3 Pot-Aktien, die die Vermögensverwalter aktiv kaufen

In den kommenden Jahren werden nur wenige Branchen das Wachstumspotenzial bieten, das sich aus der fortschreitenden Legalisierung von Marihuana ergibt. Nach der Legalisierung in Kanada im vergangenen Jahr und der stetigen Legalisierung auf staatlicher Ebene in den Vereinigten Staaten stieg der Umsatz von Cannabis im Jahr 2018 weltweit auf 10,9 Mrd. US-Dollar. Bis zum Ende des kommenden Jahrzehnts könnte der Umsatz laut dem Investmentunternehmen Stifel fast 200 Mrd. US-Dollar pro Jahr erreichen. Das ist eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von mehr als 27 % bis 2030.

Da Cannabis eine aufstrebende Industrie ist, bleibt das Potenzial für unglaubliche Renditen auch der Wall Street nicht verborgen. So haben professionelle Vermögensverwalter den grünen Ansturm erkannt, wie die 13F-Meldungen von Mitte August zeigen.

Das Formular 13F ist eine vorgeschriebene Einreichung bei der SEC Commission durch Vermögensverwaltungsgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Mio. US-Dollar. Diese Unterlagen geben einen Überblick darüber, was die großen Vermögensverwalter am Ende des Vorquartals (in diesem Fall zum 30. Juni 2019) gehalten haben. Obwohl 13F-Meldungen so ihre Mängel haben – zum Beispiel ist der Portfolioüberblick, den sie liefern, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits 45 Tage alt – bieten sie dennoch einen Mehrwert als Quelle zur Identifizierung früher Anlagetrends.

Nach Angaben des 13F-Aggregators WhaleWisdom haben die folgenden drei Pot-Aktien bei großen institutionellen Investoren einen bedeutenden Anstieg der Besitzverhältnisse verzeichnet.

HEXO

Im zweiten Quartal erhöhten institutionelle Investoren ihre Beteiligung beim kanadischen Produzent HEXO (WKN:A2N455) auf 23,19 Mio. Aktien, was einer Steigerung von mehr als 44 % gegenüber dem ersten Quartal entspricht. Trotz der 22 Fonds, die ihre Position schlossen, schufen 49 Fonds eine neue Position, wobei 116 zum 30. Juni HEXO hielten.

Warum HEXO? Erstens ist es eine der risikoärmeren Cannabis-Aktien der Branche. Selbst wenn die Versorgungsbedenken in ganz Kanada weiterhin bestehen, ist ein erheblicher Teil der Kapazität von HEXO durch den im April 2018 abgeschlossenen fünfjährigen Liefervertrag mit der Heimatprovinz Quebec abgedeckt. Der Deal beinhaltet eine Gesamtmenge von mindestens 200.000 kg in diesen fünf Jahren, wobei Quebec die Möglichkeit hat, den Vertrag um ein sechstes Jahr zu verlängern. Zusammen mit den Ergebnissen der Übernahme von Newstrike Brands wird der Liefervertrag von Quebec bis 2023 voraussichtlich 30 % der Gesamtproduktion ausmachen.

HEXO hat zusätzlich zu seinem bahnbrechenden Liefervertrag mit Quebec noch weitere Geschäfte abgeschlossen. Im April unterzeichnete das Unternehmen eine zweijährige, 80.000 kg umfassende Vereinbarung mit dem Extraktionsdienstleister Valens GroWorks zur Lieferung von Harzen und Destillaten, die HEXO bei der Herstellung von margenstarken Derivaten einsetzen kann. Zur Erinnerung: Derivative Cannabisprodukte werden am 17. Oktober legalisiert, wobei Produkte wie Lebensmittel, Vapes und aufgegossene Getränke bis Mitte Dezember in die Regale der Apotheken kommen.

Vergiss nicht, dass HEXO auch zum First Mover im Bereich der infundierten Getränke wurde, nachdem es ein Joint Venture mit Molson Coors Brewing, bekannt als Truss, gegründet hatte. Auch wenn der Wettbewerb um infundierte Getränke hart ist, sollte die frühe Partnerschaft von HEXO mit Molson Coors Truss Wettbewerbsvorteile verschaffen, auf die das Joint Venture aufbauen kann.

OrganiGram Holdings

OrganiGram Holdings (WKN:A12AQF), der einzige große Cannabispoduzent an der kanadischen Atlantikküste, stieß auch im zweiten Quartal auf großes Interesse. WhaleWisdom zeigt, dass 77 13F-Anmelder Ende Juni Aktien von OrganiGram besaßen, was insgesamt 21,11 Mio. Aktien entspricht. Das ist ein Anstieg von 134.085 Aktien seit Ende März – dieser große Anstieg ist das Ergebnis der OrganiGram-Listung an der Nasdaq im Mai. Fondsmanager kaufen in der Regel kein Unternehmen, die an der Freiverkehrsbörse notiert sind.

