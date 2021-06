3 Reddit-Aktien, die ich sofort und ohne zu zögern kaufen würde

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Weisheit der Masse kann sich manchmal in die Fehler der Masse verwandeln. Nur weil eine Menge Leute auf Reddit oder einer anderen Online-Community eine Aktie mögen, heißt das nicht unbedingt, dass sie langfristig ein kluger Pick ist.

Das bedeutet aber keineswegs, dass Onlinegruppen nicht einige gute Ideen haben, die Investoren überprüfen sollten. Hier sind drei beliebte Reddit-Aktien, die ich ohne zu zögern sofort kaufen würde.

Apple

Eine Menge Reddit-Nutzer mögen Apple (WKN: 865985) wirklich. Das ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, wie beliebt Apples Produkte sind und dass es zufällig das größte Unternehmen der Welt ist, gemessen an der Marktkapitalisierung. Ich besitze Apple schon länger als jede andere Aktie in meinem persönlichen Portfolio. Ich denke immer noch, dass die Tech-Aktie ein großartiger Kauf ist.

Einige der Aktien, die Onlineinvestoren bejubeln, sind spekulativ, aber nicht Apple. Es ist hochprofitabel. Die Umsätze steigen weiter an. Das Unternehmen sitzt auf einem massiven Bargeldbestand.

Schnelle 5G-Mobilfunknetze treiben die Nachfrage nach Apples neuesten iPhones an. Je mehr Menschen iPhones kaufen, desto größer sind die Chancen für den Rest des Ökosystems, einschließlich Apps, Airpods und mehr.

Ich denke, dass die langfristigen Aussichten für Apple auch weiterhin gut sind. Das nächste große Ding ist laut CEO Tim Cook Augmented Reality (AR). Erwarte, dass Apple in den nächsten Jahren neue AR-Geräte auf den Markt bringen wird, die das Wachstum weiter vorantreiben.

Airbnb

Nur wenige Unternehmen haben die Reiseindustrie so sehr verändert wie Airbnb (WKN: A2QG35) in den letzten zehn Jahren. Der Börsengang (IPO) war der größte im letzten Jahr. Auch wenn die anfänglichen Gewinne der Home-Sharing-Aktie größtenteils verpufft sind, macht es Sinn, dass Reddit-Nutzer immer noch viel von Airbnb halten.

Sicherlich hatte das Unternehmen mit der globalen Pandemie einige heftige Herausforderungen zu bewältigen. Und Airbnb ist noch nicht ganz über den Berg, da viele Teile der Welt immer noch mit einer großen Anzahl von COVID-19-Fällen zu kämpfen haben. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die erhöhte Verfügbarkeit von Impfstoffen dazu beigetragen hat, das Blatt in den USA zu wenden.

Brian Chesky, CEO von Airbnb, sagte im Q1-Bericht: „Wir erwarten, dass die Rückkehr der städtischen und grenzüberschreitenden Reisen in den kommenden Quartalen für erheblichen Rückenwind sorgen wird.“ Ich vermute, dass sich dieser Trend in einem soliden Aufschwung des Aktienkurses von Airbnb niederschlagen wird.

Längerfristig scheint die Zunahme der Telearbeit die Nachfrage nach Airbnbs Home-Sharing-Diensten zu erhöhen. Meiner Meinung nach werden wir eine deutliche Steigerung der Gewinnspanne sehen, wenn das Unternehmen seine Größe ausbaut. Die Reddit-Nutzer scheinen mit Airbnb genau richtig zu liegen.

NVIDIA

NVIDIA (WKN: 918422) sticht als eine weitere beliebte Reddit-Aktie hervor, von der ich begeistert bin. Die Grafikprozessoren (GPUs) sind nach wie vor der Goldstandard für Spiele und Rechenzentren und haben sich auch im Krypto-Mining einen Platz erobert.

In nur einem Monat oder so wird NVIDIA einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 durchführen. Zugegeben, dies wird den realen Wert kein bisschen verändern. Allerdings könnte der niedrigere Aktienkurs die Aktie für Kleinanleger noch attraktiver machen (worauf NVIDIA setzt).

Die Hauptgründe, die Aktie von NVIDIA jetzt zu kaufen, beziehen sich auf das Geschäft und nicht auf den Aktiensplit. Neue Spiele erfordern mehr Rechenleistung, was NVIDIA einen immerwährenden Upgrade-Zyklus beschert. Ähnlich verhält es sich mit den Rechenzentren, wo der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz die Nachfrage nach schnelleren Chips beeinflusst.

NVIDIA hat sich als einer der Marktführer bei der Entwicklung einer Plattform für selbstfahrende Autos etabliert. Es startet auch Omniverse – eine Plattform für Entwickler und Ingenieure, um virtuelle Welten zu erschaffen, die genutzt werden können, um Fabriken und andere Teile der physischen Welt zu simulieren und die virtuelle Zusammenarbeit zu fördern. Ich denke, diese beiden Märkte könnten für NVIDIA im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus explosiv sein.

