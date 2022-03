3 REITs mit extrem sicheren Dividenden

Weitere Suchergebnisse zu "Prologis":

Real Estate Investment Trusts (REITs) eignen sich hervorragend, um passives Einkommen zu erzielen. Die meisten REITs zahlen überdurchschnittliche Dividenden, die durch stetige Mieteinnahmen gestützt werden.

Einige REIT-Dividenden sind jedoch sicherer als andere. Drei der sichersten in diesem Sektor sind die von Prologis (WKN: A1JBD1), Camden Properties Trust (WKN: 930042) und Realty Income (WKN: 899744) gezahlten Dividenden.

Ein starkes Sicherheitsnetz

Prologis ist eine grundsolide Dividendenaktie. Der führende Industrie-REIT zahlt eine leicht überdurchschnittliche Dividende (1,8 % gegenüber einer Dividendenrendite von 1,4 % im S&P 500). Prologis untermauert diese Ausschüttung mit einem außergewöhnlichen Finanzprofil und einem hochwertigen Immobilienportfolio.

Das Unternehmen besitzt ein globales Portfolio von Logistikimmobilien, die durch langfristige Mietverträge mit hochwertigen Mietern gesichert sind. Dieses Portfolio erwirtschaftete im vergangenen Jahr etwa 3,2 Mrd. US-Dollar an Betriebsmitteln (FFO). Diese Mittel deckten die Dividendenausschüttung des Unternehmens in Höhe von mehr als 1,9 Mrd. US-Dollar locker ab. Dies ermöglichte es Prologis, Barmittel zur Finanzierung seines Entwicklungsprogramms zurückzuhalten. Prologis verfügt außerdem über eine erstklassige Bilanz mit A-bewerteten Krediten, was dem Unternehmen erhebliche finanzielle Flexibilität verleiht.

Der ohnehin schon enorme Cashflow von Prologis hat noch weiteres Potenzial. Dank der starken Nachfrage nach Industrieimmobilien verfügt das Unternehmen über eine eingebettete Einkommensmöglichkeit in Höhe von 1,2 Mrd. US-Dollar, wenn bestehende Mietverträge auslaufen und es die aktuellen Marktmieten einnimmt. In der Zwischenzeit sieht das Unternehmen aufgrund der starken Nachfrage nach Logistikimmobilien ein weiteres Aufwärtspotenzial bei den Mietpreisen. Darüber hinaus verfügt Prologis über eine umfangreiche Pipeline an Entwicklungsmöglichkeiten, um seine Einnahmen weiter zu steigern.

Prologis’ Kombination aus Cashflow, konservativer Ausschüttungsquote, starker Bilanz und Aufwärtspotenzial stellt seine Ausschüttung auf eine der sichersten Grundlagen im REIT-Sektor. Dies wird es dem REIT auch ermöglichen, seine Dividende weiter zu erhöhen.

Noch mehr Sicherheit

Camden Properties Trust rühmt sich auch für seine extrem sichere Dividende. Der Apartment-REIT bietet derzeit eine überdurchschnittlich hohe Ausschüttung von 2,3 %. Dies wird durch ein erstklassiges Finanzprofil und ein gut gelegenes Immobilienportfolio unterstützt.

Wohnungen sind in der Regel robuste Investitionen, da die Nachfrage relativ konstant ist. Camden geht jedoch noch ein paar Schritte weiter, um seine Dividende zusätzlich zu stützen. Zunächst einmal konzentriert sich das Unternehmen auf den Besitz von Wohnungen in 15 der am schnellsten wachsenden Märkte, vor allem im Süden der USA. Die Nachfrage nach Wohnungen in diesem Teil des Landes ist groß, was zu steigenden Belegungs- und Mietpreisen führt. Dies verschafft Camden einen schnell wachsenden Strom von Mieteinnahmen, der die Dividende stützt. Camden hat auch eine recht konservative Dividendenausschüttungsquote von etwa 60 % des bereinigten FFO, selbst wenn die Anleger für 2022 einen beträchtlichen Schub erhalten.

Darüber hinaus verfügt Camden über eine Kreditwürdigkeit mit A-Rating, die durch einen niedrigen Verschuldungsgrad und begrenzte kurzfristige Fälligkeiten von Schulden gestützt wird. Diese Bilanzflexibilität in Kombination mit dem einbehaltenen Cashflow nach der Dividende gibt Camden die Mittel, um sein Portfolio zu erweitern. Der REIT hat mehrere Wohnungsbauprojekte in Arbeit, die in den kommenden Jahren zu einem Wachstum des FFO beitragen dürften. Dies sollte es Camden ermöglichen, seine Dividende weiter zu erhöhen.

REIT mit sicheren Dividenden

Realty Income hat sein Geschäft so aufgebaut, dass es seinen Anlegern verlässliche Dividenden bietet. Der Einzelhandels-REIT bietet derzeit eine Ausschüttung von 4,4 %, die er mit einem der konservativsten Investitionsansätze in diesem Sektor unterstützt.

Realty Income besitzt ein umfangreiches Portfolio von Einzelmietobjekten, die netto an hochwertige Mieter vermietet sind. Der REIT konzentriert sich auf Triple-Net-Verträge, da der Mieter Instandhaltung, Versicherung und Grundsteuern übernimmt. Infolgedessen erzielt Realty Income sehr stabile Mieteinnahmen. Gleichzeitig konzentriert sich der REIT auf Immobilien, die für den Betrieb des Mieters wichtig sind. Realty Income konzentriert sich in erster Linie auf den Einzelhandel (80 % des Portfolios), besitzt aber auch Immobilien, die resistent gegen wirtschaftliche Abschwünge und den Druck des elektronischen Handels sind. Außerdem hat das Unternehmen sein Portfolio kontinuierlich diversifiziert. Kürzlich erwarb das Unternehmen den diversifizierten REIT VEREIT und seine erste Gaming-Immobilie.

Gleichzeitig verfügt Realty Income über ein erstklassiges Finanzprofil. Das Unternehmen hatte im letzten Quartal eine konservative Dividendenausschüttungsquote von 76,7 % seines AFFO und eine Bilanz mit A-Rating, die durch einen für den REIT-Sektor niedrigen Verschuldungsgrad gestützt wird. Das gibt dem Unternehmen die finanzielle Flexibilität, sein Portfolio weiter auszubauen und seinen AFFO zu steigern. Dieses stetige Wachstum hat es Realty Income ermöglicht, seine Dividende seit mehr als 25 Jahren in Folge zu erhöhen.

Großartige REITs

Prologis, Camden Property Trust und Realty Income gehören zu den risikoärmsten REITs für Dividendenanleger. Alle drei besitzen hochwertige Immobilienportfolios, die durch einige der stärksten Finanzprofile des Sektors gestützt werden. Daher werden diese REITs kein Problem damit haben, ihre Dividenden in Zukunft weiter zu steigern.

