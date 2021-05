3 Tipps für Leute, die den Markt nicht verfolgen

Weitere Suchergebnisse zu "Nikola Corp":

Weißt du, dass du an der Börse sein musst, um deinen Pensionsfonds zu vergrößern, hast aber auch kein Interesse daran, es zu einem Vollzeitjob zu machen? Du bist nicht allein. Gute Nachrichten: Du kannst nicht nur ein relativ inaktiv als Investor und trotzdem erfolgreich sein, sondern es könnte deinen Renditen sogar helfen. Die Korrelation zwischen einer hohen Handelsaktivität und einer Underperformance gegenüber dem breiten Markt ist alarmierend hoch. Die Buy-and-Hold-Leute schneiden auf lange Sicht tatsächlich besser ab.

Das heißt, dass jeder, der den Markt oder seine Positionen nicht täglich im Auge behalten will, trotzdem clever sein muss. Hier sind drei Dinge, die ein solcher Investor bei den seltenen Gelegenheiten, in denen er handelt, im Hinterkopf behalten sollte.

1. Halte dich an Aktien, die nicht in den Nachrichten sein müssen

Es folgt ein schmutziges kleines Geheimnis: Viele Leute, die sich für langfristige Investoren halten, sind es in Wirklichkeit nicht. Viel zu oft ist das, was sie für „Recherche“ halten, eigentlich nichts anderes als eine Jagd nach einem börsennotierten Unternehmen, das große Schlagzeilen macht. Schlagzeilen mögen eine starke Performance einer Aktie für eine Weile unterstützen, aber das wird nicht auf Dauer anhalten. Dann kommt der Absturz.

Nimm Nikola (WKN:A2P4A9) als Beispiel. Die Aktien stiegen Anfang letzten Jahres um fast 1.000 %, nachdem der Börsengang im Juni durch eine umgekehrte Fusion mit VectoIQ ausgelöst wurde. Schließlich schienen die Argumente dafür, dass der junge Elektrofahrzeughersteller das nächste Tesla sein könnte, zu dieser Zeit ziemlich stark.

Die Verdreifachung nach dem Börsengang dauerte nur zwei Tage. Jetzt sind die Aktien wieder dort, wo sie waren, als das Unternehmen noch VectoIQ hieß, und haben alle Gewinne nach dem Börsengang wieder abgegeben – und mehr. Wie sich herausstellte, war das Unternehmen nicht annähernd so weit, mit Tesla zu konkurrieren, wie es der Hype zu der Zeit vermuten ließ.

Bis zum Ende des letzten Jahres stammten die einzigen nennenswerten Umsätze nicht aus dem Verkauf von Brennstoffzellenfahrzeugen, sondern aus dem Verkauf von Solarenergietechnik. Die Firma wird auch bis zum letzten Quartal dieses Jahres kein Fahrzeug ausliefern, wenn alles nach Plan läuft. Dies war die Ursache für die große Enttäuschung der Investoren, ganz zu schweigen von den steilen Verlusten im Jahr 2020 in Höhe von fast 400 Millionen US-Dollar gegenüber einem Umsatz von weniger als 100.000 US-Dollar. Wäre also jemand beim Börsengang einfach eingestiegen, wäre die Position jetzt deutlich weniger wert.

Gewinn? Halte dich an Unternehmen, deren Schlagzeilen so vorhersehbar sind, dass sie gar nicht erst zu Schlagzeilen werden.

2. Suche nach Unternehmen, die sich weiterentwickeln können (und werden)

Um es klar zu sagen, die meisten Unternehmen können sich weiterentwickeln. Aber nicht alle von ihnen werden es.

Die meisten Investoren wissen über den Aufstieg und den letztendlichen Fall des Kamerafilmunternehmens Eastman Kodak (WKN:A1W4RC) – besser bekannt als Kodak – Bescheid, bevor es im Jahr 2012 schließlich Insolvenz anmeldete. Das war, nachdem Digitalkameras deutlich marktgängiger geworden waren als herkömmliche Kameras und als Smartphone-Kameras selbst zu leistungsstarken Alternativen wurden.

Was die meisten Investoren vielleicht nicht wissen, ist, dass Kodak zu den Pionieren der Digitalkamerabewegung gehörte, die das Unternehmen schließlich in den Konkurs trieb, und dass das Unternehmen in seinen frühen Tagen auch mit dem digitalen Fotodruck experimentierte. Die Hürde war also nicht eine unzureichende Technologie. Kodak scheiterte, weil es das Potenzial dieser neuen Technologien nicht voll ausschöpfte, weil es wusste, dass dies sein Filmgeschäft zerstören würde.

Das neue Eastman Kodak hat sich nicht nur im Bereich der digitalen Fotografie neu positioniert, sondern nutzt auch seinen Markennamen und sein geistiges Eigentum, um den industriellen, kommerziellen und professionellen Videomarkt zu bedienen. Diese Entwicklung kam jedoch erst zustande, nachdem der Konkurs im Jahr 2012 die Aktionäre effektiv enteignete.

Diese Hartnäckigkeit steht im Gegensatz zu, sagen wir, einem Namen wie Google. Die Wurzeln mögen in einer einfachen Suchmaschine liegen, aber das Mutterunternehmen Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) hat sich klugerweise in verwandte Bereiche wie Cloud-Computing-Plattformen, Betriebssysteme für mobile Geräte und digitale Unterhaltung wie Apps und YouTube gewagt. Dies sind alles natürliche, erweiterte Nutzungen der Nutzerbasis und Kernkompetenzen und, was noch wichtiger ist, ein klarer Hinweis darauf, dass Alphabet sich anpassen kann, um zu wachsen.

3. Fonds-Investoren sollten ihre Chancen optimieren

Auch wenn du nur einen Teil deines Portfolios in Investmentfonds investierst, solltest du deine Erfolgschancen – oder dein Nettowachstum – durch den Besitz bestimmter aktiv verwalteter Fonds maximieren.

Aber was ist mit der warnenden Geschichte, dass die meisten aktiv gemanagten Investmentfonds schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt? Es ist absolut wahr. Im jüngsten Blick auf die Daten sagt Standard & Poor’s, dass 93 % der aktiv verwalteten Large-Cap-Fonds in den letzten 20 Jahren hinter den Ergebnissen des S&P 500 zurückgeblieben sind.

Dieser Blick ist allerdings auf den Large-Cap-Bereich beschränkt. Betrachtet man die Small-Cap- und Mid-Cap-Anteile des Marktes, verbessert sich die Erfolgsquote des aktiven Managements gegenüber den entsprechenden Richtwerten. Besonders in den Ein- und Dreijahreszeiträumen scheinen die meisten Small- und Mid-Cap-Fondsmanager einen Vorteil zu haben. Dito für internationale und Schwellenländer-Fonds. In diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle, dass diese Marktsegmente eine bessere langfristige Erfolgsbilanz aufweisen als ihre Large-Cap-Pendants, auch wenn sie diese nicht jedes Jahr übertreffen.

Das soll nicht heißen, dass langfristige Investoren nur aktiv gemanagte Small-Cap- und internationale Fonds besitzen sollten. Dies würde eine Reihe neuer Probleme mit sich bringen, darunter auch eine viel Volatilität. Vielmehr ist die Botschaft einfach, dass Fondsmanager, die nicht auf die meistbeachteten Aktien des Marktes beschränkt sind, oft in der Lage sind, das zu tun, was sie können sollen: Chancen zu finden, die die meisten anderen Menschen noch nicht sehen.

Der Artikel 3 Tipps für Leute, die den Markt nicht verfolgen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

