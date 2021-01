3 Megatrends und passende Aktien, auf die ich auch 2021 setzen werde!

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Das Investieren in Megatrends kann auch im kommenden Börsenjahr 2021 entscheidend sein. Das Jahr 2020 hat schließlich gezeigt: Wer auf trendstarke Wachstumsgeschichten setzt, der kann sehr häufig überproportionale Renditen einfahren.

Auf welche Megatrends man setzen sollte? Auf welche Aktien ich zumindest setze? Hier ist eine kleine Auswahl, über die du vielleicht auch einmal etwas intensiver nachdenken möchtest.

Megatrend E-Commerce & Etsy-Aktie

Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass der E-Commerce langfristig weiterhin nicht aus dem Handel wegzudenken ist. Immer mehr Anteile konzentrieren sich auf den Onlinehandel. Damit ist ein Megatrend geboren, der zwar bereits einige Größen auf sich vereint, allerdings trotzdem noch eine Menge Potenzial besitzt. Zumal es verschiedene Regionen und Akteure gibt, die noch Aufholpotenzial besitzen.

Ich glaube, dass hinter der Etsy-Aktie (WKN: A14P98) noch eine spannende Chance versteckt ist. Der E-Commerce-Akteur profitiert mit einem Ansatz, der auf Self- und Handmade-Waren setzt, von diesem Megatrend. Die Ausrichtung ist dabei global, was eine spannende Chance kreieren könnte. Zumal das Börsenjahr 2020 mit teilweise deutlich dreistelligen Wachstumsraten gezeigt hat: Die Etsy-Aktie könnte immer mehr Mainstream werden. Möglicherweise ein künftiger Erfolgsgarant.

Etsy wird gerade mit einer Marktkapitalisierung von 23,1 Mrd. US-Dollar bewertet. Ich glaube, dass alleine diese Kennzahl bewertungstechnisch noch auf eine Menge Potenzial hindeuten könnte. Im Megatrend E-Commerce vielleicht weiterhin eine attraktive Wahl.

Digitale Gesundheitslösungen & Teladoc Health

Die Telemedizin und die digitalen Gesundheitslösungen kreieren gerade jetzt augenscheinlich einen Megatrend. Und einen potenziell gigantischen Gesamtmarkt. Der Gesundheitsbereich ist schließlich alles andere als klein. Trotzdem ein Segment, das digitalisiert werden könnte. Beispielsweise mit digitalen Patientendaten, E-Akten und eben auch der Telemedizin als Speerspitze dieses Marktes.

Teladoc Health (WKN: A14VPK) rüstet sich, um als potenzieller Marktführer in diesem Markt hervorzugehen. Mit der Übernahme von Livongo Health ist es nicht nur die Telemedizin, die dabei ausgereizt werden kann. Nein, auch das Sammeln von Gesundheitsdaten, E-Akten und verschiedenste Möglichkeiten rücken dadurch in den Fokus. Diese Wachstumsgeschichte kann daher noch auf ganz unterschiedliche Möglichkeiten ausgeweitet werden.

Die derzeitige Marktkapitalisierung von Teladoc Health beläuft sich auf 29,5 Mrd. US-Dollar, was ebenfalls noch einige Chancen eröffnen dürfte. Foolishe Investoren könnten diesen digitalen Gesundheitskonzern daher weiterhin zumindest auf der Watchlist führen.

Megatrend digitales Bezahlen & die Square-Aktie

Zu guter Letzt bin ich überzeugt, dass das digitale Bezahlen auch zukünftig relevant bleiben wird. Gerade mit Verknüpfungsmöglichkeiten wie der Telemedizin, dem Onlinehandel, der Digitalisierung und weiteren Tech-Faktoren zeigt sich: Das Bezahlen wird ebenfalls digitaler. Ein solider Megatrend, auf den Foolishe Investoren weiterhin setzen können.

Die Square-Aktie (WKN: A143D6) könnte ein ganzheitliches Paket besitzen, um von diesem Markt profitieren zu können. Das Unternehmen setzt einerseits auf klassische digitale Zahlungslösungen und die Abwicklung im geschäftlichen Raum. Mit der Cash App geht Square allerdings auch Wege im Privatkundensegment. Hier dürften zwei ebenbürtige Geschäftsbereiche entstehen.

Square ist mit einer Marktkapitalisierung von fast 100 Mrd. US-Dollar kein Leichtgewicht mehr. Allerdings bietet dieser Multi-Milliarden-Dollar-Markt weiterhin eine ganze Menge Potenzial. Vor allem, wenn das Ökosystem weiter ausgebaut werden kann.

Megatrends im neuen Börsenjahr!

Megatrends können dir im neuen Jahr ebenfalls helfen, bessere Renditen zu generieren. Der E-Commerce, digitale Gesundheitsdienstleistungen und das Bezahlen sind solche Trends, auf die Foolishe Investoren setzen könnten. Möglicherweise gefällt dir ja auch der eine oder andere Name meiner Aktienauswahl.

Vincent besitzt Aktien von Etsy, Square und Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy, Square und Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2021