3 Möglichkeiten, durch das Investieren in FTSE 100-Aktien Einkommen zu erzielen

Die Erzielung von Aktienerträgen ist eine kluge Strategie beim Investieren. Wenn das Einkommen passiv ist, dann umso besser. Das ist nicht immer möglich, aber selbst wenn du ein wenig Aufwand betreiben musst, um Geld zu verdienen, lohnt es sich in der Regel! Die meisten Anleger sind sich des Dividendeneinkommens bewusst und betrachten es als die Haupteinnahmequelle aus FTSE 100-Aktien. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, wie du aus den von dir gehaltenen Investitionen Einkommen generieren kannst.

Dividendeneinkommen

Dies ist die Hauptmethode, mit der Investoren Einkommen aus FTSE 100-Aktien erzielen. Selbst wenn man am Anfang einige Hausaufgaben machen muss, ist der Prozess des Erhalts von Dividendeneinkommen sehr passiv. Wähle zu Beginn eine Aktie aus, in die du investieren möchtest und von der du weißt, dass sie Dividenden ausschüttet. Indem du die Dividendenrendite der Aktie berechnest, kannst du genau ausrechnen, wie viel Einkommen du erhalten wirst. Wenn du zum Beispiel 1.000 Pfund in eine Aktie mit einer Dividendenrendite von 5 % investierst, erhältst du ein Einkommen von 50 Pfund pro Jahr.

Diese flexible Art, Einkommen zu erzielen, ist für viele Investoren attraktiv. Du kannst entscheiden, in welche Aktien du investieren willst. So kannst du dir die Dividendenrendite (und das Einkommensniveau) aussuchen. Vorausgesetzt, das Unternehmen kürzt oder reduziert die Dividende nicht, kannst du dich dann zurücklehnen und warten, bis das Geld kommt.

Gewinne mitnehmen

Die zweite Möglichkeit, Einkommen aus deinen Investitionen in Aktien zu erzielen, besteht darin, die Gewinne regelmäßig vom Tisch zu nehmen. Dies wurde mir vor vielen Jahren von einem Freund vorgestellt. Es hat bei ihm lange Zeit gut funktioniert. Er hatte viele Aktien im Portfolio, und ein paar Mal im Jahr verkaufte er einige seiner Aktien mit der besten Performance. Wenn er zum Beispiel eine Aktie im Wert von 1.000 Pfund besäße, die zum aktuellen Aktienkurs mit 1.500 Pfund bewertet wurde, würde er Aktien im Wert von 200 Pfund verkaufen. Er hatte immer noch £1.300 in der Aktie, um wenn möglich von weiteren Kursgewinnen zu profitieren, aber er würde einige Gewinne als Einkommen herausnehmen.

Wenn du dies ein paar Mal im Jahr tust, kannst du einen guten Einkommensstrom schaffen.

Einkommen aus Reinvestitionen

Die dritte Möglichkeit, Erträge aus Aktien zu erzielen, besteht darin, sowohl die Gewinne als auch die Dividenden, die du erhältst, zu reinvestieren. Dies mag kontra-intuitiv erscheinen – schließlich handelt es sich hierbei bereits um Einkommen. Aber eine der nachhaltigsten Möglichkeiten, langfristig ein hohes Einkommen zu erzielen, besteht darin, die Mittel zunächst einmal zu reinvestieren. Wenn du zum Beispiel den Gewinn von 200 Pfund aus der oben erwähnten Aktie nimmst, könntest du ihn in eine Dividendenaktie mit 5 % Rendite investieren. Diese Reinvestition bringt dir dann Einkommen. Dies ist eine legitime Art, Einkommen zu erzielen, und ist besonders befriedigend, da es vollständig aus den erwirtschafteten Gewinnen finanziert wird.

Einkommen aus Aktien generieren

Zu Recht wird dem Dividendeneinkommen viel Aufmerksamkeit geschenkt. Dies ist die passivste Art, Einkommen zu generieren. Es ist jedoch auch möglich, deine Gewinne als Einkommen zu verwenden oder Einnahmen aus Reinvestitionen zu erhalten. Letztendlich ist es in diesem Niedrigzinsumfeld das Wichtigste, dein hart verdientes Geld für dich arbeiten zu lassen!

