3 Robinhood-Aktien, die bei einem Sieg von Joe Biden extrem steigen könnten

In weniger als zwei Wochen werden die Amerikaner darüber abstimmen, wer Präsident sein wird. Wird der Gewinner Donald Trump oder Joe Biden sein?

Schauen wir uns doch mal drei der beliebtesten Aktien auf der Trading-Plattform Robinhood an, die besonders wahrscheinlich in die Höhe schnellen werden, sollte Joe Biden siegen. Welche Gemeinsamkeit haben alle drei?

1. Canopy Growth

Canopy Growth (WKN: A140QA) ist nach Marktkapitalisierung die größte Marihuana-Aktie auf dem Markt. Die Aktien sind im Jahr 2020 bisher rückläufig, könnten aber steigen, wenn Biden zum Präsidenten gewählt wird. Es ist möglich – oder sogar wahrscheinlich –, dass medizinisches Cannabis in den USA legalisiert wird. Es könnte auch sein, dass die US-Bundesgesetze dahin gehend geändert werden, dass die US-Bundesstaaten ihre eigenen Cannabis-Gesetze regeln können.

Das wäre eine großartige Nachricht für Canopy. Das Unternehmen scheint sich unter den kanadischen Cannabisproduzenten in der besten Position zu befinden, um dann schnell in den US-Cannabismarkt einzutreten.

Canopy hat bereits eine Vereinbarung über den Erwerb des in den USA ansässigen Cannabisproduzenten Acreage Holdings getroffen, sobald die US-Gesetze das erlauben. Das Unternehmen unterhält zudem eine enge Beziehung zu seinem Hauptaktionär Constellation Brands. Die Verbindung könnte für Canopy ein Vorteil bei der Vermarktung von cannabishaltigen Getränken in den USA bedeuten.

2. Cronos Group

Ein weiterer kanadischer Cannabisproduzent mit einem großen Partner, der bei Robinhood-Investoren beliebt ist, könnte ebenfalls von einem Präsidenten Joe Biden profitieren. Cronos Group (WKN: A2DMQY) verfügt dank einer riesigen Investition des Tabakgiganten Altria (WKN: 200417) im vergangenen Jahr über viel Geld. Man geht davon aus, dass Cronos dieses Kapital für den Eintritt in den US-Markt nutzt. Aber eben nur, wenn die US-Gesetze das erlauben.

Cronos konkurriert bereits auf dem US-Markt für aus Hanf gewonnene CBD-Produkte. Man erwarb im Jahr 2019 für 300 Millionen USD Lord Jones, die Premium-Marken von CBD herstellen. Das war eine exorbitante Summe für ein winziges CBD-Unternehmen. Der Deal verschaffte Cronos jedoch ein Standbein in den USA, das das Unternehmen sicherlich zu nutzen hofft.

Man darf gespannt sein, ob Altria sich noch aktiver an den Geschäften von Cronos beteiligt, wenn das Unternehmen in den amerikanischen Cannabismarkt expandiert. Ein ehemaliger leitender Angestellter von Altria leitet bereits das CBD-Geschäft des Unternehmens in den USA. Mit einem riesigen Anteilseigner und Partner an seiner Seite könnte Cronos bald in den viel größeren US-Markt einsteigen.

3. Aphria

Aphria (WKN: A12HM0) enttäuschte die Anleger mit den letzte Woche bekannt gegebenen Ergebnissen für das erste Quartal 2021. Aber mit einem US-Präsident Biden könnte es aufwärts gehen.

CEO Irwin Simon ist auf dem US-Konsumgütermarkt kein Unbekannter, denn er leitet seit über 25 Jahren den in New York ansässigen Lebensmittelkonzern Hain Celestial. Während der Telefonkonferenz zum ersten Quartal von Aphria sagte Simon, dass „die bevorstehenden US-Wahlen für eine Änderung der Bundesvorschriften sorgen könnten, worauf Aphria vorbereitet sein wird“.

Aphria hat keinen großen US-Partner wie Canopy und Cronos. Simon sagte jedoch: „Es gibt mehrere Partnermöglichkeiten für uns … wir wollen aber den richtigen auswählen.“ Falls Biden im November gewinnt, dürfte Aphria bei der Partnersuche fix weitermachen.

Und wenn Joe es nicht wird?

Sollte Präsident Trump Joe Biden besiegen, werden wahrscheinlich alle drei Cannabisaktien etwas abrutschen. Canopy Growth könnte der größte Verlierer der drei sein, da sein Acreage-Deal eine bedeutende Wette auf die Legalisierung von US-Marihuana ist.

Es ist auch möglich, dass die Aktien von Canopy, Cronos und Aphria keinen Auftrieb erhalten, selbst wenn Biden die Präsidentschaft gewinnt. Wenn die Republikaner die Kontrolle über den US-Senat behalten, könnte das die Cannabisbranche ins Straucheln geraten lassen.

Wenn Biden aber mit einem erheblichen Vorsprung gewinnt, werden die Demokraten wahrscheinlich auch den Senat übernehmen. Eines ist sicher: Der Wahltag wird für die Cannabisbranche unfassbar wichtig sein.