Wie bereits erwähnt, ist ein Faktor, der OrganiGram auszeichnet, die geografische Lage. Das in New Brunswick ansässige Unternehmen hat einen einfachen Zugang zu seiner Heimatprovinz Prince Edward Island, Nova Scotia, Neufundland und Labrador. Das sind zwar weniger bevölkerte Regionen Kanadas als beispielsweise British Columbia oder Ontario, aber erste Umfragen haben gezeigt, dass die Konsumraten von Cannabis in diesen atlantischen Provinzen weit über dem kanadischen Landesdurchschnitt liegen. OrganiGram ist zudem einer von nur vier Cannabislieferanten mit Lieferverträgen an alle kanadischen Provinzen.

Die Vorliebe institutioneller Investoren für OrganiGram hängt wahrscheinlich auch mit der Effizienz zusammen. Das Management produziert seit langem 113.000 kg Spitzenjahresproduktion in seiner Produktionsstätte in Moncton, New Brunswick. Dennoch verfügt diese Produktionsstätte über eine Anbaufläche von weniger als 500.000 Quadratfuß. Durch die Nutzung von drei Anbaustufen in Moncton sollte OrganiGram in der Lage sein, etwa 230 Gramm Cannabis pro Quadratfuß zu produzieren. Im Vergleich dazu ernten die meisten Cannabisproduzent voraussichtlich zwischen 75 und 125 Gramm pro Quadratfuß bei Spitzenproduktion.

OrganiGram ist auch sehr gut auf die Einführung derivativer Produkte vorbereitet. Das Unternehmen hat eine Technologie entwickelt, die die Herstellung von Cannabinoiden vereinfacht. Eingeführt wird dieses Produkt zunächst als Pulver, das der Verbraucher seinen Getränken zufügt, aber das Unternehmen sucht auch aktiv nach einem Partner, um eine eigene Getränkelinie mit dieser Technologie zu entwickeln. Darüber hinaus sollte OrganiGram über die Kapazität verfügen, 4 Mio. kg Cannabis-Schokolade pro Jahr zu produzieren.

Es gibt für Vermögensverwalter also viele Gründe, sich für OrganiGram zu begeistern.

Village Farms International

Schließlich sind große institutionelle Investoren in die Cannabis-Aktie von Village Farms International (WKN:A0YJNB) eingestiegen. Am Ende des zweiten Quartals besaßen 61 solcher Unternehmen 4,43 Mio. Aktien von Village Farms, 71 % mehr als Ende des Märzquartals. Bemerkenswert waren auch das Interesse der Hedgefonds, die ihre Anteile an der Gesellschaft gegenüber dem Folgequartal um 556 % erhöhten.

Ähnlich wie bei HEXO und OrganiGram gibt es mehrere Faktoren, die diese Nachfrage beeinflussen.

Anfang des zweiten Quartals gab das Duo Village Farms und Emerald Health Therapeutics, das sich zum Joint Venture Pure Sunfarms zusammengeschlossen hat, bekannt, dass es ein zweites 1,1 Mio. Quadratfuß großes Treibhaus von Village Farms erwerben werde. Da Pure Sunfarms bereits über eine 1,1 Mio. Quadratfuß große Delta-3-Anlage verfügt, konnte die angrenzende Delta-2-Anlage die Produktion im Wesentlichen verdoppeln. Nach den konservativen Erwartungen des Managements werden beide Retrofit-Projekte bei voller Auslastung mindestens 150.000 kg pro Jahr bringen (Delta 3 arbeitet bereits mit einem vollen Jahresdurchsatz von 75.000 kg).

Village Farms war auch an der Hanffront aktiv. Du siehst, die Unterzeichnung des Landwirtschaftsgesetzes durch Präsident Trump im Dezember öffnete die Tür für die industrielle Hanfproduktion. Das aus Hanf gewonnene Cannabidiol (CBD) ist das nichtpsychotoxische Cannabinoid, das für seinen medizinischen Nutzen bekannt ist. Hanf ist traditionell reich an CBD und wesentlich einfacher zu züchten als Cannabis, was es zu einem Gewinn für die Hanfproduzenten macht. Da einige Schätzungen darauf hindeuten, dass der US-CBD-Markt bis 2023 durchschnittlich um mehr als 100 % pro Jahr wachsen könnte, sollten wir nicht überrascht sein, wenn Village Farms Joint Ventures gründet, um Hanf in den gesamten Vereinigten Staaten zu pflanzen.

Vergiss auch nicht das traditionelle Gemüseanbaugeschäft von Village Farms. Obwohl es sich tendenziell um eine niedrige Marge handelt, generiert es oft vorhersehbare Umsätze und Cashflows. Offensichtlich mögen Vermögensverwalter das, was sie bei Village Farms International sehen.

