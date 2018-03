3 Millimeter oder 3 Meter - berührungslose Reinigung von Keramik-Waben bis Industrie-Großanlagen mit kalter Trocken-Druck-Luft

Salzburg (ots) - Von Nachverbrennungs-Anlagen, Keramik-Waben,Rauchgasreinigungs-Anlagen für die Luftreinhaltung, bisBiomasse-Kraftwerke, Müllverbrennungs-Anlagen, Generatoren undReinigung von Anlagen im industriellen Bereich.Egger PowAir Cleaning reinigt mit Luft, die sich bei der Reinigungbuchstäblich in Luft auflöst.Egger PowAir Cleaning setzt damit weltweit Stand der Technik.Das Start-Up Unternehmen wurde im Juli 2014 gegründet und ist sospannend, dass sich der STRABAG Konzern vor exakt einem Jahr mit 75%beteiligt hat.Nachverbrennungsanlagen (ähnlich wie Katalysatoren zur Reduzierungvon Giftstoffen in Abgasen) werden häufig mit Keramikwabenausgestattet. Die Reinigung mit kalter Trocken-Druck-Luft und sonstnichts... (KDL-Verfahren) kann stufenlos von 0,1 bar bis 24 barreguliert werden.0,1 bar ist so sanft, dass eine Mikro-Keramik-Wabe aus dem3D-Drucker entgratet werden kann und ist bei 24 bar so kraftvoll,dass Harze, Metallschlacke, Lacke usw. entfernt werden können.Zwtl.: Mit nichts anderem als Luft. PowAir eben...Reinigung mit kalter Trocken-Druck-Luft und sonst nichts...(KDL-Verfahren) von Egger PowAir Cleaning entfernt mit kalterTrocken-Druck-Luft bei 24 bar zum Beispiel Lacke von Generatoren undStatoren, Harze und Farben in Industrie-Großanlagen beiHolz-Recycling, oder Anpackungen bei Metall-Recycling-Anlagen.Ohne sekundäre Reststoffe, denn das Reinigungsmedium ist Luft.Ohne Chemie, ohne Wasser.Reinigungen erfolgen mobil in ganz Europa. 24 Stunden am Tag, 7Tage die Woche (24/7).Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Egger PowAir Cleaning GmbH00800 2532646400800 CLEANINGoffice@eggerpowair.comwww.eggerpowair.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17255/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Egger PowAir Cleaning GmbH, übermittelt durch news aktuell