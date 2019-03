3 Möglichkeiten, wie man sein Geld für sich arbeiten lässt

Bei den meisten Spielen musst du strategisch oft denken, um die besten Ergebnisse zu erreichen. Es ist das Gleiche mit deinem finanziellen Leben: Mit ein bisschen Strategie kannst du das Beste aus deinem Geld machen – und mehr Geld verdienen.

Es gibt verschiedenste Arten, wie du dein Geld einsetzen kannst, um für dich zu arbeiten, anstatt sofort etwas dafür zu kaufen oder es auf einem Sparkonto zu parken, das sehr wenig Zinsen bringt. Werfen wir einen genaueren Blick auf drei starke Möglichkeiten, um dein Vermögen und deine zukünftige finanzielle Sicherheit aufzubauen.

Nr. 1: Rückzahlung von Schulden

Es ist sehr wahrscheinlich, dass du ein paar oder auch ein paar mehr Schulden hast – und vielleicht liegt eine Großteil davon auf teuren Kreditkartenkonten. Dabei bist aber nicht allein. Laut der Experian Kreditauskunftei hatte der durchschnittliche US-Verbraucher zuletzt einen Saldo von 5.551 US-Dollar an Kreditkartenschulden. Viele Haushalte verfügen über zwei oder mehr solcher Personen und haben daher eine Verschuldung von 10.000 US-Dollar oder mehr.

Was hat deine Schuldenlast mit dem Einsatz deiner Dollars zur Vermögensbildung zu tun? Nun, man denke an die Schuldentilgung als eine Art von Investition – nur umgekehrt. Wenn du 10.000 oder 20.000 US-Dollar Schulden hast und einen nicht ungewöhnlichen Zinssatz von 20 % auf diese Schulden zahlst, sind das 2.000 oder 4.000 US-Dollar, die du jedes Jahr an die Kreditkartenunternehmen weitergibst – allein an Zinsen. Die langfristige durchschnittliche Wachstumsrate am der Börse liegt bei fast 10 % und nur die besten Investoren können auf durchschnittlich 20 % hoffen (wobei die meisten das nicht erreichen).

Dennoch ernten Kreditkartenunternehmen diese Art von Ertrag – von dir. Wenn du diese Schulden zurückzahlst, hörst du auf, diese 20 % jedes Jahr auszugeben, und das wird einen sehr ähnlichen Effekt haben wie eine garantierte 20-prozentige Rendite zu verdienen. Du wirst diese 2.000 oder 4.000 US-Dollar in deiner Tasche behalten, anstatt sie an deine Kreditkartenunternehmen zu schicken und du kannst sie für die Altersvorsorge oder andere Ziele einsetzen.

Die Rückzahlung von Schulden, sogar von Schuldenbergen, ist natürlich nichts Schönes, aber sie ist möglich. Eine erste Strategie ist es, zu versuchen, mit deinem Kreditkartenunternehmen zu verhandeln. Rufe an und frage, ob es deinen Zinssatz senken wird. Überraschenderweise werden viele Kreditgeber zustimmen, das zu tun, wenn du ein treuer und guter Kunde warst, um dich nicht zu verlieren.

Nr. 2: Investieren in Dividendenaktien

Eine weitere wirkungsvolle Möglichkeit, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, ist die Investition in Dividendenaktien. Das liegt daran, dass sie einen doppelten Weg bieten, um zu profitieren – von Dividenden und Aktienkurssteigerungen. Für das beste Ergebnis solltest du diese Dividenden reinvestieren.

Das Geld, das du für die Aktien von Dividendenzahlern ausgibst, bringt dir Dividenden ein. Benutze dieses Geld, um mehr Aktien von Dividendenzahlern zu kaufen, und diese Dividenden können noch mehr Dividenden generieren.

