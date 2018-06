3. 'Tag des Fußballs' mit der Deutschen Team-Torwandmeisterschaft, Jugendturnieren, Fußballattraktionen zum mitmachen und Public-Viewing Deutschland-Schweden. (FOTO)

--------------------------------------------------------------Letzte Shootout Plätzehttp://ots.de/RULZZO--------------------------------------------------------------Frankfurt (ots) -Im Rahmen des FFH Public-Viewings in der Commerzbank-Arena, findetder "3. Tag des Fußballs" statt. Am Samstag, den 23. Juni 2018,trifft Deutschland im entscheidenden Spiel auf Schweden, ab 20.00 Uhrwird das Spiel live auf der 400m² Leinwand im schönsten StadionDeutschlands übertragen. Schon ab 10.00 Uhr stehen in derCommerzbank-Arena alle Zeichen auf Fußball. Der Tag des Fußballsbietet ein tolles Programm für Groß und Klein.Auf den Vorfeldern der Arena findet ab ca. 10.00 Uhr das großeShoot-Out statt, die 3. Deutsche Torwandmeisterschaft. 128Zweierteams treten in 32 Gruppen und an 32 unterschiedlichgestalteten Torwänden in einer Gruppenphase und dem K-O-Systemgegeneinander an. Auf das Siegerteam warten wieder wertvolle Preise.Das Halbfinale sowie das große Finale der Meisterschaft wird auf derPublic Viewing Bühne im Stadion ausgetragen. Im Schatten derCommerzbank-Arena werden außerdem zwei Jugend-Kleinfeldturniere (U9und U10) mit ca. 32 Mannschaften ausgetragen.Im Anschluss dürfen die Großen ran, der B2SOCCER CharityFirmen-Cup (6+1 Spieler) wird zugunsten des RTL Spendenmarathonsgespielt. Zudem werden die Finals des Deutschen Ü40 Pokalsstattfinden. Für alle Turniere können noch die letzten Plätzegesichert werden.Auch dieses Jahr gibt es zahlreiche Attraktionen und Workshops.Die FFH Fußballschule ist wieder vor Ort und lädt zum Mitmachen ein.An dem Wüstenrot-Promi-Kick kann gegen eine Spende gegen Promis ander Torwand gekickt werden. Bei einem B2B-Tischkicker-Turnier könnendie Besucher zumindest versuchen, gegen den mehrmaligen TischkickerWeltmeister Chris Marks (Beat The Champ) ein Tor zu schießen.Media-Markt kommt mit seinem großen Colani Truck und dem Thema"Virtual Reality and Gaming". Sky Sport News HD und RTL Hessen werdenauch vor Ort sein und berichten. Als weitere Partner sind in diesemJahr namhafte Unternehmen wie Coca Cola, Robinson Club, 11Freunde,FALKE, AvD, Animatio u.v.m. mit von der Partie.STADA aus Bad-Vilbel ist zum ersten Mal als Partner dabei. Derbekannte Arzneimittelhersteller sponsert seit kurzem ausgewählteSpiele der Deutschen Nationalmannschaft. Nun sollenAktivierungsmaßnahmen umgesetzt und einzelne Produkt-Kategorien inSzene gesetzt werden. Besucher können am Tag des Fußballs bei STADAvor Ort eigene Sammelaufkleber erstellen und mitnehmen. ProminenteUnterstützer sind u.a. Fredi Bobic, Jürgen Kohler, Dieter Müller undManni Binz.Infos und Anmeldung auf www.tagdesfussballs.de oderhttps://www.facebook.com/tagdesfussballsPressekontakt:Michael Härtlein, MainLine Marketing Communications GmbHRadilostraße 43 - 60489 Frankfurt am MainTel.: +49-69-7438940-60 / Fax: -87Mobil: +49-172-9797893http://www.mainline-marketing.de/Original-Content von: ShootOut - Die deutsche Torwandmeisterschaft auf der Fussballmesse, übermittelt durch news aktuell