3 Top-Aktien aus dem Bereich Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz, auch bekannt als KI, bekommt viel Aufmerksamkeit ab. Das Potenzial, fast jede Technologieindustrie umzugestalten und eines Tages viele Arbeitsplätze obsolet zu machen, fasziniert natürlich – positiv wie negativ.

Auch wenn es den Anschein hat, dass der Einfluss von KI auf den Technologiesektor noch Jahrzehnte entfernt ist, gibt es derzeit viele Unternehmen, die künstliche Intelligenz in ihre Produkte und Dienstleistungen integrieren. Drei der besten Beispiele sind Microsoft (WKN:870747), Amazon (WKN:906866) und NVIDIA (WKN:918422). Aber wie genau nutzen die das?

1. Microsoft

Microsofts KI-Wette kommt aus dem expandierenden Cloud-Service-Geschäft des Unternehmens. Cloud Computing und künstliche Intelligenz werden zunehmend miteinander verwoben, weil Unternehmen, die KI-Dienste benötigen, zunehmend auf der Suche nach KI-Technologie sind, die sich leicht in ihre bestehenden Tech-Lösungen integrieren lässt, ohne dass die gesamte Hardware selbst eingerichtet werden muss.

So bietet Microsoft beispielsweise über seine Cloud-Computing-Plattform Azure eine ganze Reihe Cloud-basierter KI-Dienste an, einschließlich kognitiver Dienste, die “angeschlossenen Geräten, Bots und Apps die Möglichkeit geben, zu sehen, zu hören, zu reagieren, zu übersetzen, zu verstehen und vieles mehr”. Es sind diese Cloud-basierten kognitiven Dienste, mit denen Unternehmen ihre bestehenden Plattformen und Dienste mit KI erweitern.

Der KI-Vorteil für Investoren ergibt sich aus der wachsenden Position von Microsoft im Cloud Computing-Markt. Die Unternehmen, die in diesem Bereich führend sind, werden dann auch die sein, die die KI-Services in den kommenden Jahre dominieren, und das sind natürlich gute Nachrichten für Microsoft-Investoren. Das Unternehmen ist das zweitgrößte Public-Cloud-Infrastrukturunternehmen hinter Amazon in einem Markt, der 2022 voraussichtlich ein Volumen von 331 Milliarden USD erreichen wird.

2. Amazon

Klar, wenn Microsoft wegen seiner Cloud Computing-Position als KI-Wette in Frage kommt, dann ist Amazon eine potenziell noch bessere Wahl. Amazon hält etwa 32 % des weltweiten Cloud-Infrastrukturmarktes und bietet seinen Cloud-Kunden eine Reihe von KI-Services an.

Aber Amazon ist so oder so eine großartige KI-Wette. Das Unternehmen implementiert KI in den Arbeitsalltag seines E-Commerce-Geschäfts. Jeff Bezos, der CEO von Amazon, sagte, dass maschinelles Lernen, eine Art KI, verwendet wird, um festzustellen, welche Produkte wo auf der Website des Unternehmens platziert werden, welche Sonderangebote gemacht werden – das alles hilft dem Unternehmen, vorherzusagen, welche Artikel gefragt sein werden.

Dieser Ansatz hat für Amazon sehr gut funktioniert. Etwa 38 % aller Online-Verkäufe in den USA erfolgen über Amazon, und es scheint kein Ende der Dominanz von Amazon im E-Commerce in Sicht zu sein. Investoren, die ein Unternehmen suchen, das auf vielfältige Weise von KI profitieren kann, sollten unbedingt Amazon in Betracht ziehen.

3. NVIDIA

Nicht alle großartigen KI-Wetten müssen sich mit Cloud Computing beschäftigen, und NVIDIA ist das perfekte Beispiel dafür. Die Grafik-Chips des Unternehmens, GPUs, werden von einigen der größten Technologieunternehmen verwendet, um KI-Server zu betreiben.

Das kann für NVIDIA wichtiger sein, als es auf den ersten Blick scheint. Das liegt daran, dass der KI-Chip-Markt bis 2025 zu einer 91-Milliarden-Dollar großen Industrie werden soll. Die Chips von NVIDIA wurden bereits in autonome Autos, Supercomputer und intelligente Gesundheitsgeräte eingebaut, und wenn der Markt für KI-Chips wächst, dann wird NVIDIA wahrscheinlich davon profitieren.

Einige Investoren wissen vielleicht, dass die NVIDIA-Aktie im vergangenen Jahr abgerutscht ist, aber die Ergebnisse des zweiten Quartals haben dazu beigetragen, dass die Aktie in den letzten Monaten um 11 % gestiegen ist. Der Umsatzrückgang von NVIDIA im Quartal war nicht so schlimm wie von Analysten oder auch dem Management erwartet, und der Gewinn pro Aktie von 1,24 USD übertraf die Erwartungen von 1,14 USD pro Aktie deutlich. Mit der jüngsten Performance des Unternehmens und seiner langfristigen Wette auf KI-Chips sind Investoren gut beraten, die Aktie als eine solide KI-Wette zu betrachten.

Unterschätz diesen Markt nicht

Sicher kann einem KI (wie die meisten anderen Technologietrends) als Hype erscheinen, aber Investoren sollten bedenken, dass künstliche Intelligenz bis 2030 voraussichtlich irrsinnige 15,7 Billionen USD zur Weltwirtschaft beitragen wird. Deswegen sollte man sich unbedingt jetzt die besten KI-Aktien raussuchen, damit man von der Entwicklung des KI-Marktes profitieren kann.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Microsoft und NVIDIA. Chris Neiger besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel erschien am 16.10.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019