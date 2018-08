3 Mio. Kinobesucher für Eberhofer-Reihe / Verfilmungen der Rita Falk-Bestseller sind erfolgreichste bayerische Kinofilmreihe aller Zeiten (FOTO)

München (ots) -Die fünf Verfilmungen der Rita Falk-Buchreihe haben mittlerweileinsgesamt drei Million Besucher ins Kino gelockt. Damit ist dieEberhofer-Filmreihe nun die besucherstärkste bayerischeFilmfranchise, die es im deutschen Kino je gab.SAUERKRAUTKOMA haben seit dem Start am 9. August 600.000 Menschenim Kino gesehen. Obwohl der fünfte Teil wieder vornehmlich inbayerischen Kinos gezeigt wird, war er am vergangenen Wochenende aufPlatz 3, gestern sogar auf Platz 1 der deutschen Kinocharts. Außerdemliegt SAUERKRAUTKOMA in der dritten Spielwoche 24 Prozent über denWerten seines Vorgängers, GRIESSNOCKERLAFFÄRE, dem bishererfolgreichsten Film der Reihe mit über 840.000 Kinobesuchern.Auf den sechsten Eberhofer-Kinofilm müssen die Fans nicht langewarten: Mit LEBERKÄSJUNKIE wird ein weiterer Roman der Reihe verfilmt- wieder mit dem Eberhofer-Birkenberger-Dreamteam Sebastian Bezzelund Simon Schwarz in den Hauptrollen sowie der restlichen bewährtenBesetzung rund um Niederkaltenkirchen.SAUERKRAUTKOMA ist eine Constantin Film Produktion inCo-Produktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk undwurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern und des DeutschenFilmförderfonds gefördert. Regisseur ist Ed Herzog, Produzentin istKerstin Schmidbauer, Co-Produzentinnen sind Stephanie Heckner (BR),Katja Kirchen (ARD Degeto) und Christine Strobl (ARD Degeto). DasDrehbuch stammt von Stefan Betz und Ed Herzog.Maibaumschändung, Sauerkrautüberdosis, verpatzte Heiratsanträge -der Eberhofer steht in SAUERKRAUTKOMA mal wieder vor schwerenkriminalistischen und kulinarischen Herausforderungen. Neben demvertrauten Dorfensemble, verkörpert durch Lisa Maria Potthoff, EnziFuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Sigi Zimmerschied, StephanZinner, Daniel Christensen, Max Schmidt, Thomas Kügel, FerdinandHofer u.a., tritt erstmals Gedeon Burkhard als Susis schnöseligerVerehrer in Erscheinung. Und mit Michael Ostrowski, Ulrike Beimpoldund Nora Waldstätten tauchen diesmal drei österreichische Stars inder Reihe auf.Darsteller: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff,Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Nora Waldstätten, GedeonBurkhard, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, MaxSchmidt, Ferdinand Hofer, Thomas Kügel, Ulrike Beimpold und als GästeMichael Ostrowski und Harry G.Executive Producer: Christine RotheCo-Produzentinnen: Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARDDegeto), Christine Strobl (ARD Degeto)Produzentin: Kerstin SchmidbauerDrehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita FalkRegie: Ed HerzogPressematerial finden Sie zum Download unter:https://constantinfilm.medianetworx.de.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte anunsere betreuenden Agenturen:ana radica! Presse Organisation(TV, Print, Radio PR)Ana Radica, Eva-Maria HeßTel.: 089 / 23 66 12-0E-Mail: anaradica@ana-radica-presse.com,evahess@ana-radica-presse.comPURE ONLINE(Online)Ulli PalmTel: 030 / 28 44 509-16E-Mail: ulli.palm@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell