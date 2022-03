3 Megatrends, die die Basis für meinen zukünftigen Reichtum sind

Mit Megatrends die Basis für den zukünftigen Reichtum zu legen ist für mich ein intuitiver Ansatz. Die Wachstumsmärkte sind hier bereits gegeben. Es geht „eigentlich bloß noch“ darum, die richtigen Aktien zu identifizieren. Wobei auch das natürlich kein Selbstläufer ist.

Aber riskieren wir heute einen Blick darauf, auf welche drei Megatrends ich setze. Sie bilden in meinem Portfolio einen überproportional großen Anteil ab. Oder eben die Basis für meinen zukünftigen Reichtum, wenn die Investitionsthesen der jeweiligen Aktie in Summe aufgehen.

Megatrend E-Commerce: Eine große Basis

Am meisten bin ich relativ gesehen in den E-Commerce investiert. Aber auch das auf eine diversifizierte Basis, wobei ich regional und auch mit Blick auf die Segmente unterschiedlich gestreut habe. Warum der Megatrend E-Commerce eine Basis für meinen zukünftigen Reichtum ist, ist für mich das naheliegende Geschäftsmodell: Der Onlinehandel ist einfach die Zukunft.

Schon im Jahre 2020 sollen 2,54 Mrd. Menschen weltweit auf den Onlinehandel gesetzt haben. Außerdem soll das Volumen bis zum Jahre 2025 auf 4,61 Billionen US-Dollar klettern. Der Markt ist entsprechend groß, man könnte sagen: Alltäglich.

Mit vielen verschiedenen Chancen und Möglichkeiten bin ich deshalb in diesem großen Megatrend-Markt investiert und werde es auch bleiben. Da viele Akteure hier bereits profitabel sind, ist die Chance auf solide Renditen und weiterhin starkes Wachstum für mich eine ideale Positionierung.

Digitales Bezahlen: Alltäglichkeit fortgesetzt

Ein zweiter Megatrend, der ebenfalls überproportional in meinem Wachstumsdepot vertreten ist, ist das digitale Bezahlen. Teilweise geht das mit dem E-Commerce einher. Aktien wie Mercadolibre oder Sea Limited bieten automatisch auch den digitalen Bezahlverkehr. Aber auch vereinzelte Aktien von Unternehmen, die diesen Megatrend in Reinkultur abbilden, habe ich in meinem Depot.

Auch dieser Megatrend ist für mich alltäglich und deshalb die Basis für meinen zukünftigen Reichtum. Im Jahr 2022 soll das digitale Bezahlvolumen weltweit mehr als 6,3 Billionen US-Dollar betragen. Auch das zeigt mir, dass dieser Trend schon heute etabliert und in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Die entscheidendere Kernfrage ist daher eigentlich bloß noch, welche Akteure diesen Markt dominieren werden.

Alltäglichkeit ist auch für meinen dritten Megatrend entscheidend. Vielleicht merkst du, dass sich hier insgesamt ein Muster abzeichnet.

Megatrend Streaming: Basis für meinen Reichtum

Zu guter Letzt ist nämlich auch der Megatrend des Streamings die Basis für meinen zukünftigen Reichtum. Der Trend ist zwar aufgrund verschiedener Unterhaltungsmöglichkeiten vielleicht nicht so alltäglich. Oder eben nicht so konkurrenzlos. Trotzdem glaube ich, dass auch dieses Format, Medien anzuschauen, aus der Welt nicht mehr verschwindet.

Wichtig ist dabei für mich die Konzentration auf Geschäftsmodelle, die auf Erfolg programmiert sind. Entweder Plattformbetreiber, die das Maximale aus ihrem Ökosystem herauskitzeln, oder aber Konzerne, die über jede Menge starken Content verfügen, was die Wahrscheinlichkeit, diesen Markt mitzuprägen, erhöht. Streaming ist im Vergleich zu E-Commerce und digitalem Bezahlen nicht so stark vertreten in meinem Depot. Das liegt daran, weil ich in den anderen Märkten die Chancen eher erkennen kann.

Das Megatrend-Schema: Auf Alltagstauglichkeit setzen!

Die Megatrends, die meinen zukünftigen Reichtum abbilden sollen, sind daher mit Bedacht gewählt. Im Kern geht es mir darum, dass sie ihre Alltagstauglichkeit unter Beweis stellen müssen. Dann winkt eine höhere Allokation und für mich die Aussicht auf solidere, marktschlagende Renditen.

