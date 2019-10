Sonos

Es ist etwas über ein Jahr her, dass der Pionier der kabellosen Lautsprecher zu 15 Dollar je Aktie an die Börse ging, und momentan liegt der Kurs darunter. Auf den ersten Blick macht das durchaus Sinn: Tech-Giganten fluten den Markt mit günstigen Low-End-Geräten, die mit virtuellen Assistenten kommen. Wie wird sich Sonos gegen die großen Akteure behaupten können?

Nun, Sonos geht es wesentlich besser, als du vielleicht denkst. Der Umsatz könnte 2019 zweistellig zulegen, wodurch das Unternehmen seinen 13-jährigen Wachstumspfad um ein Jahr erweitern würde. Sonos ist außerdem immer noch sehr innovativ: Zusammen mit IKEA wurden diesen Sommer Lautsprecher für Bücherregale sowie als „Tischlampen” verkleidete Lautsprecher auf den Markt gebracht. Sonos startete zudem seinen ersten tragbaren batteriebetriebenen Bluetooth-Lautsprecher. Das Umsatzwachstum von 25 %, das Sonos im dritten Quartal seines Geschäftsjahres erreichte, wird zwar eher ein einmaliger Glücksfall bleiben, doch das Unternehmen ist im Premiumsegment weiterhin führend und wächst hier gesund. Die Aktie wird abgestraft, obwohl das Unternehmen in diesem schwierigen Umfeld viele Dinge richtig macht.

Zuora

Wir leben in der Ära der Aboservices und Zuoras cloudbasierte Anwendungen helfen Plattformbetreibern dabei, ihr Geschäft am Laufen zu halten. Zuora arbeitet gleichermaßen mit Unternehmen der Old und New Economy zusammen, um deren Abo-Angebote zu verbessern.

Zuora kommt bei seinen Kunden gut an: Der Umsatz stieg im letzten Quartal um 21 %, und 566 Kunden generieren nun 100.000 Dollar oder mehr an annualisierten Erlösen. Die Plattform bindet die Kunden eng an sich, was sich an der Retentionsrate erkennen lässt, die über 100 % liegt (107 %, wenn du es genau wissen möchtest). Zuora schreibt sowohl auf buchhalterischer als auch bereinigter Basis Verluste, doch in den letzten Quartalen landete das Unternehmen immer näher an der Nulllinie als prognostiziert. Wenn du daran glaubst, dass Aboservices die Zukunft sind – und damit würdest du gewiss nicht falsch liegen –, dann sollte der Name Zuora bei dir ganz vorne im Gedächtnis hängen bleiben, obwohl es in alphabetischer Hinsicht ganz hinten landen würde.

Tanger Factory Outlet Centers

Die Einkaufsmeile mag auf dem absteigenden Ast sein, doch sowohl Trendbeobachter als auch Dividendeninvestoren könnten sich gleichermaßen auf Tanger Factory Outlet Centers als gutes Investment einigen. Anders als traditionelle Einkaufsmeilen-REITs (Real Estate Investment Trust), die sich mit ins Internet abwandernden Kunden herumschlagen müssen, ziehen Tangers Outlets die Schnäppchenjäger geradezu an. Geld zu sparen, ist immer im Trend, und das gilt vor allem dann, wenn die Wirtschaft in den nächsten ein oder zwei Jahren eine Verschnaufpause einlegt.

Die aktuelle Dividendenrendite von 9,4 % ist saftig und kurzfristig vielleicht sogar nachhaltig tragbar, da die Prognose für die bereinigten operativen Einnahmen im letzten Quartalsbericht angehoben wurde. Die Zunahme der Besucherzahlen und der Händlerumsätze sowie die hohe Belegungsquote von 96 % machen Tanger zu einer defensiven Option für Einkommensinvestoren, um auf den Einkaufsmeilen-REIT-Markt zu setzen.