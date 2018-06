Frankfurt/Main (ots) - "Qualität im Fokus" - hieß es am 12. Juni2018 beim Norddeutschen Qualitätstag in Hamburg. In Kooperation mitder Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen(DQS GmbH), der ConSense GmbH, der Hochschule für AngewandteWissenschaft Hamburg (HAW) und der Zeitschrift "Qualität undZuverlässigkeit" bot die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) einPraxisforum für Qualitätsinteressierte aus der Region. Zum 3.Norddeutschen Qualitätstag trafen sich rund 90 Teilnehmer in denRäumlichkeiten der HAW. Die Veranstaltung richtet sich anQualitätsmanagementbeauftragte und -manager sowie weitereInteressierte aus diesem Bereich. Die Teilnehmer profitieren vonExpertenwissen, einem intensiven branchenübergreifenden Austauschsowie praktischen Tipps für den Qualitätsmanagement-Alltag. DieKooperationspartner haben den Norddeutschen Qualitätstag vor einigenJahren ins Leben gerufen, da es in dieser Region zuvor keinentsprechendes Format für Qualitätsinteressierte gab. Mit derVerbindung aus einer regionalen Ausrichtung sowie einem konsequentpraxisorientierten Ansatz schließt diese Veranstaltung eine Lücke inNorddeutschland.Vorträge aus der Praxis - Workshops für die PraxisDer 3. Norddeutsche Qualitätstag bot ein abwechslungsreichesProgramm. Vorträge aus der Praxis setzten die Impulse am Vormittag.Bei den interaktiven Workshops am Nachmittag konnten die Teilnehmersich dann selbst praxisorientiert einbringen. Nach der Begrüßungdurch Gastgeber und Veranstalter veranschaulichte Prof. Dr. ShahramSheikhi vom Department Maschinenbau und Produktion an der HAW anhandeines konkreten Beispiels mögliche Auswirkungen einer falschenArbeitsbelastung auf die Produktqualität. Im Anschluss berichtete Dr.Enno Stöver vom Institut für Produktionstechnik an der HAW über dievielfältigen Herausforderungen des Nietens im Flugzeugbau. Einenweiteren spannenden Einblick in gute Praxis gab Frank Eints, QualityAssurance Coordinator am Hamburger Forschungszentrum DESY. Er zeigteauf, wie es durch ein konsequentes Prozessmanagement gelungen ist,den supraleitenden Linearbeschleuniger European XFEL innerhalb desvorgegebenen Zeitrahmens und Budgets zu installieren.Nachdem die Vorträge die Denkanstöße aus der Praxis gelieferthatten, war bei den anschließenden Workshops die praktische Mitarbeitgefragt. Die Teilnehmer konnten in zwei Runden aus einem breitenAngebot wählen, das sowohl klassische Qualitätsmanagementthemen alsauch Aspekte wie Digitalisierung und agile Arbeitsformen umfasste.Nach jedem Durchgang stellten die Teilnehmer die Ergebnisse aus ihremjeweiligen Workshop vor. Auf diese Weise profitierte das gesamtePlenum von den individuell erarbeiteten Ergebnissen. Am Ende diesererneut gelungenen Veranstaltung nahmen die Teilnahme zahlreicheinteressante Impulse und praktische Hinweise für ihren Arbeitsalltagmit.Den vollständigen Bericht zum 3. Norddeutschen Qualitätstag findenSie hier: http://ots.de/fBqja0Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zurVerfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sieträgt wirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" alsErfolgsprinzip in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabeisichert die DGQ bestehendes Know-how. In einer Welt derTransformation entwickelt sie zudem neue Qualitätsansätze für dieZukunft.Ihre Ansprechpartner:Unternehmenskommunikation DGQHinrich StoldtAugust-Schanz-Str. 21A60433 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.deDGQ-Pressestelle, c/o Klenk & HourschKarin JunggeburthUhlandstraße 260314 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 719168-150E-Mail: karin.junggeburth@klenkhoursch.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ, übermittelt durch news aktuell