3 Millionen Kinozuschauer und der BAMBI für DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (FOTO)

München (ots) - DAS PERFEKTE GEHEIMNIS hat bereits nach drei Wochen die3-Mio.-Besuchermarke an der Kinokasse geknackt. Damit ist dieGesellschaftskomödie von Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin dererfolgreichste deutsche Film des Jahres und sichert sich Platz 4 allerbesucherstärksten Kinofilme in 2019. Mit der 3-Mio.-Besucherhürde erhält derKinofilm zudem die Goldene Leinwand, die von der FachzeitschriftFilmecho/Filmwoche und der HDF KINO e.V. verliehen wird.DAS PERFEKTE GEHEIMNIS wurde außerdem gestern mit dem BAMBI ausgezeichnet. ElyasM'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, Jessica Schwarz und Produzentin LenaSchömann nahmen den BAMBI in der Kategorie "Film national" bei derPreisverleihung in Baden-Baden entgegen.Mit DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, das immer noch in über 700 deutschen und in über 850Kinos im deutschsprachigen Raum zu sehen ist, hat das Erfolgsduo Bora Dagtekinund Produzentin Lena Schömann es erneut geschafft, gesellschaftsrelevante Themenin beste Kinounterhaltung zu verwandeln. In Österreich hat der Film dieAuszeichnung "Golden Ticket" für über 300.000 Besucher erhalten.Inhalt:Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: Wie gut kennen sichdiese Freunde und Paare wirklich? Als sie bei einem Abendessen über Ehrlichkeitdiskutieren, entschließen sie sich zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphonesauf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werdenvorgelesen, Telefonate laut mitgehört, jede noch so kleine WhatsApp wirdgezeigt. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem emotionalenDurcheinander aus - voller überraschender Wendungen und delikater Offenbarungen.Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse undLebenslügen, als zu Beginn des Spiels zu erwarten waren.DAS PERFEKTE GEHEIMNIS ist eine Neuverfilmung des italienischen KinofilmsPERFETTI SCONOSCIUTI von Paolo Genovese aus dem Jahr 2016 (allein in Italien 2,7Mio. Besucher). In zahlreichen Ländern wurde der Film adaptiert und avanciertezu einem weltweiten Phänomen. Das "FACK JU GÖHTE"-Erfolgsduo Bora Dagtekin undLena Schömann griff die Idee des Films auf und entwickelte eine zeitgemäßeInterpretation für das deutsche Kinopublikum.Die Kinokomödie ist eine Constantin Film Produktion und wurde vomFilmFernsehFonds Bayern (FFF), Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), derFilmförderungsanstalt (FFA) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert.Executive Producer ist Martin Moszkowicz.Darsteller: Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, KarolineHerfurth, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz (inalph. Reihenfolge)Szenenbild: Christian M. GoldbeckBildgestaltung: Moritz AntonKostümbild: Regina TiedekenMaskenbild: Kitty KratschkeCasting: Daniela TolkienRequisite: Tobias ZeislmeierProducerin: Nicole SpringstubbeHerstellungsleitung: Christine RotheExecutive Producer: Martin MoszkowiczProduzentin: Lena SchömannDrehbuch & Regie: Bora Dagtekin