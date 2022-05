3 Ratschläge von Warren Buffett für den Umgang mit einer Rezession

Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession hier in Großbritannien steigt. Nach der letzten Sitzung der Bank of England wies der Ausschuss auf das Risiko eines negativen BIP-Wachstums im letzten Quartal dieses Jahres hin. Rezessionen sind normalerweise negativ für den Aktienmarkt. Es gibt jedoch einige Ideen, die mir helfen, trotz eines möglichen Einbruchs langfristig zu profitieren. Was die Ratschläge zu diesem Thema angeht, halte ich mich an das, was der legendäre Investor Warren Buffett zu sagen hat.

Langfristig kaufen

Der erste Ratschlag von Warren Buffett, der mir gefällt, lautet:

„Wenn du nicht bereit bist, eine Aktie 10 Jahre lang zu besitzen, denke nicht einmal daran, sie 10 Minuten lang zu besitzen“.



Es geht darum, dass ich in Aktien investieren möchte, an die ich auch in den kommenden Jahren glaube. Das ist besonders wichtig, wenn es zu einer Rezessionsphase kommt. In dieser Zeit muss ich mit meinem Aktienportfolio zufrieden sein. Ich möchte Qualitätsunternehmen halten, die nicht während eines schwierigen halben Jahres oder so pleite gehen.

Bei neuen Aktien, die ich diesen Sommer kaufen will, möchte ich sicherstellen, dass sie finanziell stabil sind und eine solide Verbrauchernachfrage haben. Von Unternehmen mit hoher Verschuldung möchte ich lieber die Finger lassen. In einer Rezession wird es für einige FTSE 100-Aktien schon schwierig genug sein, rentabel zu bleiben, ohne dass sie auch noch versuchen müssen, ihre Schulden zurückzuzahlen.

Vermeide den Drang zu handeln

Der zweite Punkt von Warren Buffett hängt mit der Tatsache zusammen, dass ich ein Investor bin und kein Trader. Buffett wird mit den Worten zitiert:

„Jemanden, der aktiv am Markt handelt, einen Investor zu nennen, ist so, als würde man jemanden, der wiederholt One-Night-Stands hat, einen Romantiker nennen.“



Trader, die über einen Zeitraum von ein paar Tagen oder sogar ein paar Stunden Aktien kaufen und verkaufen, können sehr erfolgreich sein. Allerdings ist es viel schwieriger, in diesem Szenario Geld zu verdienen, als wenn ich als Investor über Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg Aktien kaufe. Während einer Rezession ist es meiner Meinung nach noch schwieriger, kurzfristig kluge Entscheidungen zu treffen. Der Grund dafür ist die hohe Volatilität und die große Unsicherheit unter den Anlegern.

Deshalb werde ich Warren Buffetts Rat befolgen und mich an meinen Titel als Investor halten. Ich werde es vermeiden, täglich Aktien zu kaufen und zu verkaufen, weil ich glaube, dass meine Leistung auf diese Weise insgesamt viel besser ist.

Warren Buffett beim Kauf billiger Aktien imitieren

Markteinbrüche, die oft mit Rezessionen einhergehen, bieten mir eine großartige Gelegenheit, Qualitätsaktien billig zu kaufen. Buffett sagte:

„Gelegenheiten gibt es nur selten. Wenn es Gold regnet, stell den Eimer raus, nicht den Fingerhut.



Aufgrund von übertriebener kurzfristiger Angst können die Kurse einiger Aktien unter den fairen Wert fallen. In diesem Fall möchte ich mein überschüssiges Bargeld einsetzen und diese Aktien aufkaufen. Schließlich zeigt mir die Geschichte, dass Kurseinbrüche nicht ewig dauern und dass der langfristige Trend des Aktienmarktes nach oben zeigt. Wenn ich also in der Lage bin, mein Geld so einzusetzen, wie Warren Buffett es vorschlägt, könnte ich in der Erholungsphase davon profitieren.

Der Artikel 3 Ratschläge von Warren Buffett für den Umgang mit einer Rezession ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Jon Smith auf Englisch verfasst und am 24.05.2022 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Jon Smith und The Motley Fool UK haben keine Position in den genannten Aktien. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool glauben, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

