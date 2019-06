3. Reichtumsstudie: Bürger profitieren kaum von der Wirtschaft (FOTO)

Oberhaching (ots) -73,3 Prozent der Deutschen sind der Meinung, kaum von derpositiven wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre profitiertzu haben. Die persönlichen Chancen, ein hohes Vermögen aufzubauen,schätzen die Bürgerinnen und Bürger unterdessen immer geringer ein.Nur noch 9,2 Prozent der Bevölkerung bezeichnen ihre Chancen, einhohes Vermögen aufzubauen als 'sehr hoch' bzw. 'eher hoch' - eindeutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigen die Ergebnisseder 3. Reichtumsstudie der RWB Group, einem Spezialisten fürPrivate-Equity-Fonds. Die repräsentative Umfrage wurde vomMarktforschungsinstitut GfK durchgeführt."Zwar sind die Löhne im Durchschnitt einigermaßen mit derwirtschaftlichen Entwicklung seit 2009 mitgewachsen. Dennoch hat einGroßteil der Bevölkerung das Gefühl, von der Wirtschaft abgekoppeltzu sein", sagt Norman Lemke, Vorstand und Mitgründer der RWB Group.Als möglichen Grund dafür nennt er: "Die kleine Gruppe derer, diesich bewusst an der Wirtschaft etwa in Form von Aktienfondsbeteiligt, hat gut an der positiven Wertentwicklung der letzten zehnJahre verdient. Der Großteil der klassischen Sparer hat dagegenerlebt, wie die Zinserträge gegen Null gingen", so Lemke weiter.Das Streben nach Reichtum nimmt das zweite Jahr in Folge abDas Streben der Deutschen nach einem hohen Vermögen nimmt weiterab. Nur noch 55,0 Prozent der Deutschen geben an, dass sie es für"sehr" oder "eher" erstrebenswert halten, reich zu sein. Diesentspricht einem Rückgang von mehr als zehn Prozentpunkten gegenüberdem Vorjahr und 15 Prozentpunkten gegenüber 2017.'Reich' ist für einen Großteil der Deutschen (44,2 Prozent), werein Vermögen von einer Million Euro inklusive Immobilien besitzt -für jeden Zehnten beginnt Reichtum erst ab drei Millionen Euro.Unwissen über Möglichkeiten zum Vermögensaufbau nimmt stark zuDie besten Chancen, ein hohes Vermögen aufzubauen, sehen diemeisten Deutschen 2019 zum ersten Mal im Erwerb von Immobilien (22,9Prozent), gefolgt von einer guten Ausbildung bzw. Qualifizierung,welche mit 19,0 Prozent der Nennungen allerdings einen Verlust vonfast sechs Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. DieGründung eines eigenen Unternehmens verliert ebenso deutlichgegenüber dem Vorjahr und landet auf Rang 3. Die Anzahl der Menschen,die keine Angabe machen bzw. ihr Unwissen zugeben, steigt gegenüberder Vorjahresstudie rapide von 9,1 auf 17,7 Prozent an. "Immobilienstehen aufgrund der hohen Mietspiegel und der Wertentwicklung immedialen Fokus. Immobilieninvestitionen sind jedoch nur für wenigeerschwinglich. Daher sind eine gute Bildung und Qualifizierung nochimmer die Basis für den Vermögensaufbau", sagt Horst Güdel, Vorstandund Mitgründer der RWB Group. "Zu guter Bildung gehört auch dasWissen über geeignete Möglichkeiten des Vermögensaufbaus. Insofernist die steigende Zahl derer, die ihr Unwissen zugeben, erschreckend.Finanz- und Vermögensberater, die Bürgerinnen und Bürger beiFinanzangelegenheiten unterstützen, gewinnen daher an Relevanz."Alle wichtigen Ergebnisse inkl. der Vorjahresstatistiken findenSie auch unter www.reichtumsstudie.deÜber die StudieDie 3. Reichtumsstudie der RWB Group wurde im April 2019 inZusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut GfK durchgeführt.Dabei wurde der Fragenkanon der Vorjahresstudien verwendet und umeine Frage ergänzt. Die Stichprobengröße ist 1.006. Die Daten wurdenmittels Online-Befragung unter der deutschen Bevölkerung ab 18 Jahrenerhoben.Über die RWB Group AGDie RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die AnlageklassePrivate Equity, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil in denPortfolios institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögenist, als ebenso wichtigen und geeigneten Baustein für denVermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seit ihrer Gründungmacht die RWB Group Private Equity für Privatanleger über Dachfondsinvestierbar - mit großem Erfolg. Die RWB hat das Geld von 80.000Anlegern bereits in über 195 Private-Equity-Zielfonds weltweit unddamit mehr als 3.000 Zielunternehmen investiert. Über 1.900 dieserBeteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Derdurch die RWB Zielfonds durchschnittlich erzielte Verkaufsmultipleliegt zwischen 1,9x und 2,0x. Neben den Private-Equity-Dachfondsgehören eine einzigartige Rentenversicherung, die ebenfalls in Teilenin Private Equity investiert, sowie eine ETF-basierteVermögensverwaltung zum Produktangebot.Mehr unter: www.rwbcapital.dePressekontakt:Philipp KlöcknerRWB GroupTel.: 089/6666 94-446E-Mail: philipp.kloeckner@rwb-group.comOriginal-Content von: RWB Group AG, übermittelt durch news aktuell