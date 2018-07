3 Tech-Aktien, die sich in einem Jahr verdoppelt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Baozun ADR":

Der S&P 500 kletterte in den letzten 12 Monaten trotz der anhaltenden Sorgen über steigende Zinsen und Handelskriege um 13 % — und mehrere Technologiewerte beeindruckten den Markt mit dreistelligen Zuwächsen. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf drei dieser wachstumsstarken Gewinner: Baozun (WKN:A14S55), Autohome (WKN:A1W97C) und Match Group (WKN:A1424N).

Baozun

Die Aktien des chinesischen E-Commerce-Dienstleisters Baozun haben sich in den letzten 12 Monaten um mehr als 120 % erholt. Das Unternehmen bietet Einzelhändlern digitale Schaufenster mit Marketing-, Kunden-, Fulfillment- und IT-Services und ist damit ein „One-Stop-Shop“, um Unternehmen in Chinas geschäftigem E-Commerce-Markt online zu bringen. Das Unternehmen bedient eine breite Palette von Kunden, von kleinen Unternehmen bis hin zu multinationalen Konzernen wie Nike.

Die Bären behaupteten einmal, dass Baozun obsolet würde, wenn Alibaba oder JD.com, die beiden führenden E-Commerce-Anbieter in China, ähnliche Dienste für ihre Marktplätze anbieten würden. Aber heute integrieren Alibaba, JD und viele andere E-Commerce-Websites Baozuns Plattform in ihre Marktplätze.

Der Umsatz von Baozun stieg um 22 %, da der Non-GAAP-Nettogewinn um 121 % stieg. Auf GAAP-Basis stieg das Ergebnis um 141 %. Das Unternehmen führt dieses Wachstum auf steigende Transaktionszahlen in den Filialen seiner Kunden, eine wachsende Zahl von Markenpartnern und die Fähigkeit zum Cross-Selling neuer Dienstleistungen zurück.

Die Analysten erwarten, dass Baozuns Umsatz und Non-GAAP-Ergebnis in diesem Jahr um 27 % bzw. 68 % steigen wird. Das sind beeindruckende Wachstumsraten, aber die Aktie ist nicht billig mit einem KGV von 46.

Autohome

Eine weitere chinesische Internetfirma, Autohome, hat sich in den letzten 12 Monaten um rund 125 % gesteigert. Die Websites von Autohome bieten News, Bewertungen und Preise für Autos und die Plattform Autohome Mall verbindet Käufer und Händler miteinander. Das Unternehmen erweitert dieses Angebot mit einer Cloud-basierten Plattform für über 35.000 Gebrauchtwagenhändler.

Der einzige bedeutende Wettbewerber von Autohome ist Bitauto, das ein höheres Umsatzwachstum, aber ein schwächeres Ergebniswachstum erzielt. Bitauto wird von Tencent und JD unterstützt, die häufig in Technologie- und Handelsunternehmen investieren.

Der Umsatz von Autohome stieg im vergangenen Jahr um 4 %, hauptsächlich aufgrund eines 34 %igen Umsatzanstiegs bei den Medien- und Leadgenerierungsdiensten. Der Non-GAAP-Nettogewinn stieg um 53 %, der GAAP-Nettogewinn um 63 %. Vor kurzem hat das Unternehmen sein unrentables Direktvertriebsgeschäft eingestellt und auf den Rechnungslegungsstandard ASC 606 umgestellt, was das ausgewiesene Umsatzwachstum in diesem Jahr leicht dämpfen wird.

Dennoch erwarten die Analysten, dass der Umsatz von Autohome in diesem Jahr um 14 % und das Non-GAAP-Ergebnis um 21 % steigen wird. Die Aktie notiert derzeit mit einem KGV von 29, was im Verhältnis zum Ertragswachstumspotenzial etwas teuer erscheint.

Match Group

Auch die Aktie der Match Group hat den Markt in den letzten 12 Monaten mit einem Plus von 125 % weit hinter sich gelassen. Match besitzt mehrere bekannte Dating-Anwendungen, darunter Match, Tinder, OKCupid und Plenty of Fish, und generiert Einnahmen aus Display-Anzeigen und bezahlten Abonnements. Die Gesamtzahl der zahlenden Abonnenten stieg jährlich um 26 % auf 7,4 Millionen Mitglieder im letzten Quartal, wovon 3,5 Millionen auf die Premium-Mitglieder von Tinder entfielen.

Match, das von der Internet-Mediafirma IAC 2015 ausgegliedert wurde, ist der König des Online-Datings. Allerdings hat Facebook vor kurzem eine Dating-Funktion eingeführt, die viele Investoren dazu veranlasst hat, die Wettbewerbsposition von Match in Frage zu stellen. Match reagierte, indem das Unternehmen die neue Dating-App Crown auf den Markt brachte und eine Beteiligung an der in New York City ansässigen Dating App Hinge erwarb. Zusätzlich führte man neue interessenbasierte Funktionen für Tinder ein.

Der Umsatz von Match stieg im vergangenen Jahr um 19 %, das bereinigte Ergebnis ging jedoch aufgrund der Steuerreform um 19 % zurück. Die Wall Street erwartet, dass der Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr um 27 % steigen wird, da sich der Gewinn von diesem vorübergehenden Rückgang um 106 % erholen dürfte. Das ist eine solide Wachstumsrate für eine Aktie, die in diesem Jahr ein KGV von 29 hat. Aber die Analysten erwarten, dass sich das Gewinnwachstum im nächsten Jahr auf 19 % verlangsamen wird.

Das Fazit

Baozun, Autohome und Match haben es gut mit den Investoren gemeint, aber vergangene Gewinne garantieren nie zukünftige Erträge. Baozun ist immer noch ein guter Wachstumswert zu diesen Kursen, aber ich wäre vorsichtiger bei Autohome wegen der drohenden Verlangsamung der Autoverkäufe und Tarife; Match hat das Problem, dass es sich gegen Facebook behaupten muss.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 08.07.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Baozun, Facebook, JD.com, Nike und Tencent Holdings. The Motley Fool empfiehlt Match Group.