3 Tech-Aktien, die sich in 5 Jahren verdreifachen könnten

Albert Einstein gilt als derjenige, der den Zinseszinseffekt als die mächtigste Kraft im Universum bezeichnete, und es ist leicht zu erkennen, warum. Ein paar große Gewinner können dein Portfolio aufblähen und dich auf den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit bringen. Wenn du zum Beispiel 100 US-Dollar in eine Aktie investierst, die sich verdoppelt, werden daraus 200 US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt muss der Kurs nur noch um 50 % steigen, um weitere 100 US-Dollar zur Gesamtsumme hinzuzufügen. Mit anderen Worten: Diese Veränderung der Ausgangssituation bedeutet, dass der Kurs der Aktie steigt und du anfängst, an deinen Erträgen mitzuverdienen.

Die Magie des Zinseszinseffekts entsteht jedoch nicht über Nacht. Er erfordert Geduld und eine langfristige Denkweise. Ausgehend von dieser Idee haben wir drei Mitarbeiter von The Motley Fool gebeten, Tech-Aktien auszuwählen, die in den nächsten fünf Jahren um das Dreifache wachsen könnten. Lies weiter, um zu erfahren, warum CarParts.com (WKN: A2QAJC), CrowdStrike Holdings (WKN: A2PK2R) und Teladoc Health (WKN: A14VPK) es auf die Liste geschafft haben.

Ein unterschätztes E-Commerce-Unternehmen

Jeremy Bowman (CarParts.com): Der E-Commerce hat schon viele Monsteraktien hervorgebracht. Am bekanntesten ist Amazon, aber auch Unternehmen wie MercadoLibre, Shopify, Etsy und Wayfair haben Investoren reich gemacht, da der Onlinehandel den traditionellen Kanälen immer mehr Anteile abnimmt.

Das ist ein Grund, warum Investoren sich CarParts.com genauer ansehen sollten. Wenn du auf der Suche nach einer Aktie bist, die sich in den nächsten fünf Jahren verdreifachen könnte, dann könnte es die Autoteile-E-Commerce-Aktie sein. CarParts.com hat derzeit eine Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. US-Dollar, jagt aber einem adressierbaren Markt von 500 Mrd. US-Dollar hinterher. Wie die größeren E-Commerce-Unternehmen vor ihm hilft CarParts.com dem Autoteilemarkt, sich vom stationären Umsatz zum E-Commerce zu verlagern.

Das Unternehmen strebt ein langfristiges Umsatzwachstum von 20 bis 25 % und eine bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 8 bis 10 % an. Das jüngste Wachstum war stark, aber die Nachfrage hat das Angebot überholt. Das Unternehmen schafft Abhilfe, indem es ein Lager in Texas ausbaut, eines in Florida eröffnet und nächstes Jahr ein weiteres im Nordosten des Landes hinzufügt. Das Unternehmen verfügt jetzt über mehr als 1 Million Quadratmeter Lagerfläche, Tendenz steigend, und jede neue Erweiterung trägt dazu bei, die Lieferzeiten zu verkürzen, den Bestand und die Auswahl zu verbessern und so einen positiven Kreislauf zu schaffen, der mehr Kunden in sein Ökosystem bringt.

Auch wenn der unmittelbare Rückenwind durch die Pandemie nachlässt, liegt das Durchschnittsalter der Autos in den USA inzwischen bei zwölf Jahren, was bedeutet, dass die Nachfrage nach Ersatzteilen in absehbarer Zeit weiter steigen wird. Das Unternehmen testet außerdem einen mobilen Mechaniker, der jemanden zu dir nach Hause schickt, um die Teile, die du bei CarParts.com bestellt hast, einzubauen – ein weiteres Zeichen für sein Potenzial als Disruptor.

Die Aktie hat auch das Potenzial, ein „Three-Bagger“ zu sein, denn mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 1,5 ist sie immer noch erschwinglich und bietet viel Raum für eine mehrfache Expansion. Wenn CarParts.com seine langfristigen Prognosen einhalten kann, dürfte die Aktie in ein paar Jahren deutlich höher notieren.

