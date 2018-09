DACH (ots) - Das größte Fachevent zu Datadriven Marketing in DACH heißt von10.-12.10. internationale Top-Speaker für Vorträge, Trainings undIntensiv-Workshops zu Programmatic Marketing willkommen.Von 10.-12. Oktober findet die bereits dritte ProgrammatiCon - mit drei Tagendas größte Fachevent zu datengetriebenem Marketing in DACH - im SchloßSchönbrunn in Wien statt.Die Veranstaltung richtet sich an Marketingentscheider, Marketing Manager,Online Marketing Professionals und E-Commerce Verantwortliche in Unternehmen,Agenturen, bei Publishern und AdTechs. Auf der Konferenz zeigen Experten, wiedie Möglichkeiten von Programmatic optimal für das eigene Business genutztwerden können.Zwtl.: Vorträge, Panels & Networking am 11.10.Am Haupttag erfahren Sie Insights, Chancen, Herausforderungen, erprobte Lösungenund die nächsten Trends. Sichern Sie sich Know-How von internationalenBranchenprofis und erfahrenen Anwendern zu Automation & Machine Learning,Programmatic Audio, Personalisierung, Programmatic Creativity, Video &Addressable TV, Media Consolidation, Brand Safety u.v.m.Speaker kommen unter anderem von CNN, Google, facebook, Scout24 Media, Kurier,Samsung, adform, Sizmek, enbrite.ly, Echte Liebe, YOC, IP, RMS, Teads,Smartclip, Oath, emetriq und OpenX.Zwtl.: Intensiv-Trainings am 10.10. und Deep Dives am 12.10.Im Vorfeld des "klassischen" Konferenztags bietet das Event vier ganztägigeIntensiv-Trainings für Einsteiger und Anwender, darunter ein ProgrammaticBootcamp für Einsteiger, ein Display & Video 360 Training sowie ProgrammaticHacks für geringere Budgets.Neu im Programm sind die Deep Dives - praxisorientierte Intensiv-Workshops zurSpezialisierung in Bereichen wie Targeting & Bidding, Werbemittelkonzeption,Data Studio und Deal-Management. Das interaktive Format bietet Experten-Inputund ermöglicht gleichzeitig intensiven Austausch.Die Agenda finden Sie im Programmfolder anbei oder unter[www.programmaticon.net/#programm] (https://www.programmaticon.net/#programm)Rückfragehinweis:Sophie Kubecprogrammaticon@e-dialog.at+43-1-3090909-33Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18457/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHERVERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: e-dialog GmbH, übermittelt durch news aktuell