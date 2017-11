Saalfelden Leogang (ots) - 3 Tage Jazz - unter diesem Namen fanddas allererste Jazzfestival in Saalfelden statt. Heute, fast 40 Jahrespäter, ist daraus ein Festival mit 37 Konzerten entstanden - dasInternationale Jazzfestival Saalfelden, welches jährlich am letztenAugustwochenende veranstaltet wird. Um die Wartezeit zu verkürzen,wurde unter demselben Namen vor drei Jahren ein kleines Jazzfestivalim Winter geboren. So findet "3 Tage Jazz" mittlerweile zum drittenMal im Januar statt.Vier Konzerte im Kunsthaus Nexus, zwei im Bergbau- und GotikmuseumLeogang sowie ein Konzert auf der Stöcklalm in Leogang bieten nichtnur einen Kontrast hinsichtlich der Spielstätten, sondern ebensomusikalisch.Während sich im Museum mit Georg Breinschmid Solo undBartolomeyBittmann kleinere Formationen aus Österreich im schonnahezu intimen Rahmen präsentieren, zeigen sich im Kunsthaus Nexusinternationale Acts wie das Michel Portal Quintet oder Adam Baldychmit dem Helge Lien Trio. Die Österreicher sind aber auch hierpräsent: Das Dickbauer Collective wird zeigen, dass heimische Bandslängst in der Internationalität angekommen sind, ebenso wie Edi Nulz- die ihre brandneue CD präsentieren werden. Auf der Stöcklalm amAsitz wird ein kostenloses Konzert stattfinden, wo die Band Crossroadwarme Klänge in die kalte Winterlandschaft senden wird.Das Festival wird vom Tourismusverband Saalfelden und dem VereinZentrum Zeitgenössischer Musik gemeinsam organisiert. Programmiertwird das "3 Tage Jazz" Festival, wie auch das InternationaleJazzfestival im Sommer, von den Intendanten Mario Steidl und MichaelaMayer.Zwtl.: Programmübersicht:Zwtl.: 19.01.2018* 20.00 Uhr Adam Baldych & Helge Lien Trio (Nexus)* 22.00 Uhr Edi Nulz (Nexus)Zwtl.: 20.01.2018* 13.00 Uhr Crossroad (Stöcklalm)* 20.00 Uhr Dickbauer Collective (Nexus)* 22.00 Uhr Michel Portal Quintet (Nexus)Zwtl.: 21.01.2018* 11.00 Uhr Georg Breinschmid Solo (Bergbau- und Gotikmuseum)* 14.00 Uhr BartolomeyBittmann (Bergbau- und Gotikmuseum)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Saalfelden Leogang Touristik GmbH0043 6582 70660info@saalfelden-leogang.atwww.saalfelden-leogang.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5390/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuell