3 Strategien von millionenschweren Investoren

Es gibt zwar viele Strategien, die man an der Börse einsetzen kann, aber heute wollen wir über drei einfache sprechen, die für jeden Investor leicht zu übernehmen sein sollten. Da sie in der Vergangenheit sehr gut funktioniert haben, zeigt ihr Potenzial, die Rendite deines Portfolios langfristig zu steigern.

Peter Lynch erzielte von 1977 bis 1990 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 29 %, wobei sein Fidelity-Magellan-Fonds den S&P 500 deutlich übertraf. Einer der wichtigsten Aspekte von Lynchs Anlagestil ist das Bemühen, immer die Unternehmen zu verstehen. Selbst wenn zum Beispiel eine Aktie billig erscheint und eine starke Bilanz hat, bleibt für die Anleger das Verständnis dafür entscheidend, wie das Unternehmen einen Gewinn erwirtschaftet.

Dies mag sich wie ein allzu simpler Rat anhören, aber seine Beherzigung hilft, größere Fehler beim Kauf und Verkauf von Aktien zu vermeiden. Letztendlich gibt es immer Risiken, wenn es um Investitionen geht, aber die Minimierung dieser Risiken durch ein gründliches Verständnis der Unternehmen in deinem Portfolio verbessert deine Renditechancen.

Obwohl Investitionen in wichtige Indizes wie den S&P 500 oder den FTSE 100 ein günstiges Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag bieten, können kleinere Unternehmen höhere Renditen erzielen. Deshalb konnte Jim Slater im Zuge seiner Investmentkarriere beeindruckende Renditen erzielen, dessen Fokus auf Ertragswachstum und Bewertung von einer Vorliebe für kleinere Unternehmen geprägt war.

Es ist klar, dass kleinere Aktien riskanter sein können als ihre größeren Pendants. Sie haben oft weniger stabile Bilanzen, da der Verlust eines wichtigen Vertrags oder Kunden kurzfristig zu größeren finanziellen Schwierigkeiten führen kann. Da sie sich im Allgemeinen auf ein kleineres geografisches Gebiet konzentrieren, fehlt ihnen möglicherweise die Diversifizierung der größeren Marktteilnehmer.

Gleichzeitig können Kleinunternehmen aber auch ein höheres Gewinnwachstum erzielen. Sie erzielen höhere Bewertungen, wenn sie in der Lage sind, den Anlegern langfristig starke Gewinnsteigerungen zu versprechen. Für weniger risikoscheue Anleger sind sie daher von Interesse.

Während ethisches Investieren für viele Investoren keine Selbstverständlichkeit ist, befürwortet Charlie Munger dies. Er glaubt, dass ein gutes Geschäft ein ethisches Geschäft ist, und das könnte bedeuten, dass sich die Investoren in Zukunft mehr auf Corporate Governance konzentrieren sollten. Schließlich kann ein Unternehmen mit hohen Governance-Standards weniger riskant sein als eine Aktie, deren Performance und Aussichten weniger klar sind.

Da das Internet einfach und kostenlos eine Fülle von Informationen zur Verfügung stellt, war es für Investoren nie einfacher, sich auf Corporate Governance zu konzentrieren. Dabei ist es möglich, potenzielle Risiken bestehender Aktien aufzudecken und gleichzeitig das Gesamtrisiko-Rendite-Verhältnis eines Portfolios nachhaltig zu verbessern.

