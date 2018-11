3 Risiken von Marihuana-Aktien, über die niemand spricht

Weitere Suchergebnisse zu "Aurora Cannabis":

2018 ist wirklich ein unvergessliches Jahr für die Marihuana-Industrie gewesen. Das größte Ereignis des Jahres war zweifellos die Legalisierung von Freizeit-Pot in Kanada am 17. Oktober 2018. Premierminister Justin Trudeau hatte jahrelang versprochen, Marihuana für Erwachsene zu legalisieren und schließlich war es soweit. Wenn die Branche zu Beginn des nächsten Jahrzehnts viel größer sein wird, könnte sie einen Jahresumsatz von über 5 Milliarden US-Dollar generieren.

Das ist jedoch bei weitem nicht die einzige Nachricht, die 2018 für Schlagzeilen sorgte. Wir haben gesehen, wie zwei neue Staaten – Utah und Missouri – medizinisches Marihuana in den Vereinigten Staaten legalisierten und beobachtet, wie das erste von Cannabis abgeleitete Medikament von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) zugelassen wurde. Tilray mit Sitz in Kanada war die erste Marihuana-Aktie, die an einer renommierten US-Börse notiert wurde.

Jeder übersieht diese Risiken

Wie gesagt, es war ein sehr intensives Jahr – und das spiegelt sich gut in den steigenden Aktienkursen der Pot-Aktien seit Anfang 2016 wider.

Trotz ihrer unglaublichen Wachstumsaussichten sind Marihuana-Aktien jedoch nicht ohne Risiken. Viele dieser Risiken sind gut dokumentiert, aber einige liegen so weit unter dem Radar, dass praktisch niemand über sie spricht. Hier sind drei dieser wichtigsten übersehenen Risiken.

1. Fair-Value-Anpassungen gehen in beide Richtungen

Eine Sache, die alle Investoren beachten sollten, wenn sie in kanadische Marihuana-Aktien investieren, ist, dass sie ihre Gewinn- und Verlustrechnungen nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellen, was sich von der traditionellen GAAP-Berichterstattung unterscheidet, an die die Investoren in den USA gewöhnt sind.

Als landwirtschaftliche Unternehmen, die nach IFRS berichten, sind Marihuana-Anbauer verpflichtet, den Marktwert ihrer biologischen Vermögenswerte (d. h. Cannabis-Pflanzen) während ihres Wachstumszyklus zu erfassen. Denke daran, dass Cannabis-Pflanzen unterschiedliche Werte haben können, je nachdem, ob sie im Wachstum sind, blühen, geerntet und/oder verarbeitet wurden. Es liegt an den Anbauern, diesen Wert sowie die geschätzten Kosten für den Verkauf dieser Vermögenswerte zu bewerten. Das ist richtig… Sie müssen erraten, was die Kosten der verkauften Waren sein werden, bevor sie ihr Produkt tatsächlich verkaufen.

Wie du dir vorstellen kannst, kann dies zu einigen starken Schwankungen des Fair Value dieser Vermögenswerte von einem Quartalsbericht zum nächsten führen. In den letzten Quartalen hat die Kapazitätserweiterung zu einem Anstieg des Fair Value geführt und die Gewinne der Marihuana-Aktien um ein Vielfaches erhöht. So verzeichnete Aphria (WKN:A12HM0) kürzlich einen Bruttogewinn von 8,5 Millionen CAD, was den Umsatz von 13,3 Millionen und rund 4,8 Millionen Produktionskosten umfasste. Die Fair-Value-Anpassungen der Bestände und biologischen Vermögenswerte führten jedoch letztendlich zu einem Anstieg des Bruttogewinns von Aphria um 5,3 Mio. kanadische Dollar.

Es geht darum, dass Fair-Value-Anpassungen in beide Richtungen gehen könnten. Obwohl die Kapazitätserweiterung positive Anpassungen in der Vermögensbewertung begünstigt hat, wird dies nicht immer der Fall sein. Abwärtsrevisionen könnten dazu führen, dass dem rasanten Umsatzwachstum bei Pot-Aktien der Wind aus den Segeln genommen wird. Unternehmen wie Aphria haben noch keinen operativen Gewinn erzielt, und eine Abwertung des Fair Value könnte den Investoren die Kurse verhageln.

