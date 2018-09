3 Top-Aktien für Rentner

Weitere Suchergebnisse zu "Iron Mountain":

Welche Aktien sind für einen Rentner ideal? Eine solide Dividende steht ganz oben auf der Liste. Ebenso ein stabiles Geschäftsmodell, das diese Dividenden weiterhin sicherstellt. Und Wachstumschancen wären natürlich auch großartig.

Es gibt aktuell drei Aktien, die meiner Meinung nach alle diese Kriterien erfüllen: Brookfield Infrastructure Partners (WKN: A0M74Z), Iron Mountain (WKN: A14MS9) und Welltower (WKN: A1409D). Hier erfährst du, warum sich gerade diese drei als Top-Aktien für Rentner auszeichnen.

1. Brookfield Infrastructure Partners

Brookfield Infrastructure Partners konzentriert sich, wie der zweite Name schon sagt, auf Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen besitzt und betreibt insbesondere Funktürme, Energieübertragungs- und -speichersysteme, Häfen, Eisenbahnen, Mautstraßen und Versorgungsunternehmen.

Brookfields Vermögenswerte generieren einen stetigen Cashflow, wobei rund 95 % des bereinigten EBITDA aus regulierten oder vertraglich vereinbarten Erträgen stammen. Das Unternehmen möchte stets 60 bis 70 % seiner operativen Mittel als Dividende auszuschütten. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,85 %.

Was diese Aktie für Rentner noch attraktiver macht, sind Brookfields solide Wachstumsaussichten. So hat das Unternehmen kürzlich das Erdgasförder- und -aufbereitungsgeschäft von Enbridge in Westkanada übernommen. Diese Übernahme stattet Brookfield Infrastructure zusätzlich mit Cashflow und potenziellem Wachstum aus. Mein Motley Fool-Kollege Matt DiLallo glaubt, dass der Vertrag Brookfield Infrastructure in die Lage versetzen könnte, seine Dividende auf das obere Ende der jährlichen Spanne von 5 bis 9 % anzuheben.

2. Iron Mountain

Iron Mountain ist der weltweit größte Anbieter von Datenmanagement und -speicherdienstleistungen. Um dir eine Vorstellung davon zu geben, wie groß das Unternehmen ist, solltest du wissen, dass Iron Mountain 225.000 Kunden in 53 Ländern zählt – darunter etwa 95 % der Fortune1000-Unternehmen. Die Firma lagert 680 Millionen Kubikmeter Papieraufzeichnungen, 1 Milliarde medizinische Bilder, 89 Millionen Medien und vieles mehr.

Mit einem riesigen Kundenstamm und einer sehr hohen Kundenbindungsrate kann Iron Mountain auf eine stabile Einnahmequelle zählen. Die Gesellschaft ist als Real Estate Investment Trust (REIT) organisiert, so dass sie den Aktionären mindestens 90 % des steuerpflichtigen Einkommens als Dividende auszahlen muss. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei beachtlichen 6,48 %.

Ich betrachte Iron Mountain als den Traum eines Dividendeninvestors, nicht nur wegen seiner starken Dividende und seines soliden Geschäftsmodells, sondern auch wegen seiner Wachstumsaussichten. In Nordamerika sollte das Unternehmen durch den Einsatz von nicht verkauftem Speicher weiterhin eine bedeutende Wachstumschance besitzen. Iron Mountains Expansion in das Rechenzentrumsmanagement und Nebengeschäfte, wie Kunstlager, bieten noch größere Wachstumschancen.

3. Welltower

Welltower gilt als der größte amerikanische Gesundheitswesen-REIT. Das Unternehmen besitzt Seniorenwohnanlagen, wie betreute Wohneinrichtungen, unabhängige Wohnungen, Altenpflegeeinrichtungen und Alzheimer-/Demenzpflegeeinrichtungen, sowie ambulante medizinische Einrichtungen, wie Arztpraxen, Ambulanzchirurgiezentren, Diagnoseeinrichtungen und Labore.

Wie Brookfield Infrastructure und Iron Mountain generiert Welltower aus den eigenen Objekten einen stetigen Cashflow. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 5,16 %.

Rentner sollten auch Welltowers langfristige Wachstumsperspektiven sehr schätzen. Die Zahl der 85-jährigen und älteren Amerikaner dürfte sich in den nächsten zwei Jahrzehnten verdoppeln, während die Zahl der 65-jährigen und älteren Einwohner bis 2025 voraussichtlich um 36 % steigen wird. Diese demografischen Trends dürften die Nachfrage nach Welltowers Immobilien weiter ankurbeln.

Risiken

Alle drei Aktien sind mit gewissen Risiken verbunden. Ein Abschwung an den Aktienmärkten würde wahrscheinlich auch Brookfield Infrastructure, Iron Mountain und Welltower mit nach unten ziehen. Alle drei Unternehmen sind zur Expansion auf Fremdkapital angewiesen, so dass sich steigende Zinsen belastend auswirken.

Nichtsdestotrotz denke ich, dass diese Aktien eine großartige Wahl für Anleger im Ruhestand sind. Alle drei Unternehmen sind in ihren jeweiligen Bereichen führend, verfügen über eine solide Finanzkraft und sollten in den kommenden Jahren in der Lage sein, eine solide Dividende zu zahlen.

54 Investmenttipps von den besten Investoren der Welt Zugegeben, wir sind etwas voreingenommen, wenn wir behaupten, dass die Investoren und Analysten unserer Motley Fool Niederlassungen auf der ganzen Welt zu den Besten gehören. Aber zumindest haben wir es mit ihrer Hilfe geschafft, den Markt konsistent zu schlagen. Jetzt haben wir unsere besten Leute weltweit nach ihren Tipps gefragt, wie jeder ein besserer Investor werden kann. In unserem neuesten, kostenlosen Sonderbericht erfährst du ihre Antworten. Klick hier, um deinen einfachen Zugang zu diesem Bericht zu erhalten.



Keith Speights besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Brookfield Infrastructure Partners und Enbridge -Aktien.

Dieser Artikel von Keith Speights erschien am 13.09.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.