3 Top-Aktien, die du kaufen und das nächste Jahrzehnt halten kannst

Langlebigkeit. Das ist es, was sich jeder Investor beim Kauf einer Aktie wünscht. Warum sollte man überhaupt in Aktien eines Unternehmens investieren, das nicht solide genug ist, um es langfristig zu halten?

Es gibt viele Aktien, die es nicht verdienen, in deinem Portfolio zu sein, weil ihre Geschäftsmodelle einfach zu wackelig sind. Ich denke aber, dass es einige Aktien gibt, die diese Anforderung durchaus erfüllen. Aber warum genau sind Alphabet (WKN:A14Y6F), Disney (WKN:855686) und Vertex Pharmaceuticals (WKN:882807) drei Top-Aktien, die du in den nächsten zehn Jahren kaufen und halten kannst?

1. Alphabet

Alphabet ist ein Technologieriese, wie er im Buche steht. Seine Marken, insbesondere Google Search und YouTube, generieren weiterhin ein starkes Umsatzwachstum, da die Werbekunden dort das große Publikum erreichen können. Alphabet hängt aber nicht allein von den Werbeeinnahmen ab. Seine Sparten Google Cloud, Google Play und Google Hardware liefern ebenfalls ein erfreuliches Umsatzwachstum.

Der Erfolg des Unternehmens hat es ermöglicht, einen Cash-Bestand von 121 Milliarden USD aufzubauen. Der freie Cashflow von Alphabet lag in den letzten 12 Monaten bei über 20 Milliarden USD. Man hat so viel Geld, dass das Unternehmen kürzlich einen massiven Aktienrückkauf in Höhe von 25 Milliarden USD angekündigt hat – mehr als genug, um ein günstigeres Unternehmen im S&P 500 zu kaufen.

Neben dem Rückkauf von Aktien investiert Alphabet weiterhin in Bereiche, die die Zukunft verändern könnten. Die Tochtergesellschaft Waymo, die sich dem autonomen Fahren widmet, ist ein gutes Beispiel dafür. Alphabet könnte auch das Gesundheitswesen verändern, wenn es mit seiner Verily-Einheit Produkte entwickelt. Etwa Miniatur-Glukose-Messsysteme und molekulare Karten von Entzündungskrankheiten. Außerdem arbeitet die Tochtergesellschaft Calico daran, die menschliche Lebensdauer zu verlängern.

Ich glaube nicht, dass ein Unternehmen in der Lage sein wird, die Dynamik von Alphabet in den nächsten zehn Jahren zu stoppen. Aber könnten die Kartellbehörden Alphabet aufbrechen? Das ist denkbar, aber ich vermute, dass etwas so Drastisches nicht passieren wird. Falls es doch passiert, gehe ich davon aus, dass die Summe der Teile von Alphabet mehr wert sein könnte als das Unternehmen heute. So oder so, Alphabet ist was Langfristiges fürs Portfolio.

2. Walt Disney

Es steht außer Frage, dass Disney ein wahres Entertainment-Imperium ist. Die TV-Sender des Unternehmens, darunter ABC, Disney Channel und ESPN, erreichen Hunderte von Millionen Zuschauer. Sieben der 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten wurden von Studios im Besitz von Disney gedreht. Und natürlich ziehen die Freizeitparks von Disney jedes Jahr Millionen von Besuchern an.

Durch Disneys Übernahme von 21st Century Fox verfügt das Unternehmen über ein noch breiteres Content-Portfolio. Obwohl dieser Megadeal das Ergebnis von Disney im letzten Quartal negativ beeinflusste, konnte das Unternehmen auch im Vergleich zum Vorjahr ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 33 % erzielen.

Die große Auswahl an Filmen und Fernsehsendungen im Besitz von Disney dürfte ein großer Anziehungspunkt für den Disney+ Streaming-Service des Unternehmens sein, der im November startet. Disney+ soll gerade mal 6,99 USD pro Monat bzw. gebündelt mit ESPN+ und einer werbefinanzierten Version von Hulu nur 12,99 USD pro Monat kosten. So könnte Disney zur Nummer 1 der Streaming-Anbieter werden.

Sicher, das Unternehmen steht vor Herausforderungen. Die Fernsehsender des Konzerns haben weiterhin mit Abo-Kündigungen zu kämpfen. Eine wirtschaftliche Rezession könnte dazu führen, dass die Freizeitparks leerer werden. Aber auf lange Sicht sieht es für Disney meiner Meinung nach weiterhin sehr positiv aus.

3. Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals könnte hier etwas überraschend wirken. Investitionen in Biotech-Aktien können sehr riskant sein, denn immerhin gibt es für diese Risiken wie klinische Misserfolge, regulatorische Probleme sowie neue Wettbewerber. Aber ich denke, dass Vertex nach einer Biotech-Aktie aussieht, an der man langfristig festhalten kann.

Das Unternehmen dominiert mit seinen drei zugelassenen Medikamenten Kalydeco, Orkambi und Symdeko derzeit den Markt für Mukoviszidose (CF). Diese Medikamente ermöglichen es Vertex, rund 39.000 Patienten zu behandeln, wobei potenzielle Markenerweiterungen dann bis zu 44.000 Patienten erreichen sollen.

Vertex erwartet für März 2020 die Zulassung der U.S. Food and Drug Administration (FDA) für eine Triple-Drug-Kombination aus VX-445 (Elexacaftor), Tezacaftor und Ivacaftor. Diese Kombination sollte die adressierbare CF-Patientenpopulation um fast 55 % auf 68.000 erweitern. Damit bleiben nur noch 10 % der CF-Patienten ohne Behandlung – aber Vertex arbeitet mit seinem Partner CRISPR Therapeutics an Gen-Editing-Behandlungen, um auch diesen Patienten zu helfen.

Kein anderes Unternehmen ist derzeit auch nur nah dran, das Quasi-Monopol von Vertex bei CF in Frage zu stellen. Vertex will auch andere Krankheiten behandeln, hat dazu experimentelle Medikamente in der Entwicklung, die auf seltene genetische Krankheiten wie Alpha-1-Antitrypsinmangel (AATD), Beta-Thalassämie, Duchenne-Muskeldystrophie und Sichelzellkrankheiten abzielen, sowie auf ein nicht so seltenes Problem – die Linderung akuter Schmerzen. Der Erfolg in lediglich einem dieser Bereiche könnte das Wachstum von Vertex in den nächsten zehn Jahren noch verstärken.

