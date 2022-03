3 Marihuana-Aktien, die zu billig sind, um sie zu ignorieren

Weitere Suchergebnisse zu "Cresco Labs":

In 3 Sätzen

Das Umsatzwachstum von Cresco Labs ist für ein kleines Unternehmen außergewöhnlich.

Die Strategie von Columbia Care wird das Unternehmen weit nach vorne bringen.

Der Hydrokulturspezialist GrowGeneration profitiert als Ausrüstungslieferant für die Cannabisindustrie.

Die US-Marihuanabranche hatte es im vergangenen Jahr an der Wall Street schwer. In Washington gab es keine nennenswerte Bewegung in Richtung einer bundesweiten Cannabislegalisierung. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass einige Cannabisunternehmen selbst auf den begrenzten legalen Märkten der US-Bundesstaaten außergewöhnlich gut abschneiden.

Eine weitere Legalisierung auf US-bundesstaatlicher Ebene im Jahr 2022 würde mehr Chancen für Cannabiszüchter und andere mit der Cannabisbranche verbundene Unternehmen bedeuten. Während eine breite Palette von Pot-Aktien derzeit zu günstigen Bewertungen gehandelt wird, sind diese drei meiner Meinung nach derzeit zu spannend.

1. Cresco Labs

Das in Illinois ansässige Unternehmen Cresco Labs (WKN: A2PAHM) hat noch keine große US-weite Präsenz. Aber die Strategie des Unternehmens, sich auf Märkte mit begrenzten Lizenzen wie Illinois, Ohio und Pennsylvania zu konzentrieren, hat sich als vorteilhaft erwiesen. Man hat sich einen treuen Kundenstamm für seine Marken wie Mindy’s Edibles und High Supply aufgebaut. Da Cannabis auf US-Bundesebene illegal ist, haben die staatlichen Aufsichtsbehörden die Anzahl der Lizenzen, die sie für Cannabisgeschäfte vergeben, stark eingeschränkt. Sie sind vorsichtig bei der Auswahl der Unternehmen, denen sie diese erteilen.

Selbst mit nur 45 Geschäften ist das Umsatzwachstum von Cresco hervorragend. Das Unternehmen hat in den letzten vier Quartalen 766 Mio. US-Dollar Umsatz gemacht. Im dritten Quartal 2021 (dem letzten Berichtszeitraum) führte das kontinuierliche Umsatzwachstum zu einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 56 Mio. US-Dollar, gegenüber 40 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Cresco profitierte erheblich vom Cannabis-Boom in seinem Heimatstaat Illinois, der den Freizeitkonsum von Marihuana im Jahr 2020 legalisierte. Der Gesamtumsatz mit Cannabis für Erwachsene in diesem Bundesstaat – wo Cresco zehn Abgabestellen betreibt – überstieg im vergangenen Jahr die Marke von 1 Mrd. US-Dollar.

Das Management von Cresco hat für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 235 und 245 Mio. US-Dollar und eine bereinigte EBITDA-Marge von 30 % für das Gesamtjahr sowie eine Bruttogewinnmarge von über 50 % für den Rest des Jahres 2021 in Aussicht gestellt. Dies würde einen Umsatz von fast 1 Mrd. US-Dollar für das Gesamtjahr bedeuten, was für ein kleines Unternehmen beeindruckend ist. Kürzlich eröffnete das Unternehmen seine 15. Filiale in Florida, womit sich die Zahl der landesweiten Filialen auf 49 erhöhte.

2. Columbia Care

Das in New York ansässige Unternehmen Columbia Care (WKN: A2PL68) zielt ebenfalls auf Märkte mit begrenzten Lizenzen ab – eine Strategie, die dem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1,1 Mrd. US-Dollar hilft, sich im Wettbewerb mit den größeren Anbietern zu positionieren. Das Unternehmen betreibt 131 Einrichtungen, von denen 99 Einzelhandelsgeschäfte sind, in wichtigen Cannabismärkten wie Massachusetts, Ohio, Pennsylvania, Illinois, Maryland und Virginia.

