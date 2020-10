3 Lockdown-Aktien, die dich reich machen können

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Mit dem Winter naht auch ein erneuter Lockdown. Niemand will ihn. Niemand mag ihn. Doch anscheinend lässt sich das Coronavirus anderweitig nicht unter Kontrolle bekommen.

Über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme lässt sich streiten. Doch am Ende wird es – wie immer – Gewinner und Verlierer geben.

Die Erfahrungen aus dem letzten Lockdown zeigen, welche Aktien tendenziell profitieren können und welche Aktien man in einer Pandemie besser nicht im Portfolio hat. Lieferdienste, IT-Spezialisten und die Meister der elektronischen Unterhaltung konnten abräumen. Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und Reedereien mussten Federn lassen.

So weit, so gut! Prinzipiell könnte man sich dieses Mal frühzeitig entsprechend positionieren. Doch die Auswahl ist groß und unübersichtlich. Welche Aktien können im nächsten Lockdown wirklich reich machen? Ich habe mich entschieden. Und zwar für die Aktien von Veeva Systems (WKN: A1W5SA), Atlassian (WKN: A2ABYA) und Teamviewer (WKN: A2YN90).

Kein Lockdown kann diese Aktie stoppen

Die Aktie von Veeva Systems war schon lange vor der Pandemie ein echter Abräumer. Auf Sicht der letzten drei Jahre schoss der Kurs um sagenhafte 400 % nach oben (Stand: 26.10.2020).

Die Geschäfte laufen rund und der Sektor ist derzeit heißer als die Sonne. Veeva Systems entwickelt SaaS-Software, mit der Biotechnologieunternehmen ihre Effizienz und Compliance verbessern können. Selbst Biotech-Neulinge wissen: Der Sektor ist hart reguliert. Veeva Systems will die Bürokratie erträglicher machen und hat mit seinen Software-Lösungen offensichtlich genau den richtigen Nerv getroffen.

2020 knackte Veeva Systems erstmals die Marke von 1 Milliarde US-Dollar Umsatz. Mit Kunden wie Pfizer (WKN: 852009) und Amgen (WKN: 867900) hat man einige der größten Pharmaunternehmen der Welt für sich gewinnen können.

Ich wüsste nicht, wie ein erneuter Lockdown die Veeva-Systems-Aktie stoppen könnte. Für mich ist dieses Biest einfach unzerstörbar.

Projektmanagement im Homeoffice

Software-Hersteller Atlassian aus dem sonnigen Australien hat genau die Produkte, die man jetzt im Homeoffice braucht. Das spürt auch die Aktie. Derzeit ist das gute Stück rund 65 % teurer als vor exakt einem Jahr (Stand: 26.10.2020).

Die Kassenschlager sind schnell aufgezählt: Jira, Bitbucket, Trello, Source Tree. Von wenigstens einem dieser Software-Werkzeuge sollte der Heimarbeiter von Welt schon einmal gehört haben.

Aus meiner Sicht kann Atlassian in einem erneuten Lockdown an zwei Fronten profitieren. Zum einen werden Werkzeuge zur Koordination von Teams in der Heimarbeit dringend benötigt. Zum anderen dürfte Atlassian vom erbitterten Kampf um die beste Software profitieren, die sich IT-Unternehmen in einem Lockdown weltweit liefern werden. Software, die auch mit den Werkzeugen von Atlassian entwickelt wird.

Noch mal 100 % nach oben? Und das im Lockdown? Da kenne ich keinen besseren Kandidaten als die Atlassian-Aktie.

Fernwartung im Lockdown

Der dritte im Bunde ist die Teamviewer-Aktie. Ein Jungspund aus Deutschland, der sich angesichts der sehr kompetenten US-Konkurrenz außergewöhnlich gut schlägt.

Der Börsengang ist erst knapp ein Jahr her. Dennoch steht die Aktie mit 66 % im Plus (Stand: 26.10.2020).

Beim Thema Videokonferenzen ist US-Konkurrent Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2) gnadenlos an Teamviewer vorbeigezogen. Doch beim Thema Fernwartung kann man den Software-Spezialisten aus Göppingen nichts vormachen.

Auch Heimarbeiter haben bisweilen mit ihren IT-Systemen zu kämpfen. Ein Hausbesuch vom Administrator wird im Lockdown aber sicher nicht zur Diskussion stehen. Hier ist die Fernwartung das Killer-Feature schlechthin!

Win-Win!

Niemand will einen erneuten Lockdown. Sicher auch dann nicht, wenn damit die handverlesenen Aktien steigen.

Doch wenn es schon sein muss, dann bitte so, dass man trotzdem auf der Gewinnerseite steht. Mit den Aktien von Veeva Systems, Atlassian und Teamviewer kann das aus meiner Sicht gelingen.

Und wenn der Lockdown doch nicht kommt? Dann ist man trotzdem in sehr gute Unternehmen investiert. Win-Win! Was will man mehr?

The post 3 Lockdown-Aktien, die dich reich machen können appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für den Boom neuer Energien

Erneuerbare boomen weltweit, und Staaten wollen aktuell mit Konjunkturpaketen der Branche noch mehr Schub geben. Wir stehen vor Jahrzehnten an beeindruckendem Wachstum.

Davon werden einige Unternehmen enorm profitieren. Wir haben uns nach Top-Aktien umgeschaut, die bei Wasserstoff, Solarenergie und Elektroautos die Nase vorn haben. Es sind Aktien, die nicht jeder auf dem Radar hat, aber das muss nicht lange so bleiben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ jetzt an!



Stefan Naerger besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Atlassian, Veeva Systems und Zoom Video Communications und empfiehlt Amgen.

Motley Fool Deutschland 2020