2. Rechtsstreitigkeiten

Es ist wahrscheinlich selbstverständlich, aber Anwälte lieben die Wall Street. Immer wenn es auch nur den geringsten Zweifel gibt, dass das Managementteam oder der Vorstand eines börsennotierten Unternehmens nicht im besten Interesse der Investoren gehandelt hat, ist das sozusagen eine Einladung zum Angriff. Die Anwälte lieben besonders Blasenbildungen mit hohen Kursen, und die Marihuana-Industrie könnte sehr gut eine sein.

Um ganz klar zu sein, die Marihuana-Industrie ist heute ein rentables Geschäftsmodell. In wenigen Jahren wird es Gewinner geben, die langfristig erfolgreich sein sollen.

Aktuell gibt es eine ganze Menge Versprechungen von den Pot-Aktien, dass diese eine Menge „X“ von Cannabis bei Spitzenproduktion oder eine Menge „Y“ an Partnern und eine Menge „Z“ an einzigartigen Produkten haben werden. Man könnte argumentieren, dass der Großteil der Kursgewinne bis zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich auf Versprechungen basiert. Versprechungen sind in der Finanzwelt jedoch leicht zu brechen oder werden unterschritten.

Wenn die Marihuana-Aktien nicht den Erwartungen entsprechen, wäre es nicht überraschend, wenn diese Aktien deutlich deflationieren würden. Jedes einzelne „nächste große Ding“ vor Cannabis – z. B. Internet-Business-to-Business, Genomik, Blockchain-Technologie und 3D-Druck – war eine Blase, die letztendlich platzte. Die Pot-Aktien werden wahrscheinlich den gleichen Weg gehen. Wenn diese Blase platzt, könnten Klagen folgen. Der langfristige Überhang und die mit der Klage verbundenen Kosten könnten sich als katastrophal für Marihuana-Unternehmen erweisen.

3. Langzeitverwässerung

Drittens und letztens hast du vermutlich Skeptiker gehört, die über die Auswirkungen der aktienbasierten Verwässerung sprechen. Du hast jedoch wahrscheinlich wenig Aufmerksamkeit auf die längerfristigen Auswirkungen dieser Verwässerung gelegt.

Zum Beispiel habe ich regelmäßig Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) wegen der aggressiven Expansionsstrategie kritisiert. Seit Jahresbeginn hat Aurora ein brandneues Bauprojekt in Medicine Hat, Alberta, angekündigt, das eine Fläche von 1,2 Millionen Quadratfuß umfassen wird. Das Unternehmen schloss auch die beiden größten Cannabis-Deals der Geschichte ab: den Kauf von CanniMed Therapeutics in Höhe von 852 Millionen US-Dollar und den mehr als 2 Milliarden US-Dollar teuren Kauf von MedReleaf aus Ontario.

Um diese Projekte zu finanzieren, hat Aurora Cannabis Stammaktien eingetauscht. Der CanniMed-Vertrag wurde größtenteils über Aktien finanziert, während die MedReleaf-Übernahme vollständig mit Aktien bezahlt wurde. Ein solcher Schritt führt sofort zu einer Erhöhung der ausstehenden Aktienzahl des Unternehmens, was den Aktienkurs beeinträchtigt und es für das Unternehmen umso schwieriger macht, einen aussagekräftigen Gewinn pro Aktie zu erzielen. Zwischen dem 30. Juni 2017 und dem 30. September 2018 stieg die ausstehende Aktienzahl von Aurora von 366,5 Millionen auf 961,8 Millionen.

Die Sache ist die: Das war noch nicht alles. Zusätzlich hat das Unternehmen mehrere Buy-Deal-Angebote zur Kapitalbeschaffung genutzt. Der Verkauf von Aktien führt zu einem sofortigen Anstieg der ausstehenden Aktienzahl, aber die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Aktienoptionen und/oder Optionsscheinen könnte über viele Jahre hinweg zu einem Anstieg der ausstehenden Aktienzahl des Unternehmens führen.

Zum Ende des ersten Quartals hatte Aurora ausstehende Wandelschuldverschreibungen in Höhe von fast 200 Millionen CAD und fast 22,9 Millionen Aktienkaufgarantien, die 2020 oder 2023 fällig werden. Dies bedeutet, dass die Aktienzahl von Aurora Cannabis deutlich steigen wird, was sich negativ auf das Gewinnpotenzial des Unternehmens pro Aktie auswirken wird.

Die Marihuana-Industrie wächst sicherlich wie Unkraut. Es gibt jedoch viele übersehene Risiken, die dazu führen könnten, dass die Investoren in Schwierigkeiten geraten könnten.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 18.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

