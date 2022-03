3 Megatrends, die sich unabhängig vom Ukraine-Krieg und Corona fortsetzen werden

Die Welt steht nie still. Doch gerade in den letzten Jahren gab es meinem Empfinden nach zwei besonders einschneidende Ereignisse, die noch lange nachwirken werden: die immer noch anhaltende Corona-Pandemie und der schreckliche Krieg in der Ukraine. Vieles hat sich dadurch geändert. Vor drei Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass ich zukünftig überwiegend aus dem Homeoffice arbeiten werde und dass eine Ampelkoalition die deutschen Militärausgaben stark erhöht. Doch manches wird sich meiner Meinung nach nicht ändern. Wie die Fortsetzung dieser drei starken Trends.

Cybersicherheit

Die Wichtigkeit der Cybersicherheit wurde im Rahmen des Ukraine-Krieges wieder einmal verdeutlicht. Ukrainische Unternehmen und Behörden sahen sich Angriffen russischer Hacker ausgesetzt. Internationale Hacker schlugen zurück, legten russische Webseiten lahm und beeinflussten sogar das Fernsehprogramm. Auch in Deutschland sorgt man sich zunehmend, dass zum Beispiel die Energieinfrastruktur Ziel von politisch motivierten Hackern werden könnte.

Da immer mehr Dinge mit dem Internet verbunden sind und Systeme immer komplexer werden, richten erfolgreiche Cyberattacken immer größere Schäden an. Auch auf Ebene einzelner Unternehmen. Um sich dagegen zu schützen, hilft nur eine Stärkung der Cybersicherheit. Laut CEPro umfasste der Markt für Cybersicherheit im Jahr 2020 ein Volumen von 177 Mrd. US-Dollar. Dieser soll bis 2027 um 12,5 % jährlich auf dann über 400 Mrd. US-Dollar wachsen.

Viele Anbieter tummeln sich in diesem Segment. Einer meiner Lieblingswerte ist CrowdStrike (WKN: A2PK2R). Das Unternehmen wird regelmäßig als führend im Bereich Endpoint Security ausgezeichnet. Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 66 %, der Free Cashflow um 51 % auf 442 Mio. US-Dollar. Im aktuellen Geschäftsjahr wird ein Umsatzwachstum von ungefähr 48 % angepeilt.

Elektronische Signaturen

Bereits vor der Corona-Pandemie wuchs der Markt für elektronische Signaturen stark. Der Marktführer DocuSign (WKN: A2JHLZ) konnte seinen Umsatz in den zwei Jahren vor der Corona-Pandemie um 35 und 39 % steigern. Von Januar 2020 bis Januar 2021 stieg der Umsatz dann pandemiebedingt um 49 %. Dieser Schub war sicherlich ein Einmaleffekt, das langfristige Wachstum im Markt für elektronische Signaturen sehe ich jedoch als ungebrochen an.

Schließlich ist es so viel einfacher, ein Dokument mit einigen Klicks digital zu unterschreiben, statt dieses auszudrucken, händisch zu unterschreiben und wieder einzuscannen. Auch wenn ich wieder ausschließlich im Büro arbeiten sollte, möchte ich in meinem Beruf als Controller nie wieder auf elektronische Signaturen verzichten. ResearchAndMarkets geht von einem Marktwachstum von jährlich 29 % bis 2030 aus – ein Megatrend.

Onlinedating

Auch das Onlinedating ist zweifelsohne ein Megatrend. Schon vor der Corona-Pandemie war Onlinedating der häufigste Weg, über den sich verheiratete Paare in den USA kennengelernt haben. Auch meine Frau und ich lernten uns online kennen. Die Nutzung von Onlinedating-Apps nimmt weiterhin zu, digitale Welten bieten zusätzliche Chancen. Grand View Research erwartet ein jährliches Wachstum der Umsätze mit Onlinedating-Apps von 6 % bis 2028.

Während es verschiedenste Apps und Webseiten zum Kennenlernen von potenziellen Partnern gibt, ist die Anzahl der dahinter stehenden Unternehmen relativ klein. Mir gefällt besonders der Marktführer Match Group (WKN: A2P75D). Der US-Konzern deckt mit seinen unzähligen Marken wie Tinder, Match, Meetic und Hinge weltweit verschiedenste Bereiche des Onlinedatings ab. Das Geschäft entwickelt sich seit Jahren stark. In den letzten fünf Jahren wuchs der Umsatz mit durchschnittlich 21 % pro Jahr, der operative Gewinn um 24 % jährlich. Ich sehe kein Ende des Wachstums und setze mit Match-Aktien auf eine Fortsetzung dieses langfristigen Trends.

