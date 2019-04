3 Marihuana-Aktien, von denen man im Frühling noch viel hören wird

Die Investoren haben dieses Jahr nicht viel Grund gehabt, sich über Marihuana-Aktien zu beschweren, mit Renditen, die im Allgemeinen alle ihre Verluste von 2018 wettgemacht und dann noch einiges an Gewinnen gebracht haben. Mit einer beeindruckenden Rendite von 45 % für den Cannabis-orientierten ETFMG Alternative Harvest ETF (WKN:A2DGIJ) musste man kein Wunderinvestor sein, um Gewinner unter den Pot-Werten zu finden.

Die meisten Marihuana-Investoren haben sich auf die Unternehmen konzentriert, die schon früh die größten Aufmerksamkeit generiert haben, nachdem ihre Marktkapitalisierungen in den Midcap-Bereich vorstießen und Kooperationen mit namhaften Unternehmen aus anderen Branchen angekündigt wurden. Angesichts des Erfolgs der Cannabis-Industrie ist jedoch zu erwarten, dass du im Laufe des Jahres 2019 und darüber hinaus auch noch viel mehr von kleineren Unternehmen in diesem Bereich hören wirst. Im Folgenden werden wir uns genauer mit Cresco Labs (WKN:A2PAHM), KushCo (WKN:A2ATJ3) und OrganiGram Holdings (WKN:A12AQF) befassen, die ihre größeren Konkurrenten in der Cannabis-Industrie hinter sich gelassen und Renditen erwirtschaftet haben, die das Doppelte dessen ausmachen, was der Marihuana-ETF seinen Investoren eingebracht hat.

Aktie Marktkapitalisierung 2019 Rendite im Jahresvergleich Cresco Labs 1,75 Mrd. USD 84 % KushCo 530 Mio. USD 12 % Organigram Holdings

1,09 Mrd. USD 103%

DATENQUELLEN: YAHOO! FINANCE, YCHARTS.

Cresco tätigt einen großen Kauf

Cresco ist eines von vielen Unternehmen, die sich in einer seltsamen Zwickmühle befinden. Die Aktien des medizinischen Cannabis-Spezialisten sind hauptsächlich an der kanadischen Börse notiert, das Unternehmen hat aber seinen Hauptsitz in Chicago. Cresco bietet Trockenblumen, Cannabis-Öl und andere verwandte Produkte sowie mit Cannabis versetzte Lebensmittel an. Mit 15 Produktionsstätten und Betrieben in 11 Staaten verfügt Cresco über mehr als 50 Einzelhandelslizenzen für medizinisches Marihuana in Staaten, in denen es auf staatlicher Ebene legal ist.

Cresco flog bis zu seiner Ankündigung Anfang April, Origin House (WKN:A2DH0P) zu kaufen, weitgehend unter dem Radar. Der Schritt sollte das kombinierte Engagement auf dem kalifornischen Cannabis-Markt drastisch verbessern, mit einem Aktien-Deal, der Origin House einen Wert von rund 825 Mio. US-Dollar geben würde. Da Cresco die Vertriebskapazitäten von Origin House in sein eigenes Geschäft integriert, hofft das Unternehmen, dass es in der Lage sein wird, das zu werden, was CEO und Mitbegründer Charlie Bachtell als „den führenden Multi-State-Betreiber“ auf dem US-Hanfmarkt bezeichnet.

KushCo pflückt und schaufelt weiter

Eine Möglichkeit, wie Unternehmen in einer populären Industrie Geld verdienen, ist es, ihren Branchenkollegen zu helfen, die Dinge zu bekommen, die sie brauchen, um produktiv zu arbeiten. Das ist die Strategie von KushCo, denn das Unternehmen ist in erster Linie bekannt für die Bereitstellung der Verpackungen, die Anbaubetriebe verwenden müssen, um die Vorschriften für die Vermarktung der Produkte zu erfüllen. KushCo bietet auch Branding-Lösungen durch eine hauseigene Designagentur und ein automatisiertes Etikettierungssystem, das Start-up-Marihuana-Unternehmen helfen kann, schneller voranzukommen.

Die Expansionsmöglichkeit, die KushCo kürzlich in sein Arsenal aufgenommen hat, besteht in der Herstellung verschiedener Chemikalien, die Kunden bei der Herstellung von Cannabis-Ölen und -konzentraten unterstützen. Da immer mehr Marihuana-Unternehmen andere Produkte als Trockenblumen ins Auge fassen, um die Marge zu erhöhen und sich von ihren Mitbewerbern zu unterscheiden, versetzt sich KushCo in die Lage, ihnen allen zu helfen – und sein Umsatzwachstum deutet bereits auf die Größe des ansprechbaren Marktes hin.

OrganiGram setzt weiterhin auf Qualität, Kosten und Zuverlässigkeit

Die Steigerung der Produktion ist selbst für die größten Cannabis-Unternehmen ein wesentliches Ziel, aber OrganiGram Holdings zeigt, dass man keine massiven Einrichtungen haben muss, um Cannabis anzubauen. Mit einer Anbaufläche von weniger als 500.000 Quadratfuß knackt OrganiGram immer noch die Liste der Top-10-Produzenten in Kanada. Das liegt vor allem an einem dreistufigen Anbausystem, das die Fläche optimal nutzt, und dieses Effizienzniveau hat viel dazu beigetragen, die Gesamtkosten niedrig zu halten.

Der eigentliche potenzielle Wachstumstreiber für OrganiGram besteht in der Möglichkeit, Cannabinoide aus biotechnologischen Prozessen zu entwickeln. Durch eine Zusammenarbeit mit Hyasynth, die darauf abzielt, die wichtigsten Cannabis-Derivate herzustellen, ohne tatsächlich Cannabis-Pflanzen zu verwenden, steht OrganiGram am Rande eines Durchbruchs, der für die Branche von grundlegender Bedeutung sein könnte. In Verbindung mit der Ausrichtung auf hochwertige Produkte stellt sich OrganiGram auf ein großes Erfolgspotenzial ein.

Behalte diese Aktien im Auge

Ob Marihuana-Aktien weiter steigen oder einen Teil der Gewinne wieder abgeben müssen – diese drei Aktien haben viel Potenzial. Angesichts der strategischen Schritte, die sie bereits unternommen haben, und der Visionen für die Zukunft der Cannabis-Industrie gehören diese Aktien auf die Beobachtungsliste der Marihuana-Investoren.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 09.04.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können

The Motley Fool empfiehlt KushCo Holdings, OrganiGram Holdings und Origin House.

Motley Fool Deutschland 2019