3 Schritte, um mit Robinhood reich zu werden

Es ist einfacher denn je, mit dem Investieren an der Börse zu beginnen. Selbst wenn du noch nie investiert hast, machen neue Plattformen wie Robinhood den Anfang mühelos leicht.

Aber je einfacher es ist zu Investieren, desto einfacher ist es auch, Geld zu verlieren. Die Nutzung von Robinhood oder ähnlichen Apps bedeutet, dass du jede Aktie, die du willst, mit ein paar Fingertipps auf deinem Smartphone kaufen kannst, und das kann manchmal gefährlich sein.

Das bedeutet, dass du eine Strategie brauchst, bevor du anfängst zu investieren. Wenn dein Ziel ist, mit Robinhood reich zu werden, gibt es drei Schritte, die du unternehmen musst.

1. Mach deine Recherche, bevor du in eine Aktie investierst.

Eines der Markenzeichen von Robinhood ist die Möglichkeit, in Bruchteile von Aktien zu investieren. Wenn du das tust, kaufst du nur einen kleinen Teil einer einzelnen Aktie.

Bruchteile von Aktien machen das Investieren erschwinglich, weil du teure Aktien für nur ein paar US-Dollar kaufen kannst. Aber diese Erschwinglichkeit kann es auch verlockend machen, in riskante Unternehmen zu investieren, nur weil es billig ist.

Während der Verlust von ein paar Dollar nicht das Ende der Welt ist, wird es gefährlicher, wenn du weiter investierst. Wenn du 10 US-Dollar in eine bestimmte Aktie investierst und sie sich gut entwickelt, kannst du dich entscheiden, weitere 100 US-Dollar zu investieren, oder 1.000 US-Dollar, oder 5.000 US-Dollar. Aber wenn das Unternehmen finanziell nicht gesund ist, wird der Preis der Aktie irgendwann fallen. Und das Letzte, was du willst, ist, eine Menge Geld in eine Aktie zu investieren, die letztendlich floppt.

Bevor du mit dem Investieren beginnst, stelle sicher, dass du jede Aktie, die du kaufen willst, genau studierst. Aktien zu recherchieren erfordert ein wenig Arbeit im Vorfeld, aber es lohnt sich sicherzustellen, dass du nur in starke Unternehmen investierst.

2. Lass dich nicht auf das Daytrading ein

Beim Daytrading werden Aktien im Laufe des Tages gekauft und verkauft, um von kurzfristigen Veränderungen an der Börse zu profitieren. Das jüngste GameStop-Fiasko hat ein Schlaglicht auf Daytrader geworfen, und Apps wie Robinhood machen es einfach, Aktien schnell zu kaufen und zu verkaufen.

Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wie riskant diese Strategie sein kann. Während einige Investoren eine Menge Geld verdienen können, indem sie den Markt timen oder, wie im Fall von GameStop, Aktienkurse manipulieren, werden die meisten mehr verlieren als gewinnen. Wenn du kein sehr erfahrener Investor bist, der die Börse in- und auswendig kennt und bereit ist, ein hohes Risiko einzugehen, ist es das Beste, diese Strategie zu vermeiden.

Die Börse ist unberechenbar und es kann selbst für Profis extrem schwierig sein, zu bestimmen, wann die Preise steigen oder fallen werden. Und wenn du falsch rätst, könntest du verheerende Verluste erleiden.

3. Langfristig investieren

Da kurzfristiges Investieren (wie Daytrading) oft unglaublich riskant ist, ist ein besserer Ansatz, sich auf die Langfristigkeit zu konzentrieren.

Langfristig zu investieren bedeutet, Aktien zu kaufen, die sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich gut entwickeln werden. Achte auf Faktoren wie das Wachstum in den letzten Jahren, das Managementteam und ob es einen Wettbewerbsvorteil in seiner Branche hat. Ein Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten wird mit größerer Wahrscheinlichkeit im Laufe der Zeit erfolgreich sein, und sein Kurs wird mit ihm steigen. Diese Herangehensweise erfordert Geduld, aber es ist eine der besten Möglichkeiten, um beim Investieren Geld zu verdienen.

Es gibt keinen sicheren Weg, um an der Börse schnell reich zu werden, aber du kannst eine Menge Geld verdienen, wenn du strategisch investierst. Wenn du deine Hausaufgaben machst, in starke Unternehmen investierst und geduldig bist, kannst du mit der Zeit an der Börse reich werden.

The post 3 Schritte, um mit Robinhood reich zu werden appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 10.02.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021