3. MarkenSlam: Die beste Gründungsidee steht fest (FOTO)

Hamburg (ots) -Im Mindspace Hamburg wurde gestern Abend der dritte MarkenSlamausgetragen. Bei dem vom Marketing Club Hamburg e.V. zusammen mit demKooperationspartner Hamburg@work und dem MedienpartnerAbsatzwirtschaft initiierten Slam-Wettbewerb wurde die besteGründungsidee gesucht. Unter der großen Bewerberanzahl haben es diesechs Hamburger Startups Carrypicker, Luv & Lee, Marmetube,SofaConcerts, Sport Medical und Vinnie & Grett - durch Auswahl einermehrköpfigen Programm-Kommission - ins gestrige Showdown geschafft.In 8-Minuten-Pitches sind die sechs Startups gegeneinanderangetreten. Beim Publikum durchgesetzt hat sich das StartupSofaConcerts mit der Idee, sich internationale und lokale Newcomerfür das eigene Wohnzimmerkonzert buchen zu können, die somit Siegerdes dritten MarkenSlams sind.Die Entscheidung fiel dem Publikum nicht auf Anhieb leicht, daherbewährte sich das mehrstufige Ermittlungsverfahren. JedeSlam-Präsentation wurde direkt im Anschluss durch den Applaus desPublikums honoriert. Entscheidend war dabei die zweimal gemesseneGesamtlautstärke des Applauses. Anschließend hakte eine Jurybestehend aus Eva-Maria Bauch (Geschäftsführerin Digital ProductsGruner & Jahr GmbH & Co.KG), René Grothkopp (GründungsberaterHandelskammer Hamburg), Veronika Reichboth (Leitung Startup-Unit,Hamburg Invest) und Prof. Dr. Wolfgang Merkle (Präsident MarketingClub Hamburg e.V.) nach und hinterfragte die einzelnenBusinessmodelle der Startups. Danach entschied das Publikum erneutbei zwei Messungen via Applaus über die Performance. Die finaleGewinnermittlung ergab sich aus dem höchsten Gesamtvotum aus beidenApplaus-Runden.SofaConcerts erhält durch den Sieg eine einwöchige Kampagne aufden Digitalen City Light Postern in Hamburg bereitgestellt vomHauptsponsor WallDecaux inklusive Motiv-Entwurf durch Sherpa Design.Außerdem erhielt der Erstplatzierte die berühmte Club-Schiffsglockevom Marketing Club Hamburg sowie eine einjährige Mitgliedschaftsowohl im Marketing Club Hamburg, als auch eineStartup-Mitgliedschaft von Hamburg@work."Ich freue ich, dass der dritte MarkenSlam an den großen Erfolgder ersten beiden anknüpfen konnte und das Event mittlerweile einfester Bestandteil in der Hamburger Startup-Szene ist. DieGründerszene ist ein bedeutender Faktor für die Attraktivität und diezukünftige Wirtschaftskraft des Standort Hamburg,", so Prof. Dr.Wolfgang Merkle, Präsident Marketing Club Hamburg e.V. "Mit denMarkenSlams und auch mit dem 'HAMMA Award' würdigt und fördert derMarketing Club Hamburg e.V. daher regelmäßig herausragende Leistungenvon Gründerinnen und Gründern."Zum Abschluss des Abends konnten sich alle der 120 Gäste undPitch-Teilnehmer bei Getränken - gesponsert von WallDecaux -austauschen und beim Business-Networking näher kennen lernen.Über Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen undBranchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - unddas schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Clubs inDeutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten imMarketing geben wir die Möglichkeit, zu anspruchsvollem und aktuellemErfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildungund zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.