Schlage zu, solange das Eisen heiß ist

Eric Volkman (CrowdStrike Holdings): CrowdStrike ist nicht gerade die billigste Aktie, weder nach dem Aktienkurs noch nach der Bewertung. Aber CrowdStrike ist ein effektiver und hochgeschätzter Anbieter in einem heißen Sektor, der noch viele Jahre lang heiß laufen wird. Daher bin ich zuversichtlich, dass die Aktie ein „Three-Bagger“ sein kann, egal wie hoch die aktuellen Zahlen ausfallen.

CrowdStrike ist ein Unternehmen für Cybersicherheit, dessen wichtigstes Produkt, die Sicherheitsplattform Falcon, eine Cloud-basierte Lösung ist. Das hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Ein wichtiger Vorteil ist, dass die Kunden die Lösung relativ schnell und problemlos übernehmen können, da sie keine traditionellen Sicherheitslösungen vor Ort installieren und betreiben müssen.

Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die Falcon-Plattform modular aufgebaut ist. Das macht es den Kunden nicht nur leicht, weitere Funktionen hinzuzufügen, wenn ihr Sicherheitsbedarf wächst, sondern bietet dem Unternehmen auch die Möglichkeit, den Umsatz mit diesen Erweiterungen zu steigern.

CrowdStrike setzt außerdem auf ein Abonnementmodell. Das ist für Investoren interessant, da es dem Unternehmen eine stetige und dauerhafte Einnahmequelle bietet – schließlich ist es unklug, die Zahlungen an seinen Lösungsanbieter auslaufen zu lassen, insbesondere im geschäftskritischen Bereich der Cybersicherheit.

Das Unternehmen zieht Scharen von Kunden an. Im letzten Quartal hat CrowdStrike netto 1.660 neue Abonnements gewonnen, sodass die Gesamtzahl der Kunden auf 13.080 gestiegen ist. Diese wiederkehrenden Abonnementeinnahmen machten fast den gesamten Umsatz (93,5 %) von 337,7 Mio. US-Dollar aus, was übrigens im Jahresvergleich eine Steigerung von 70 % bedeutet.

In den letzten Jahren war CrowdStrike ein Musterbeispiel für schnelles Umsatzwachstum: Von knapp 53 Mio. US-Dollar im Jahr 2017 stieg der Umsatz auf 874 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2021.

Das ist großartig, aber einige Investoren könnten sich Sorgen über die mangelnde Rentabilität des Unternehmens machen. Zwar schreibt CrowdStrike nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GAAP) immer noch rote Zahlen, aber die Verluste haben sich in letzter Zeit verringert. Im Jahr 2021 war der Verlust von 93 Mio. US-Dollar eine deutliche Verbesserung gegenüber den Verlusten von über 130 Mio. US-Dollar in den drei vorangegangenen Jahren. Das liegt vor allem daran, dass die Einnahmen des Unternehmens jetzt schneller wachsen als die Vertriebs- und Verwaltungskosten – ein ermutigendes Zeichen.

Dennoch investiert das Unternehmen weiterhin viel Geld in die Forschung und Entwicklung, um in einem Bereich, der sich schnell verändert, an der Spitze der Technologie zu bleiben. Diese Strategie scheint aufzugehen, denn Falcon erhält im Allgemeinen sehr gute Noten von Nutzern und anderen Cybersicherheitsexperten. Der gute Ruf, den sich das Unternehmen erarbeitet hat, dürfte auch weiterhin Kunden anziehen, die ein Abonnement bezahlen und Module hinzufügen.

Das Gesundheitswesen neu denken

Trevor Jennewine (Teladoc Health): Teladoc ist ein technologiegestütztes Unternehmen im Gesundheitswesen. Seine virtuelle Plattform ermöglicht es Patienten, Ärzte aus der Ferne zu besuchen, und sein Produktportfolio reicht von allgemeiner Gesundheit und Wellness bis zu akuter und chronischer Pflege.