Das Unternehmen erwirtschaftete in den letzten vier Quartalen einen Umsatz von 396 Mio. US-Dollar, und im dritten Quartal – dem jüngsten Quartal – wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um 144 % auf 132 Mio. US-Dollar. Das EBITDA stieg um bemerkenswerte 634 % auf 31 Mio. US-Dollar.

Das Management von Columbia Care ist jedoch der Ansicht, dass die Ergebnisse des vierten Quartals durch Gegenwind beeinträchtigt werden könnten – unter anderem durch Verzögerungen bei der Eröffnung von Geschäften in neuen legalen Märkten. Daher erwartet das Management nun für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 470 und 485 Mio. US-Dollar, ein bereinigtes EBITDA zwischen 85 und 95 Mio. US-Dollar und eine bereinigte Bruttogewinnmarge von etwa 46 %.

Kürzlich eröffnete das Unternehmen seine zweite Verkaufsstelle in West Virginia und plant, in diesem Jahr drei weitere zu eröffnen. Dieser Bundesstaat hat den Cannabiskonsum für Erwachsene noch nicht legalisiert, aber Columbia Care hat sich klugerweise in Märkten mit ausschließlich medizinischer Nutzung etabliert. Das sollte dem Unternehmen einen Vorteil verschaffen, wenn der Staat Gesetze verabschiedet, die den Freizeitkonsum erlauben.

3. GrowGeneration

Der Hydrokulturspezialist GrowGeneration (WKN: A2H8U5) verdient einen Großteil seines Geldes mit der Lieferung von Ausrüstung an Cannabiszüchter. Das in Colorado ansässige Unternehmen vertreibt Hydrokulturprodukte und andere Ausrüstungen in 62 Geschäften in den USA und ist äußerst profitabel. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 erwirtschaftete es 393 Mio. US-Dollar Umsatz, verglichen mit 131 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig stieg der Nettogewinn von 3,8 Mio. auf 16,8 Mio. US-Dollar.

Das Management von GrowGeneration erwartet, dass sich der gleiche Gegenwind wie bei Columbia Care auf die Ergebnisse des vierten Quartals auswirken wird. Darüber hinaus stellte das Management fest, dass eine „allgemeine Verlangsamung des Hydroponikmarktes“ das Unternehmen Ende letzten Jahres ebenfalls unter Druck gesetzt hat.

Daher erwartet das Unternehmen nun für das vierte Quartal einen Umsatz in der Größenordnung von 420 bis 422 Mio. US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA in der Größenordnung von 31,5 bis 33,5 Mio. US-Dollar.

Da die Branche expandiert, wird die Nachfrage nach den Produkten von GrowGeneration steigen, sodass die Investoren mit einem weiteren Wachstum dieses Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von 493 Mio. US-Dollar rechnen können.

Zu billig, um sie zu ignorieren

Die Marihuana-Industrie befindet sich noch in der Entwicklung, sodass die Anleger Geduld aufbringen müssen, um von den Vorteilen zu profitieren. Aber Wachstumswerte brauchen in der Regel Zeit, um ihr volles Potenzial zu entfalten, und die Analysten der Wall Street sind optimistisch, was Cannabisaktien angeht. Basierend auf den Konsenskurszielen der Analysten haben Cresco Labs, GrowGeneration und Columbia Care ein Aufwärtspotenzial von 111, 125 bzw. 176 % für die nächsten zwölf Monate. Alle drei Unternehmen werden voraussichtlich im März ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Es wird interessant sein, zu erfahren, welche Pläne sie für 2022 haben.

Der jüngste Ausverkauf am Markt hat alle diese Aktien auf weniger als die Hälfte ihrer 52-Wochen-Höchststände gedrückt. Darüber hinaus sind sie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 3 günstig bewertet. Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, um bei diesen Aktien zuzugreifen.

Sushree Mohanty besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Cresco und Grow Generation. Dieser Artikel erschien am 24.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022