3 die Nel-Aktie und PowerCell Sweden-Aktie beflügelnde Wasserstoffaufträge!

In diesen Tagen überschlagen sich die positiven Nachrichten zu vielen Wasserstoffunternehmen geradezu. Grund dafür sind vor allem viele staatliche Initiativen, die in Folge der Viruskrise sogar weiter an Schwung gewinnen. So werden ganz klar nur noch Zukunfts- und umweltfreundliche Bereiche staatlich gefördert. Allein Deutschland sieht für seine Wasserstoffstrategie Investitionen in Höhe von etwa 9 Mrd. Euro vor.

Dabei ist das Land nicht allein. Weltweit legen immer mehr Länder Pläne vor, wie sie Wasserstoff und Brennstoffzellen fördern wollen, und alle möchten dabei zur Nummer eins des Sektors aufsteigen. Dies kann nur gut für die entsprechenden Aktien sein, denn dieser Wettbewerb befeuert ihr Geschäft.

Davon profitieren derzeit vor allem kleine Werte wie die Nel (WKN: A0B733)-Aktie oder die PowerCell Sweden (WKN: A14TK6)-Aktie am stärksten. Sie konnten in den letzten Tagen über weitere positive Entwicklungen berichten.

Nel überzeugt gleich mit zwei Aufträgen

Nel erhielt bereits kürzlich einen Großauftrag vom zukünftigen Elektro- und Wasserstoff-Lkw-Hersteller Nikola (WKN: A2P4A9). Nun konnte die amerikanische Tochter Nel Hydrogen von einem europäischen Kunden eine weitere Bestellung für Protonen-PEM-Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 2,5 Megawatt gewinnen. Sie besitzt einen Wert von 3 Mio. US-Dollar und soll bis zum Frühjahr 2021 abgearbeitet sein.

„Wir sind stolz darauf, dass sich unser Kunde für unsere Proton PEM-Container-Elektrolyseurlösung zur Herstellung von grünem Wasserstoff für Mobilitätsanwendungen in Europa entschieden hat, und freuen uns darauf, ihn bei seinen Vorhaben zu unterstützen“, so Nel Hydrogens Direktor Raymond Schmid.

Zudem hat sich Nel über eine weitere Tochter in Südkorea vorteilhaft positioniert, um möglichst stark vom dortigen Aufbau einer Wasserstoffindustrie zu profitieren. Nun hat Nel Korea von Hydrogen Energy Network einen weiteren Auftrag zum Bau von drei weiteren Wasserstoff (H2)-Tankstellen erhalten. Diese Bestellung besitzt einen Wert von 4 Mio. Euro. Hydrogen Energy Network möchte in Südkorea bis 2022 300 H2-Tankstellen in Betrieb nehmen.

„Wir freuen uns über die Bestellungen für drei weitere Wasserstofftankstellen. Es ist ein weiterer Meilenstein, nachdem wir letzte Woche unsere erste H2-Station in der Provinz Chungbuk in Betrieb genommen haben“, so Nel Koreas Verkaufsdirektor Yong-Kyu Lee.

PowerCell Sweden schließt strategische Kooperation

PowerCell Sweden hat sich im Gegensatz zu Nel auf Brennstoffzellen spezialisiert und schon viele langfristige Partnerschaften wie beispielsweise mit Bosch abgeschlossen. Hier geht es vor allem um den mobilen Einsatz. Brennstoffzellen können aber auch sehr gut stationär zur Erzeugung von Wärme und Strom verwendet werden.

Davon möchte ABB (WKN: 919730) profitieren und hat deshalb nun mit PowerCell Sweden eine Absichtserklärung zur Kooperation bei brennstoffzellenbasierenden, stationären Stromversorgungslösungen unterzeichnet. Beide Firmen werden abwägen, wie sie stationäre Brennstoffzellen am besten für sich nutzen und vermarkten können. Innerhalb der nächsten zwölf Monate soll dann eine weitreichende Zusammenarbeit geschlossen werden.

„Die Absichtserklärung mit ABB Power Grids ist ein wichtiger Schritt und ein großer Beitrag zu unseren verstärkten Anstrengungen im stationären Segment. ABB Power Grids besitzt eine führende Position und ihr Wissen, ihre Marktstellung und globale Präsenz machen sie zu einem idealen Partner im Segment der stationären Stromversorgung“, so PowerCell Schwedens Vorstandsvorsitzender Per Wassén.

Nel und PowerCell profitieren derzeit stark vom H2-Trend, aber Anleger sollten hier auch immer auf stärkere Zwischenrückschläge vorbereitet sein.

