3 Tech-Dividendenaktien, die im November ein Kauf sind

Wichtige Punkte:

Dividenden sind quasi geschenktes Geld. Lediglich Geduld ist gefordert.

Wenn das Unternehmen dann auch noch seine Gewinne steigert, können Anleger hohe Renditen erzielen.

Jeder wird gerne fürs Nichtstun bezahlt, und darum machen Dividenden Anlegern auch so viel Spaß. Keine schlechte Idee also, in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten. Dividenden können sehr wirkungsvoll sein, wenn man sich damit nur genug Zeit lässt. Vor allem wenn das Unternehmen seine Ausschüttung jedes Jahr erhöht.

Technologieunternehmen können großartige Dividendenaktien sein. Dazu haben sie meist die Phase des Hyperwachstums hinter sich, die Geschäfte sind ausgereift und bringen viel Geld ein. Betrachten wir hier doch mal drei Dividendenaktien, die jetzt attraktive Käufe sein könnten.

1. Comcast

Die Unterhaltungsbranche wird langsam immer digitaler und Comcast (WKN: 157484) ist gut positioniert, um ein wichtiger Teil dieser Branche zu bleiben. Das Unternehmen betreibt ein Konglomerat von Mediensegmenten, darunter:

Xfinity: Breitband, Kabelfernsehen, Telefon und drahtlose Dienste

NBCUniversal: Medienkonglomerat mit Unterhaltung, Sport und Streaming

Sky: Medien- und Unterhaltungsgeschäft in Europa

Die Einschaltquoten und die Werbeeinnahmen entfernen sich immer mehr vom traditionellen Kabelfernsehen, aber Comcast ist mit seinem Breitband- und Kommunikationsgeschäft, dem Live-Sport und dem Streaming-Dienst Peacock überall präsent.

Jährliche Dividende pro Aktie Dividende Jährliches Wachstum über 5 Jahre 1,00 US-Dollar 1,86 % 12,9 %

Quelle: YCharts

Im zweiten Quartal 2021 konnte das Unternehmen 294.000 neue Kunden hinzugewinnen, sein bestes zweites Quartal in der Geschichte des Unternehmens, und erwirtschaftete einen freien Cashflow von 4,8 Mrd. US-Dollar bei einem Umsatz von 28,5 Mrd. US-Dollar. Comcast hat seine Dividendenausschüttung in jedem der letzten 14 Jahre erhöht, und Analysten schätzen, dass das Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum von 16 % erzielen wird, was sich für die Anleger in einer Kombination aus Aktienkurssteigerung und Dividendenwachstum niederschlagen dürfte.

2. Paychex

Allein in den Vereinigten Staaten gibt es mehr als 30 Millionen kleine Unternehmen, sodass der Markt für Unternehmen, die wichtige Dienstleistungen für einen reibungslosen Ablauf bieten, riesig ist. Paychex (WKN: 868284) bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen Outsourcing-Dienstleistungen in den Bereichen Lohnbuchhaltung, Personalwesen und Sozialleistungen.

Jährliche Dividende pro Aktie Dividende Jährliches Wachstum über 5 Jahre 2,64 US-Dollar 2,14 % 8,4 %

Diese kleineren Unternehmen sind ein großartiges Marktsegment, da sie nicht über die finanziellen Ressourcen verfügen, um diese komplizierten Prozesse intern durchzuführen. Es ist viel einfacher und kostengünstiger, ein Unternehmen wie Paychex zu bezahlen, um dies für sie zu erledigen. Das Unternehmen hat mehr als 710.000 Kunden.

Die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2022 zeigen ein Umsatzwachstum von 16 % im Vergleich zum Vorjahr und ein Wachstum des Gewinns pro Aktie von 41 %, da sich das Unternehmen von der Pandemie erholt hat, als die Arbeitslosigkeit stark anstieg. Da sich das Geschäft erholt, sollte Paychex eine starke Dividendenaktie bleiben. Das Unternehmen hat seine Ausschüttung in den letzten elf Jahren erhöht und die Dividende trotz der Pandemie beibehalten.

Analysten erwarten für die nächsten drei bis fünf Jahre ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 7 bis 8 % pro Jahr. Die Anleger können davon ausgehen, dass das Unternehmen weiterhin ein beständiger Dividendenwert sein wird.

3. Activision Blizzard

Videospiele sind heute ein größerer Wirtschaftszweig als Filme und nordamerikanischer Sport zusammen, und Activision Blizzard (WKN:A0Q4K4) ist ein bekannter Gaming-Entwickler mit beliebten Franchises wie Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, Overwatch und mehr.

Jährliche Dividende pro Aktie Dividende Jährliches Wachstum über 5 Jahre 1,88 US-Dollar 0,59 % 12,6 %

Im zweiten Quartal 2021 hatte das Unternehmen 408 Millionen monatlich aktive Nutzer für alle seine Spiele. Die Ausgaben für Spiele stiegen von 2019 bis 2020 um 20 % auf 175 Mrd. US-Dollar, was auf mehr Zeit zu Hause während der Pandemie sowie auf die Einführung neuer Konsolen für PlayStation und Xbox zurückzuführen ist.

Activision profitierte davon und steigerte seinen Umsatz im Jahr 2020 auf knapp über 8 Mrd. US-Dollar, was einer Steigerung von 23 % gegenüber 2019 entspricht. Einige Unternehmen, die im Jahr 2020 Umsatzspitzen durch die Pandemie verzeichneten, stagnierten 2021, aber Activision ist weiter gewachsen. Der Umsatz im zweiten Quartal 2021 belief sich auf 2,3 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die starke operative Dynamik könnte zum Gewinnwachstum beitragen, das nach Ansicht von Analysten in den nächsten drei bis fünf Jahren durchschnittlich 15 % bis 16 % jährlich betragen wird. Das Unternehmen ist ein etablierter Dividendenwert, der die Ausschüttung in den letzten zwölf Jahren erhöht hat. Ein anhaltendes Gewinnwachstum dürfte die Dividende weiter ankurbeln.

Kurzfristig sollten Anleger die derzeitige rechtliche Situation des Unternehmens im Auge behalten, da gegen das Unternehmen Klagen wegen angeblicher Belästigung am Arbeitsplatz anhängig sind. Es könnte sein, dass es diese Klagen beilegen muss, aber das Unternehmen verfügt über fast 10 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und Investitionen in seiner Bilanz, um die Sache beizulegen.

Der Artikel 3 Tech-Dividendenaktien, die im November ein Kauf sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Justin Pope besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Activision Blizzard und empfiehlt Comcast. Dieser Artikel erschien am 3.11.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021