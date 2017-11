Köln (ots) - In der dritten Staffel "Ewige Helden" geben siealles: Handballer Pascal Hens, die Rhythmische SportgymnastinMagdalena Brzeska, Skirennfahrerin Hilde Gerg, Hockeyspieler MoritzFürste, Fußballerin Celia Sasic, Kunstturner Philipp Boy,Siebenkämpferin Jennifer Oeser sowie Wasserspringer Sascha Klein. In24 spannenden Wettkämpfen wollen die acht ehemaligen Spitzen-Athletenim Frühjahr 2018 bei VOX um den Titel kämpfen und herausfinden, wervon ihnen der Beste der Besten ist. Außerdem schauen die Sportler inemotionalen Rückblicken auf ihre Ausnahmekarrieren zurück. Begleitetwerden die Athleten von Ski-Legende und Spielleiter Markus Wasmeier,Sportreporter Marco Hagemann kommentiert die Wettkämpfe.Die "Ewigen Helden" im Überblick:Handball-Star Pascal Hens (37) ist Weltmeister, Europameister undChampions-League-Sieger.Die erfolgreichste deutsche Rhythmische Sportgymnastin MagdalenaBrzeska (39) sammelte in ihrer Karriere 26 Deutsche Meistertitel.Kunstturner Philipp Boy (30) zählt mit zweiVize-Weltmeistertiteln, zwei Europameistertiteln und weiterenMedaillen zur Weltklasse in seiner Disziplin.Er ist zweimaliger Olympiasieger, dreimaliger Weltmeister undEuropameister: Welthockeyspieler Moritz Fürste (32) hat alleserreicht.Europas-Fußballerin des Jahres Celia Sasic (29) spielt zehn Jahrelang für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft, holt unteranderem zwei EM-Titel und den DFB-Pokal.Olympiasiegerin und Weltmeisterin Hilde Gerg (41) zählt zu denerfolgreichsten deutschen Skirennläuferinnen.Siebenkämpferin Jennifer Oeser (33) ist zweifacheVize-Weltmeisterin, Junioren-Europameisterin und Deutsche Meisterin.Als Weltmeister und elfmaliger Europameister setzt WasserspringerSascha Klein (32) einen Rekord für die Ewigkeit.Produziert wird die Sportler-Doku von Tresor TV.Pressekontakt:VOX KommunikationBirte WaldTelefon: 0221-456 74405Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell