3. Notfallkonferenz der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie am 29. November 2019

Ludwigshafen (ots) -Einladung zum Pressegespräch am 29.11.2019 von 12.30 bis 13.30 in der BG KlinikLudwigshafen3. Notfallkonferenz der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) am 29.November 2019 Sicherheit in der Klinik: Wie wir das bei lebensbedrohlichenEinsatzlagen gewährleisten könnenBerlin/Ludwigshafen, 14.11.2019: Im Rahmen von lebensbedrohlichen Einsatzlagenist es möglich, dass Krankenhäuser durch ein terroristisches Attentat oder einenAmoklauf selbst in den Fokus eines Anschlages rücken. Für solche Situationengibt es in Deutschlands Krankenhäusern derzeit keine oder nur unzureichendeSicherheitsmaßnahmen. Dabei kommt ihnen nach einem sogenannten "First- oderSecond-Hit" mit der Versorgung der lebensbedrohlich verletzten Patienten einewichtige Rolle zu. Wie Kliniken ihre Schwachstellen identifizieren undSicherheitslücken schon mit kleinen Maßnahmen schließen können, erklärenExperten der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) und desSanitätsdienstes der Bundeswehr bei einem Pressegespräch anlässlich der 3.Notfallkonferenz der DGU mit dem Titel "Sind unsere Kliniken sicher?" am29.11.2019 in Ludwigshafen. Dabei geben sie auch einen Überblick über die seit2016 bestehende zivil-militärische Zusammenarbeit, in deren Zentrum die Schulungvon Chirurgen, Anästhesisten und weiteren Fachdisziplinen für die medizinischeVersorgung von Terroropfern steht: Sie informieren, wie viele Ärzte inDeutschland bisher für den Ernstfall trainiert sind.An der 3. Notfallkonferenz nehmen Spitzenvertreter der deutschenUnfallchirurgie, weiterer chirurgischer Disziplinen und der Notfallmedizin, ausRettungs- und Sicherheitsorganisationen sowie Politik und Bundeswehr teil.Medienvertreter sind herzlich zum Pressegespräch eingeladen: Freitag, den 29.November 2019, 12.30 Uhr Veranstaltungsort: Raum: Konferenzraum, EG Neubau BGKlinik Ludwigshafen Ludwig-Guttmann-Straße 13, 67071 Ludwigshafen am RheinThemen und Referenten:1. Status quo der Klinikvorbereitung zur Bewältigung eines Massenanfalls vonVerletzten bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen (TerrorMANV): Das haben wir mitdem 5-Punkte-Plan der DGU seit 2016 erreicht Professor Dr. Paul AlfredGrützner, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) undPräsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU),Ärztlicher Direktor der BG Klinik Ludwigshafen2. Die Bedeutung der zivil-militärischen Zusammenarbeit zwischen DGU undSanitätsdienst der Bundeswehr: Hand in Hand für die gesamtstaatlicheSicherheitsvorsorge Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner, Inspekteur desSanitätsdienstes der Bundeswehr3. First hit oder second hit: Wie sich Krankenhäuser vor terroristischenAngriffen schützen können Professor Dr. Benedikt Friemert, Oberstarzt, Leiterder AG Einsatz-, Katastrophen- und Taktische Chirurgie der DGU, KlinischerDirektor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Rekonstruktive undSeptische Chirurgie, Sporttraumatologie am Bundeswehrkrankenhaus Ulm4. Terrorszenarien vorweg bedenken: Krankenhaus-Notfallübungen alsDaseinsvorsorge verstehen Professor Dr. Dietmar Pennig, Generalsekretär derDeutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU), StellvertretenderGeneralsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie(DGOU), Ärztlicher Direktor sowie Chefarzt der Klinik für Unfall- undWiederherstellungschirurgie, Handchirurgie und Orthopädie des St.Vinzenz-Hospitals in Köln5. Die Rolle der BG Kliniken bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen ReinhardNieper, Konzerngeschäftsführung der BG KlinikenBegrüßung und Vorstellung der Referenten: Susanne Herda, DGU-PressestelleTerminhinweis zu Live-Demonstrationen von Notfallbehandlungen am 29.11.2019: Aufdem Programm der 3. Notfallkonferenz stehen auch Live-Demonstrationen. Diesefinden an der BG Klinik Ludwigshafen am 29.11.2019 in der Zeit von 14.45 - 16.15Uhr zu den Themen Behandlung im Strahlenfall, Behandlung von Chemieunfällen undFahrzeugdemonstration statt. Experten zeigen und kommentieren, welcheBesonderheiten bei der Versorgung von kontaminierten Patienten bestehen. DieDemonstrationen finden in der Klinik für Strahlenverletzte statt, einerspeziellen, von der Umwelt komplett abzuschottenden Behandlungseinheit fürstrahlenkontaminierte Trauma-Patienten, die die Klinik seit 1989 vorhält.Akkreditierte Medienvertreter können an der 3. Notfallkonferenz und auch an denLive-Demonstrationen teilnehmen.Weitere Informationen:Programm der 3. Notfallkonferenz der DGUHinweis: Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung an, ob Sie neben dem Pressegesprächauch den Vortrag auf der Notfallkonferenz besuchen möchten. Interview-Wünschekönnen wir gern berücksichtigen - bitte geben Sie uns zwecks Terminabsprachen imVorfeld einen Hinweis.Die Presseunterlagen stehen nach der Pressekonferenz zum Download bereit unter:www.dgu-online.dePressekontakt:Presse-Akkreditierung:Susanne Herda und Swetlana MeierDeutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V. (DGU)Straße des 17. Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell