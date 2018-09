3 Möglichkeiten, jeden Monat 75 Euro zu sparen

Du hast wahrscheinlich schon davon gehört, dass es sinnvoll ist, jeden Monat etwas Geld beiseitezulegen, um einen Notgroschen zu haben. Dieser sollte drei bis sechs Monate deiner Ausgaben decken, um keine Schulden aufnehmen zu müssen. Aber viele Menschen haben bereits Probleme, 1000 Euro unerwarteter Ausgaben zu decken, und fragen sich daher, woher sie das Geld nehmen sollen, um einen solchen Notgroschen anzusparen.

Wenn das auf dich zutrifft, findest du hier drei einfache Möglichkeiten, jeden Monat 75 Euro einzusparen, damit du etwas für Notfälle zurücklegen kannst.

1. Besorge dir einen günstigeren Handyvertrag: Mögliche Einsparung bis zu 25 Euro

Es ist verlockend zu denken, dass die einzig verfügbaren Handyverträge nur von großen Unternehmen angeboten werden. Aber du kannst einen großen Betrag sparen, wenn du dich etwas genauer umschaust und einen Vertrag mit einem Mobile Virtual Network Operator (MVNO) abschließt. Diese Unternehmen verlangen häufig weniger für eine ähnliche Leistung. Dein bisheriges Telefon kannst du in der Regel weiternutzen.

Ich habe vor Kurzem einen Handyvertrag mit Mint Mobile abgeschlossen, der mich nur 20 Euro pro Monat kostet. Dafür kann ich unbegrenzt telefonieren und Textnachrichten schreiben. Zudem habe ich 5 GB High-Speed-Datenvolumen zu Verfügung. Mint nutzt das T-Mobile-Netzwerk. Daher habe ich dieselbe Netzabdeckung und Qualität, die ich von einem großen Unternehmen haben würde. Allerdings spare ich eine Menge, da ich bei einem Großhändler den Vertrag abgeschlossen habe.

Wenn du mehrere Monate im Voraus bezahlst oder eine längere Vertragslaufzeit gewählt hast, so wie ich es getan habe, erhältst du die günstigsten Monatsraten. Ein vergleichbarer Vertrag mit T-Mobile, bei dem ich 4 GB Datenvolumen hätte, hätte mich damals 45 Euro pro Monat gekostet. Für 6 GB hätte ich schon 55 Euro hinlegen müssen. Daher spare ich jeden Monat 25 Euro. Alles, was ich tun musste, ist eine neue SIM-Karte von Mint zu besorgen, sie einzulegen und den Vertrag zu unterschreiben.

Natürlich ist Mint nicht der einzige Anbieter, der alternative Handyverträge anbietet. Die größten MVNOs in den USA sind America Movil, welches unter verschiedenen Marken operiert. Es bietet verschiedene Verträge, die alle preiswerter sind als die der großen Netzwerke. Wenn du deinen Telefonanbieter wechseln möchtest, solltest du verschiedene Preise vergleichen. Schau dir an, wie viele Daten du nutzt, und du wirst feststellen, dass du einen günstigeren Vertrag findest.

2. Kündige dein Kabelfernsehn: Sparpotenzial 30 Euro

Ich weiß, das ist keine neue Idee, aber sie ist einfach. Daher hilft es, sie zu wiederholen. Ein Kabelanschluss kann in Deutschland durchaus 30 Euro pro Monat kosten. Das heißt, dass du im Jahr möglicherweise 360 Euro fürs Fernsehen ausgibst! Selbst wenn du Fernsehen sehr magst, es gibt preiswertere Optionen.

Viele Programme sind kostenlos empfangbar, und für wenige Euro kann man einen Streamingdienst nutzen. Damit kann man bis zu 30 Euro im Monat einsparen.

Ein Bonus ist, dass die Video-Streaming-Dienste keine Einrichtungs- oder Kündigungsgebühren verlangen. Du kannst also einfach anfangen und kündigen, wie es dir beliebt.

3. Finde Abos, die du nicht nutzt: Potenzielle Ersparnis 20 Euro

Spotify, Fitnessstudiomitgliedschaft, Netflix, Birchbox, Blue Apron… jeder von uns hat ein paar Abos. Auf einige möchte man wirklich nicht verzichten, andere hingeben nutzt man gar nicht. Diese kannst du bequem kündigen. Laut einer neuen Studie von Waterstone, geben US-Bürger 237 US-Dollar jeden Monat für Abodienste aus. Das Erschreckende daran ist, dass die meisten ihre Ausgaben dafür auf nur 111 US-Dollar pro Monat schätzen.

Die Differenz zwischen den beiden Zahlen bedeutet, dass es bestimmt ein Monatsabo gibt, das du locker beenden kannst. Vielleicht zahlst du sowohl für Netflix als auch für Hulu, aber du hast es nicht einmal genutzt. Oder vielleicht nutzt du Apple Music oder Spotify nicht so oft. Wichtig ist, dass du mindestens zwei Abodienste findest, die du nicht genug nutzt, um die Ausgaben dafür zu rechtfertigen. Zwei dieser Dienste zu kündigen, könnte dir 20 Euro im Monat einsparen.

Es ist leichter als du denkst

Indem wir uns diese drei Ausgabenbereiche angeschaut haben, konnten wir ca. 75 Euro pro Monat einsparen. Natürlich musst du dein eigenes Budget anschauen, um zu wissen, wofür du dein Geld ausgibst, und wo du sparen kannst. Aber diese drei Ideen können dir helfen, damit anzufangen. Sobald du deine Ausgaben unter die Lupe genommen hast, wirst du bestimmt noch mehr Geld finden, das du jeden Monat einsparen kannst.