Schau dir die 20-jährigen durchschnittlichen jährlichen Renditen einiger bekannter Namen in der folgenden Tabelle an und erfahre, was es für ein Unterschied ist, wenn man Dividenden reinvestiert:

Firmen Letzte Dividendenrendite 20-Jahres-Durchschnitt jährliche Wachstumsrate, Dividenden nicht reinvestiert 20-Jahres-Durchschnitt jährliche Wachstumsrate Dividenden reinvestiert Boeing 2 % 13,6 % 15,5 % NextEra Energy 2,7% 11,3 % 14 % 3M 2,8 % 9,9 % 11,4 % McDonalds 2.6 % 8,5 % 10 % Chevron 4 % 7,8 % 9,5 % United Technologies 2,3 % 8,4 % 9,4 % Raytheon 1,9 % 7,3 % 9,2 % Clorox 2,5 % 5,9 % 7,4 % Ziel 3,5 % 5,6 % 6,1 %

QUELLE: YAHOOO! FINANZEN, THEONLINEINVESTOR.COM.

Wenn du ein dickes Alterskonto hast und du 400.000 US-Dollar davon in Dividendenzahlern mit einer durchschnittlichen Rendite von 3 % halten kannst, darfst du dich auf 12.000 US-Dollar an Jahreseinnahmen einstellen – etwa 1.000 US-Dollar pro Monat. Besser noch, diese Summe wird wahrscheinlich steigen, da gesunde und wachsende Dividendenzahler ihre Auszahlungen regelmäßig erhöhen.

Nr. 3: Kaufe dir eine Rente

Hier erfährst du noch eine weitere großartige Möglichkeit, dein Geld für dich arbeiten zu lassen: Verwende es, um eine oder mehrere Annuitäten zu kaufen – und zwar von der festen im Gegensatz zur variablen oder indexierten Art. Es ist wie der Kauf einer Rente, da diese von einem soliden Versicherer dir ein Einkommen für den Rest deines Lebens liefern kann, und je nach den Bedingungen, für die du bezahlst, kann sie die Zahlungen erhöhen, um mit der Inflation Schritt zu halten, und auch deinen verwitweten Ehepartner nach deinem Tod weiter bezahlen.

Nachfolgend findest du einige aktuelle Annuitätennotierungen unter Verwendung der aktuellen Zinssätze. Wenn diese höher sind, werden auch die Kurse höher sein.

Person / Personen Kosten Monatliches Einkommen Jahreseinkommen Äquivalent 65-jähriger Mann 100.000 USD 561 USD 6.732 USD 65-jährige Frau 100.000 USD 538 USD 6.456 USD 70-jähriger Mann 100.000 USD 644 USD 7.728 USD 70-jährige Frau 100.000 USD 609 USD 7.308 USD 65 Jahre alt Paar 200.000 USD 967 USD 11.604 USD 70 Jahre altes Paar 200.000 USD 1.064 USD 12.768 USD 75 Jahre altes Paar 200.000 USD 1.217 USD 14.604 USD

QUELLE: IMMEDIATEANNUITIES.COM, AB 21. FEBRUAR 2019.

Es ist auch klug, eine aufgeschobene Rente (manchmal auch als Langlebigkeitsversicherung bekannt) in Betracht zu ziehen, die sich für dich zu einem späteren Zeitpunkt auszahlen könnte. Ein 60-jähriger Mann zum Beispiel könnte 100.000 US-Dollar für eine Rente ausgeben, die ihm 1.000 US-Dollar pro Monat für den Rest seines Lebens ab dem 70. Lebensjahr zahlen wird. Eine allgemeine Strategie für deine Ruhestandseinnahmen ist der Kauf einer aufgeschobenen Rente (oder auch mehrerer), die dir genug zahlt, um von einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft an davon leben zu können, und dann den Rest deines persönlichen Rentenfonds zu verwenden, um dich bis zu diesem Zeitpunkt zu finanzieren.

Es ist klug, deine Finanzen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass du auf dem richtigen Weg bist, um für einen komfortablen Ruhestand zu sparen. Eine oder alle drei dieser oben genannten Strategien können dir helfen, eine finanziell sicherere Zukunft aufzubauen, indem sie dein Geld für dich arbeiten lassen und wertvolle Einnahmenströme aufbauen.

Dieser Artikel wurde von Selena Maranjian auf Englisch verfasst und am 24.02.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt eine Shortposition auf Clorox. The Motley Fool empfiehlt 3M und NextEra Energy.

Motley Fool Deutschland 2019