Übernahmen ermöglichen es Apple, sein Audioangebot wie Apple Music zu stärken. Mit dem Aufkommen von Fitnesstechnologie und virtueller Realität ist Apple in der Lage, seinen Schwung beizubehalten.

Coca-Cola

Nur wenige Unternehmen haben einen so hohen Bekanntheitsgrad wie Coca-Cola (WKN: 850663), der Getränkekonzern, der seit 130 Jahren im Geschäft ist. Abgesehen von seinem gleichnamigen Getränk hat Coca-Cola ein beeindruckendes Portfolio an bekannten Marken, darunter Dasani, Minute Maid, Powerade, Sprite, Topo Chico und viele mehr.

Im Quartalsbericht zum dritten Quartal 2021 verzeichnete Coca-Cola einen Umsatz von 10,04 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von über 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und dank der großzügigen Dividende profitieren die Anleger vom Erfolg des Getränkeriesen. Mit einer Dividendenrendite von 2,73 % ist Coca-Cola eine der besten Dividendenaktien auf dem Markt.

Was Coca-Cola langfristig zu einem guten Kauf macht, ist die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte als Marktführer zu halten und sich gleichzeitig an die sich ändernden Vorlieben der Branche anzupassen. Ein Beispiel dafür ist der Einstieg des Unternehmens in den Bereich der alkoholischen Getränke. Als in den letzten Jahren Hard Seltzer und Cocktails in Dosen immer beliebter wurden, hat sich Coca-Cola mit seinem Topo Chico Hard Seltzer und der kommenden Simply Spiked Lemonade als Akteur in diesem Bereich behauptet.

Die Getränkeindustrie wird bleiben und du kannst darauf wetten, dass Coca-Cola auch weiterhin zu den führenden Unternehmen in diesem Bereich gehören wird.

American Express

American Express (WKN: 850226) und Discover haben ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu ihren Konkurrenten Visa und Mastercard. Visa und Mastercard wickeln zwar Kreditkartentransaktionen ab, geben aber keine Kreditkarten aus – das machen ihre Partnerbanken. American Express hingegen gibt nicht nur Kreditkarten aus, sondern wickelt auch Transaktionen ab, was seinen Anteil an den Einnahmen aus Gebühren erhöht.

Dank der rekordverdächtigen Ausgaben seiner Karteninhaber/innen hat American Express im vierten Quartal 12,1 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht, 30 % mehr als im Vorjahr. Aufgrund des Erfolgs plant das Unternehmen außerdem, seine Dividende um 20 % zu erhöhen, was eine beachtliche Steigerung darstellt. Und da sich ein jüngerer Kundenstamm herausbildet, ist American Express in der Lage, seinen Erfolg langfristig fortzusetzen.

Neben seinen Kreditkarten ist das Unternehmen mit der Einführung von Amex Rewards Checking für US-Kunden auch in den Bereich der Girokonten eingestiegen. American-Express-Kreditkarten sind für ihre verlockenden Vergünstigungen bekannt. Jetzt bringt das Unternehmen diese Mentalität auch auf sein Girokonto, bei dem die Mitglieder einen Membership-Rewards-Punkt pro 2 US-Dollar und einen effektiven Jahreszins von 0,50 % erhalten – das ist viel höher als der nationale Durchschnitt.

Wenn der Kreditkartenriese weiterhin jüngere Kunden anzieht und die Kundentreue erhöht, ist er in einer guten Position, um langfristig weiterzuwachsen.

Der Blick in die Zukunft

Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit viel Erfolg gehabt, aber als Investor sind die Ergebnisse der Vergangenheit weniger wichtig als das zukünftige Potenzial. Diese Unternehmen haben eine hervorragende Finanzlage und den Willen, sich weiterzuentwickeln und in ihren jeweiligen Branchen zu den Besten zu gehören. Das sind die Unternehmen, die du in deinem Portfolio haben willst.

Der Artikel 3 Top-Aktien, die man auf lange Sicht kaufen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Stefon Walters auf Englisch verfasst und am 12.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht.

