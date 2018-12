3 Tech-Aktien, die höhere Dividenden ausschütten als Apple

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

Apple (WKN:865985) generiert einen enormen Cashflow. Infolgedessen können die Investoren nicht nur auf ihre vierteljährlichen Dividenden von 0,73 US-Dollar pro Aktie zählen, sondern auch darauf, dass die Dividende in den kommenden Jahren weiter steigen wird.

Dennoch ist die Dividendenrendite von Apple mit knapp 1,8 % bei weitem nicht die attraktivste in der Tech-Branche. Während Apple es sich leicht leisten konnte, mehr zu bezahlen, hat das Unternehmen deutlich gemacht, dass sein Aktienrückkaufsprogramm oberste Priorität hat.

Wenn du also auf der Suche nach einer Tech-Aktie mit einer soliden Dividende bist, die mehr bringt als Apple, dann schau dir HP (WKN:A140KD), Broadcom (WKN:A2ADV9) und Texas Instruments (WKN:852654) an.

1. Eine günstigere Aktie mit einer höheren Dividende

Einer der Hauptkonkurrenten von Apple auf dem Heimcomputer-Markt ist HP. Laut IDC war HP im dritten Quartal 2018 der zweitgrößte Anbieter von Heimcomputern, gemessen an der Stückzahl. Apple war Fünfter.

HP ist nicht das aufregendste Tech-Unternehmen. Es erzielt seine Umsätze vor allem mit PCs und Druckern. Die Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzwachstum von 2 % und eine Verlangsamung auf nur noch 1,6 % im Geschäftsjahr 2020. Trotz der sinkenden iPhone-Nachfrage wird bei Apple 2019 weiterhin ein Umsatzwachstum von 4,8 % erwartet, gefolgt von einem Wachstum von 4,1% im Jahr 2020. Apple hat auch den Vorteil der Kontrolle über seine verschiedenen Software-Ökosysteme, während HP auf dem PC-Markt Systeme um das Standard-Betriebssystem Windows herum entwickelt.

Die höheren Wachstumserwartungen für Apple und dessen engere Kontrolle der Ökosysteme scheinen sich in den jeweiligen KGVs der Unternehmen widerzuspiegeln:





Dennoch hat HP eine gute Erfolgsbilanz bei der Erhöhung seiner Dividende, die mit einer aktuellen Rendite von 2,7 % – mehr als 50% höher als die von Apple – aufwarten kann.





2. Ein Dividendenkönig

Broadcom – ein Unternehmen, das Chips für eine breite Palette von Produkten einschließlich Smartphones, Kabel-Gateways und Netzwerkinfrastruktur verkauft – bietet großzügige Dividenden. Das Ziel der Kapitalrückführungspolitik besteht darin, 50 % des freien Cashflows in Form einer vierteljährlichen Bardividende an seine Eigentümer zurückzugeben.





Nachdem das Unternehmen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 abgeschlossen hatte, gab es kürzlich eine beachtliche Dividendenerhöhung um 51 % auf 2,65 US-Dollar pro Aktie auf Quartalsbasis bekannt. Bei Redaktionsschluss dieses Textes betrug die Dividendenrendite 4,2 % – eine unglaublich großzügige Ausschüttung und mehr als das Doppelte dessen, was Apple seinen Aktionären zahlt.

Zugegeben, das ist kein 100%ig fairer Vergleich, da Apple im April sein Kapitalrückführungsprogramm erneuern wird. Dazu wird voraussichtlich auch eine kräftige Dividendenerhöhung gehören. Aber die Rendite von Broadcom sollte noch deutlich höher sein.

Darüber hinaus verkauft Broadcom Chips – und nach der jüngsten Übernahme von CA Technologies auch Unternehmenssoftware -, während Apple Geräte und Dienstleistungen verkauft. Daher sind die Unternehmen nicht in jeder Hinsicht vergleichbar. Wenn es jedoch um Technologieaktien geht, die eine höhere Dividende als Apple ausschütten, ist Broadcom einen näheren Blick wert.

3. Der analoge Chipkönig

Ein weiteres Technologieunternehmen, das sein Kapitalrückzahlungsprogramm sehr ernst nimmt, ist der Chip-Spezialist Texas Instruments. Das Unternehmen verfolgt eine äußerst großzügige Politik, bei der es den gesamten freien Cashflow durch eine Kombination aus Dividende und Aktienrückkauf an die Aktionäre zurückgibt.

Das Unternehmen hat kürzlich seine vierteljährliche Dividende von 0,62 US-Dollar auf 0,77 US-Dollar pro Aktie erhöht, was einer Rendite von rund 3,3 % entspricht. Das ist weniger als die Rendite von Broadcom, aber es ist deutlich großzügiger als die Dividende von Apple. Es ist auch besser als die aktuelle Dividende von HP.

Angesichts der Verpflichtung von Texas Instruments, den gesamten freien Cashflow an die Aktionäre zurückzugeben, und seiner langen Geschichte stetiger Dividendenerhöhungen sollten die Investoren auch in Zukunft auf anhaltendes Dividendenwachstum setzen können. Was die Zuverlässigkeit der Dividende und die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs betrifft, ist Texas Instruments meiner Meinung nach zusammen mit Apple ganz vorne.





Wenn du nach einer Tech-Aktie suchst, die mit der Dividende großzügiger ist als Apple, ist Texas Instruments eine weitere für deine Liste.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Dieser Artikel wurde von Ashraf Eassa auf Englisch verfasst und am 18.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple. The Motley Fool besitzt Aktien von Texas Instruments und hat folgende Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple. The Motley Fool empfiehlt Broadcom Ltd.

Motley Fool Deutschland 2018