Letztes Jahr machte die Pandemie das Unternehmen bekannt; der Aktienkurs stieg bis 2020 um 138 % stark an. In diesem Jahr hat sich die Aktie jedoch schlechter entwickelt als der breite Markt und liegt derzeit 56 % unter ihrem Allzeithoch. Was hat sich geändert? Das Wachstum hat sich verlangsamt, sodass viele Investoren Teladoc als „Pandemie-Aktie“ bezeichnet haben, aber das halte ich für einen Fehler.

Teladoc macht die Gesundheitsversorgung billiger und bequemer. Im Jahr 2020 betrug die durchschnittliche Reaktionszeit zwischen der Anfrage eines Mitglieds und einem Telehealth-Besuch nur 10 Minuten – das ist weniger Zeit, als du bei einem herkömmlichen Arztbesuch im Wartezimmer verbringen würdest (ganz zu schweigen von der Fahrt dorthin und zurück). Und bei allgemeinen Arztterminen sparen Teladoc-Kunden laut Veracity Analytics 472 US-Dollar pro Besuch im Vergleich zu anderen Lösungen.

Im vergangenen Dezember hat Teladoc das Unternehmen Livongo übernommen, das sich auf chronische Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und psychische Erkrankungen spezialisiert hat. Dieser Schritt erweiterte Teladocs Fachwissen im Bereich der chronischen Erkrankungen und stärkte seine Position als umfassendste Telegesundheitsplattform, fügte aber auch neue Patientendaten zu Teladocs Modellen der künstlichen Intelligenz hinzu. Und im Laufe der Zeit, wenn mehr Mitglieder hinzukommen und mehr Daten gesammelt werden, sollten die KI-Modelle von Teladoc kontinuierlich bessere Ergebnisse für alle Patienten auf der Plattform erzielen und einen Netzwerkeffekt erzeugen.

Im letzten Quartal verlangsamte sich das Mitgliederwachstum auf nur 1 %, aber das ist nach dem rasanten Wachstum während der Pandemie nicht überraschend. Trotzdem verzeichnete Teladoc gute Finanzergebnisse. Die Gesamtzahl der Besuche stieg um 28 % auf 3,5 Millionen und die Auslastungsrate stieg von 16 % im letzten Jahr auf 21,5 %. Infolgedessen stiegen die Einnahmen um 109 % auf 503 Mio. US-Dollar stark an.

Teladoc ist gut aufgestellt, um diesen Schwung beizubehalten. Die Geschäftsleitung schätzt die Marktchancen des Unternehmens auf 250 Mrd. US-Dollar, sodass Teladoc viel Spielraum hat, um sein Geschäft auszubauen. Noch wichtiger ist, dass das Wertversprechen klar ist: Telemedizin ist bequemer und kostengünstiger. Und angesichts seiner starken Wettbewerbsposition dürfte Teladoc in den kommenden Jahren eine starke Nachfrage verzeichnen. Deshalb könnte sich diese Aktie bis 2026 verdreifachen.

Der Artikel 3 Tech-Aktien, die sich in 5 Jahren verdreifachen könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen – sogar unsere eigene – hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Eric Volkman besitzt keine der genannten Aktien. Jeremy Bowman besitzt Aktien von Amazon, CarParts.com, Inc., Etsy, MercadoLibre und Teladoc Health. Trevor Jennewine besitzt Aktien von Amazon, CrowdStrike Holdings, Inc., Etsy, MercadoLibre und Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, CrowdStrike Holdings, Inc., Etsy, MercadoLibre, Shopify und Teladoc Health.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 29.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Wayfair und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon, Long Januar 2023 $1.140 Calls auf Shopify, Short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon und Short Januar 2023 $1.160 Calls auf Shopify.

Motley Fool Deutschland 2021